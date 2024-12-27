O que é computação acelerada?

Desde os novos videogames e experiências imersivas de realidade virtual (VR) até o ChatGPT, o treinamento de modelos de IA e a análise de big data, os aceleradores são uma parte essencial de nosso mundo hiperconectado e em rápida evolução. Muitas empresas modernas dependem de aceleradores para alimentar suas aplicações e arquiteturas de infraestrutura mais valiosas, incluindo computação em nuvem, data centers, edge computing e grandes modelos de linguagem (LLMs). Por exemplo, líderes empresariais e desenvolvedores que desejam explorar a IA generativa estão investindo em aceleradores para ajudar a otimizar seus data centers e processar mais informações mais rapidamente1.

Os aceleradores são usados em uma ampla variedade de aplicações de negócios para acelerar o processamento de dados, especialmente à medida que a cobertura 5G se expande, aumentando as oportunidades da Internet das coisas (IoT) e da edge computing. As aplicações de IoT dependem de aceleradores para processar dados de dispositivos inteligentes, como geladeiras, sensores de fluxo de tráfego e outros. A edge computing pode proporcionar insights mais profundos, tempos de resposta mais rápidos e melhores experiências dos clientes, mas apenas com as velocidades de processamento que os aceleradores oferecem.

Quando se trata de IA, muitas de suas aplicações mais avançadas, como processamento de linguagem natural (NLP), computer vision e reconhecimento de fala, dependem do poder da computação acelerada para funcionar. Por exemplo, redes neurais, que sustentam muitas aplicações de ponta precisam de aceleradores de IA para classificar e agrupar dados em alta velocidade.

Por fim, à medida que mais empresas buscam maneiras de transformar digitalmente e acelerar a inovação, as soluções de computação acelerada oferecem um custo total de propriedade relativamente baixo. A capacidade dos aceleradores de processar grandes quantidades de dados com rapidez e precisão significa que eles podem ser usados em diversas aplicações com potencial para criar valor comercial, incluindo chatbots IA, análise de dados, computação em nuvem e muito mais.