1. Agilidade e escalabilidade



A principal vantagem de adotar uma estratégia de nuvem híbrida é a agilidade, que as empresas precisam para se adaptarem rapidamente às mudanças e aproveitarem as oportunidades para impulsionar o crescimento dos negócios. A nuvem híbrida oferece agilidade provisionando rapidamente os recursos de computador, sejam hospedados em um data center local ou de propriedade e mantidos por um grande provedor de nuvem pública em um data center multilocatário .

Aumentando consideravelmente a velocidade de entrega dos recursos de TI, uma arquitetura de nuvem híbrida ajuda as empresas a permanecerem ágeis. Por exemplo, ambientes de nuvem híbrida podem oferecer recursos de armazenamento em nuvem em apenas alguns minutos, e não os meses necessários para desenvolver e instalar o hardware físico adicional necessário para o armazenamento de dados em ambientes de TI tradicionais.

A nuvem híbrida também oferece a agilidade para ampliar ou reduzir rápido os recursos (de forma automática e econômica) para reagir a picos de tráfego inesperados. Por exemplo, os aplicativos móveis das companhias aéreas são essenciais para as modernas viagens aéreas personalizadas. Com uma arquitetura de nuvem híbrida, as companhias aéreas podem lidar com volumes flutuantes de dados, como ocorre durante a temporada movimentada de viagens de fim de ano, o que exige maiores recursos e dados em tempo real para melhorar os fluxos de trabalho e proporcionar melhoria na experiência do cliente.

Finalmente, um ecossistema de nuvem híbrida oferece a agilidade de que DevOps e outras equipes precisam para desenvolver, testar e lançar aplicações com rapidez em um ambiente baseado em nuvem, outro fator crítico para o crescimento dos negócios.

2. Controle e flexibilidade



As organizações preferem uma abordagem de nuvem híbrida, pois proporciona controle e maior flexibilidade na alocação de dados e recursos, o que resulta em diversas opções de implementação. Por exemplo, uma organização pode exercer controle sobre cargas de trabalho com dados confidenciais (como propriedade intelectual, informação de identificação pessoal (PII), registros médicos) armazenando-os em uma configuração de nuvem privada. Outras cargas de trabalho, como as vinculadas a dispositivos e aplicativos móveis, geralmente são mais adequadas para implementação em nuvem pública. Com a migração de tarefas que consomem muitos recursos, como processamento e armazenamento de dados, para a nuvem pública, os aplicativos móveis podem ser executados com mais eficiência em dispositivos com capacidade de processamento e memória limitadas.

3. Segurança



A migração de recursos e cargas de trabalho para a arquitetura de nuvem híbrida é orquestrada por contêineres ou interfaces de programação de aplicativos (APIs) criptografadas, que transferem dados entre serviços de computação em nuvem ou serviços de nuvem e aplicações locais. Esse sistema de gerenciamento centralizado facilita a implementação de medidas de segurança como criptografia, automação, controle de acesso e segurança de dados de endpoints.

4. Conformidade e requisitos regulatórios



Manter-se atualizado quanto às regras de conformidade e regulamentação em constante evolução é uma tarefa árdua, pois diversas leis exigem que as organizações armazenem e processem dados em áreas geográficas específicas ou sob condições específicas. Este desafio aplica-se em especial a setores fortemente regulamentados, como o de petróleo e gás.

A nuvem híbrida ajuda as empresas a cumprir diversas regulamentações internacionais, possibilitando que decidam como os dados são replicados e criptografados e onde precisam ser armazenados. Esse recurso de segurança na nuvem facilita para as empresas a adesão a padrões de privacidade e proteção estabelecidos por diversos países e municípios.

5. Otimização dos custos



Uma estratégia de nuvem híbrida ajuda as empresas a otimizar gastos e a diminuir custos, como reduzir dispêndios de capital vinculadas à aquisição, atualização e manutenção de hardware ou expandir a construção de data centers.

Com uma abordagem de nuvem híbrida, DevOps e outras equipes podem otimizar sua alocação de gastos em nuvens públicas e privadas para obter a solução mais econômica. O modelo de "pagamento conforme o uso", da nuvem híbrida, ajuda as equipes a evitar gastos desnecessários e equilibrar custos e receitas gerais. Um ambiente multinuvem híbrido com uma ou mais nuvens públicas conjugadas com serviços de nuvem privada significa que não há dependência de um único provedor de nuvem e nenhum lock-in com fornecedor de nuvem, criando mais oportunidades de economia de custos.

6. Continuidade e confiabilidade de negócios



A continuidade dos negócios preocupa todas as organizações empresariais: a preparação para manter funções críticas em caso de emergência. O planejamento da continuidade de negócios inclui recuperação de desastres (DR), que se concentra na restauração do acesso a dados e da infraestrutura de TI após um desastre, seja um desastre natural que afete a conectividade de rede ou um ataque militar que cause interrupções.

Uma arquitetura de nuvem híbrida ajuda na recuperação de desastres, possibilitando que as organizações façam backup de dados importantes integrando o armazenamento local aos recursos da nuvem. Essa redundância evita a perda de dados se um dos backups for avariado. A nuvem híbrida também acelera a recuperação de desastres, pois os dados são constantemente replicados e atualizados, garantindo integridade, precisão, consistência e confiança.

7. Inovação e transformação



Sem dúvida, os modelos de nuvem híbrida apoiam a transformação de negócios e as novas tecnologias inovadoras. Em um relatório recente do IBM Institute for Business Value, Mastering Hybrid Cloud, o valor estimado dos investimentos em nuvem híbrida chegam a triplicar, em média, quando conjugado com outras alavancas de transformação. Em alguns setores, esse valor chega a 20 vezes.

A flexibilidade, a escalabilidade e a eficiência da infraestrutura de nuvem híbrida apoiam a modernização de aplicações, o processo de atualização de aplicações legadas para ambientes de aplicações nativas em nuvem, que é uma parte essencial da estratégia digital para a transformação de negócios.

Além de modernizar aplicações legadas, as empresas estão ansiosas para aproveitar o potencial da IA generativa e dos recursos de aprendizado de máquina para atendimento ao cliente, automação, entre outros. A IA generativa depende de big data, enorme capacidade computacional, segurança avançada e rápida escalabilidade, todas as vantagens da nuvem híbrida.