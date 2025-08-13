8 minutos
Os testes de ponta a ponta (E2E) pesquisam os fluxos de trabalho das aplicações do início ao fim para confirmar a funcionalidade geral. Melhores práticas para testes de E2E incluem a definição cuidadosa do escopo, o uso de cenários do mundo real, a elaboração eficaz de testes, a colaboração multifuncional e o uso total dos poderes da automação.
Em muitos aspectos, de todos os diferentes tipos de testes de software disponíveis, o E2E fornece o método de testes mais abrangente. Ele não apenas apresenta uma resposta limitada de “sim” ou “não” (como algumas formas de testes de “caixa-preta”) à pergunta central: “A aplicação funciona como pretendido?”
O E2E oferece uma resposta mais completa e diferenciada para essa pergunta central, descrevendo um retrato mais rico do desempenho das aplicações.
No entanto, toda essa perspectiva adicional tem um preço. As mesmas coisas que tornam os testes de E2E tão abrangentes e valiosos também os tornam mais lentos e complicados do que outros tipos de testes. Leva mais tempo para que os testes de E2E façam os resultados dos testes acontecerem. Ao mesmo tempo, é necessário mais participação e paciência da parte de quem supervisiona o processo.
Isso torna ainda mais importante seguir as melhores práticas para testes de E2E. Por meio de sua implementação, você pode ajudar a mitigar os requisitos superdimensionados dos testes de E2E que tendem a retardar seu uso. As preocupações também não se limitam à velocidade. As melhores práticas descritas aqui podem aumentar a validade dos dados produzidos pelos testes de E2E, tornando todo o processo de testes mais valioso no final.
Antes de discutir as formas ideais de lidar com seus testes de E2E, vamos primeiro garantir que esse tipo de testes atenda melhor às suas necessidades, avaliando seus benefícios. O E2E promove certas vantagens, ajudando os usuários a:
É verdade que nem todo tipo de organização é ideal para testes de E2E, mas os setores listados aqui provaram que certamente são.
Vários deles lidam com algumas das informações mais importantes e protegidas hoje existentes.
Os testadores precisam lidar com os dados confidenciais dos pacientes com cuidado extra. Os testes de E2E ajudam os prestadores de serviços de saúde a fazer exatamente isso, garantindo que os dados dos pacientes sejam usados de forma segura e dentro de total conformidade regulatória.
Os principais componentes operacionais das tecnologias financeiras (fintechs), como pagamentos de contas online, procedimentos de login de usuários e transferências eletrônicas de fundos, garantem que essas organizações continuem recorrendo aos testes de E2E.
Um dos setores que mais obtém benefício dos testes de E2E é o de comércio eletrônico, que pode validar todo o processo de compra usado no marketing online.
Os testes de E2E permitem que os testadores avaliem funcionalidades como notificações de usuários, compartilhamento de conteúdo e registro de usuários nas entradas dos sites.
Os aplicativos baseados em nuvem devem ser executados em vários serviços, mantendo um nível consistente de qualidade de exibição e interação do usuário. Os testes de E2E permitem que aplicativos em nuvem funcionem em vários serviços.
Podemos dividir as melhores práticas para testes de E2E em sete áreas gerais, cada uma das quais envolve a reunião de várias etapas separadas.
Essa primeira etapa é principalmente conceitual e envolve o planejamento intensivo de testes. Lembre-se de que os testes de E2E dizem respeito em grande parte à experiência do usuário, e esse é o lugar lógico para iniciar todo esse processo de testes.
Coloque-se no lugar de um usuário em potencial dessa aplicação e pense com a perspectiva do usuário. O que ele espera obter da experiência do usuário? É provável que exista uma grande diferença no que ele espera de um usuário para outro? Quais são as jornadas de usuário mais importantes e as escolhidas com mais frequência?
Fazer essas perguntas pode ajudar a descobrir as expectativas do usuário e as funções e fluxos de trabalho normais que serão associados a essa aplicação.
Primeiro, designe quais fluxos de trabalho são mais essenciais. Essa etapa incluiria processos usados com frequência, como login, checkout (para aplicações de comércio eletrônico) e integrações-chave. Esses processos desempenham o papel maior na garantia da estabilidade do sistema e são considerados vitais para a integridade operacional.
Durante essa área de testes de E2E, é uma boa prática contemplar os piores cenários de usuário para esse aplicativo. Você precisa prever onde uma falha sistêmica do aplicativo pode criar o pior impacto e interrupção possíveis para seus usuários. Os testadores geralmente usam testes baseados em riscos para ajudar a decidir quais novas funcionalidades podem ser adicionadas ao aplicativo para otimizar o desempenho e evitar possíveis problemas.
Bem, talvez "perfeito" não seja a palavra certa. A perfeição aqui pode não ser verdadeiramente atingível. Mas você pode criar os melhores casos de teste possíveis, e isso é de primordial importância, pois os casos de teste são o que há de mais velioso no que diz respeito aos testes de E2E. Os casos de teste são a ferramenta de implementação que torna possível os testes de E2E. Como tal, sua criação adequada é crucial.
Usando o que você descobriu sobre as necessidades e requisitos do usuário durante a Etapa 1, comece a desenvolver casos de teste. Os testadores inteligentes se esforçam para serem completos e tentam capturar todas as interações prováveis do usuário que podem ser encontradas durante o comportamento normal de uma aplicação.
Os testadores formulam os cenários de teste que descrevem diferentes cenários de uso, pois dizem respeito a todos os componentes individuais relacionados, como front-end, back-end, bancos de dados e interfaces de programação de aplicativos (APIs). Quando possível, os fluxos de trabalho mais complexos devem ter um foco mais restrito para facilitar o tratamento e a execução dos casos de teste.
O gerenciamento de casos de teste tem importância semelhante, o que é crucial, pois podem estar lidando com vários casos de teste. Para mantê-los todos em ordem, é essencial implementar um gerenciamento cuidadoso de todos os seus casos de teste (e os pacotes de testes que os mantêm de forma organizada).
Isso significa garantir que os casos de teste permaneçam facilmente identificáveis e confirmar que seus títulos podem ser claramente compreendidos. Da mesma forma, quaisquer pré-condições devem ser articuladas. Os casos de teste devem descrever os recursos necessários para executar esse teste e os resultados esperados desse teste.
Isso pode parecer como "chover no molhado", mas considere isso por um momento. Tão importante quanto a Etapa 2, é um ponto irrelevante sem um ambiente de testes seguro e capaz para hospedar esse caso de teste. O ambiente de testes deve imitar fortemente o ambiente de produção em que a aplicação é normalmente usada e precisa ser super propício para os testes.
Portanto, o ambiente de testes deve conter tipos semelhantes de configurações de serviço, esquemas de bancos de dados e chaves de APIs usadas nos testes de APIs. Da mesma forma, os ambientes de testes devem ter todos os componentes necessários, sejam eles orientados para hardware, baseados em software ou relacionados à rede. Se estiver no ambiente de produção, também deverá ser incluído no ambiente de testes.
Agora, uma palavra sobre os dados que você está usando em casos de teste. É fácil chegar tão longe no processo de testes e achar que você já cobriu todas as contingências. Se você não incorporar dados de testes que demonstrem estabilidade e se aproximem do que você pode encontrar em condições do mundo real, talvez não seja o caso.
Para conseguir dados de alta qualidade, você pode redirecionar dados de produção anteriores, cujos dados confidenciais foram removidos. Exceto isso, dados gerados sinteticamente que imitam características de dados são outra possibilidade.
Por fim, quando os testes forem concluídos, use mecanismos de desinstalação estabelecidos para que os dados possam ser coletados e analisados, e o retrabalho possa ser iniciado novamente com novas medidas de configuração.
Agora que você se esforçou para desenvolver casos de teste valiosos, quer poder recorrer a eles e colocá-los em uso repetidamente.
Entre na automação, o poder transformador para gerenciar a execução rotineira de vários casos de teste, conforme delegado a qualquer número de frameworks programados.
A automação de testes é especialmente útil durante testes de regressão, quando a automação oferece economia de tempo significativa e maior produtividade em relação aos testes manuais. Frameworks de testes de E2E, como o Selenium, podem automatizar aplicações da web, enquanto frameworks como o Appium são projetados para simplificar e automatizar a execução de testes de aplicativos móveis.
Também há ferramentas de automação de testes (como o Katalon) que usam tecnologia de pouco código e recursos impulsionados por IA projetados para oferecer testes simples e manutenção de testes igualmente fácil.
Para ampliar o poder dos testes de E2E de uma organização, empresas com visão de futuro tentam integrar a automação de testes a pipelines de integração contínua/entrega constante (CI/CD). Quando essas organizações tornam os testes de E2E uma parte regular de seus processos, os dividendos que recebem incluem a execução automática de testes, testes mais eficientes e detecção precoce de problemas de desempenho iminentes.
Seria reconfortante pensar que os testes de E2E foram estritamente uma proposta isolada, especialmente considerando o quanto geralmente se tornam envolvidos e demorados. Mas isso não estaria de acordo com esta realidade: os testadores obtêm o máximo benefício dos testes de E2E somente quando se tornam um processo que ocorre regularmente.
Os testes e suas métricas relacionadas precisam ser constantemente monitorados e avaliados para garantir que permaneçam relevantes ao longo do tempo. As situações podem mudar drasticamente e de repente, e o comportamento do usuário está sujeito aos mesmos humores. Casos de teste que antes tinham uma utilidade considerável podem ficar esquisitos e incapazes de ter um bom desempenho. Esses testes exigem atenção imediata e, portanto, não podem retratar resultados de testes imprecisos ou aumentar os custos de manutenção associados.
A estratégia de testes que uma organização segue precisa envolver processos rastreados. Este método significa que os testadores podem descobrir se os casos de teste continuam relevantes e valem a pena, ou se precisam ser substituídos por novos casos de teste.
É certo que há coisas que os testes de E2E podem fazer que outras formas de testes de software não podem. Essas outras opções podem incluir ponderar a qualidade da experiência do usuário que a aplicação produz e avaliar todo o desempenho de uma aplicação, do início ao fim.
No entanto, por mais valiosos que sejam os testes de E2E, eles não devem ser a estratégia de testes completa da organização. Outros testes também têm valor à sua maneira, e você deve executar testes de outros tipos.
Os testes de unidade e os integration testing são perfeitamente úteis para lidar com muitos erros de baixa importância. E como não têm um escopo tão grande quanto os testes de E2E, geralmente podem ser realizados de forma rápida e com menos recursos.
Há outro motivo para usar testes de unidade e integration testing. Se você estiver trabalhando com casos extremos e testes de exceção (analisando casos que exibem características além da operação normal), a abordagem pode ser diferente. Nesses casos, os processos de testes de unidade ou integration testing são mais adequados do que os testes de E2E.
Falamos sobre a importância crítica de que você cultive testes de E2E regulares como parte da higiene normal das aplicações. Outro aspecto importante dos testes de E2E é que eles não se tornam domínio exclusivo de um membro da equipe. Quanto mais membros da equipe puderem estar envolvidos, melhor para a integridade geral do processo de testes.
Portanto, você vai querer promover um senso de colaboração entre os membros da equipe, quer trabalhem em equipes de desenvolvimento, QA ou outras unidades de negócios. Parte integrante desse processo é o apoio à comunicação aprimorada para que todos os membros da equipe e outros stakeholders sejam informados sobre fatos ou desenvolvimentos essenciais relacionados à cobertura de testes.
Da mesma forma, os testadores devem documentar os casos de teste que desenvolvem, fazendo anotações cuidadosas sobre a natureza do teste específico e os problemas envolvidos. Essa transparência e clareza contribuem muito para promover os objetivos da equipe em relação aos testes de E2E.
Isso já foi dito antes (como neste artigo), mas vale a pena repetir. Para realizar testes de E2E eficazes, você deve se lembrar da audiência que está atendendo.
Tente realmente entrar na cabeça do usuário. O que ele espera da aplicação? De que forma um usuário pode interagir com esse aplicativo? Fica a seu critério descobrir isso, e você precisa manter essa mentalidade de usuário ao desenvolver casos de teste.
Além disso, é inteligente testar o aplicativo em vários navegadores para garantir que, independentemente do navegador, a aplicação funcione sem problemas. Essa etapa é obrigatória atualmente, quando as pessoas usam vários navegadores e experiências operacionais.
Um dos principais objetivos dos testes de E2E é confirmar se os aplicativos funcionam muito bem, não importa onde ou como estão sendo usados. Os testes de E2E são amplos e abrangentes o suficiente para realizar testes de sistema extensos e envolvidos, necessários para garantir a compatibilidade entre plataformas.
É preciso uma execução incrível para ajudar a proporcionar uma experiência de usuário livre de erros. Felizmente, os testes de E2E estão mais do que preparados para essa tarefa complicada.
Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.