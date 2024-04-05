No centro disso estão os dados, que ajudam as empresas a obter insights valiosos para acelerar a transformação. Com dados praticamente espalhados por toda parte, as organizações geralmente possuem um repositório existente adquirido com a execução de cargas de trabalho tradicionais de simulação e modelagem de HPC. Esses repositórios podem extrair de uma infinidade de fontes. Ao usar essas fontes, as organizações podem aplicar HPC e IA aos mesmos desafios, permitindo que gerem insights mais profundos e valiosos que impulsionam a inovação mais rapidamente.

A HPC guiada por IA aplica IA para simplificar simulações, conhecidas como simulação inteligente. No setor automotivo, a simulação inteligente acelera a inovação em novos modelos. Como os projetos de veículos e componentes geralmente evoluem de iterações anteriores, o processo de modelagem passa por mudanças significativas para otimizar qualidades como aerodinâmica, ruído e vibração.

Com milhões de mudanças possíveis, avaliar essas qualidades em diferentes condições, como tipos de estradas, pode prolongar significativamente o tempo de entrega de novos modelos. No entanto, no mercado atual, os consumidores exigem lançamentos rápidos de novos modelos. Ciclos de desenvolvimento prolongados podem prejudicar as vendas e a fidelidade do cliente dos fabricantes de automóveis.

Os fabricantes de automóveis, tendo uma riqueza de dados relacionados a projetos existentes, podem usar esses grandes corpos de dados para treinar modelos de IA. Isso permite que eles identifiquem as melhores áreas para otimização de veículos, reduzindo assim o espaço do problema e focando os métodos tradicionais de HPC em áreas mais direcionadas do projeto. Em última análise, essa abordagem pode ajudar a produzir um produto de melhor qualidade em um período de tempo menor.

Na automação de projeto eletrônico (EDA), IA e HPC impulsionam a inovação. No cenário atual de semicondutores em rápida mudança, bilhões de testes de verificação devem validar os projetos de chip. No entanto, se ocorrer um erro durante o processo de validação, é impraticável executar novamente todo o conjunto de testes de verificação devido aos recursos e ao tempo necessários.

Para empresas de EDA, o uso de métodos de HPC integrados com IA é importante para identificar os testes que precisam ser reexecutados. Isso pode economizar uma quantidade significativa de ciclos de computação e ajudar a manter os cronogramas de fabricação no caminho certo, permitindo que a empresa entregue semicondutores aos clientes de forma mais rápida.