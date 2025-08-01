O que é o teste de ponta a ponta (E2E)?

8 minutos
O teste de ponta a ponta (E2E) é uma metodologia de teste de software que valida todo o fluxo de trabalho de uma aplicação do início ao fim.
O teste E2E confirma que componentes integrados (como o front-end, o back-end, os bancos de dados e serviços de terceiros) funcionam sem dificuldades em conjunto. Ele também busca incorporar cenários de usuários do mundo real.
Há agora um conjunto completo de tipos de teste de software disponíveis. É possível testar áreas específicas de toda uma aplicação, focando no aspecto particular de interesse, até mesmo no nível incremental mais básico com o teste de unidade. Talvez você queira testar quão bem o software executa determinadas funções específicas ou como seus diferentes componentes se encaixam. Nesse caso, vale a pena explorar o teste funcional ou o teste de integração.
Mas suponha que seu objetivo seja obter a visão mais completa de como uma aplicação de software opera. Você deseja ver o aplicativo em ação — do começo ao fim — e verificar quão eficientemente ele lida com seus subsistemas e dependências associadas.
Além dessas etapas, digamos que você também queira ter uma noção geral de quão bem a interface do usuário (IU) funciona. Portanto, qualquer abordagem de teste de IU que você escolha precisa tratar do desempenho do aplicativo da perspectiva do usuário.
O teste E2E fornece o tipo de framework abrangente que oferece uma visão ponta a ponta do comportamento do aplicativo e um meio de avaliar a qualidade da experiência do usuário (UX).
Como o teste E2E é suficientemente ambicioso para cobrir todo o ciclo de vida do desenvolvimento da aplicação, não surpreende que ele exija mais comprometimento, recursos e tempo.
O teste E2E difere consideravelmente de uma estratégia de teste de “caixa-preta”, em que a operação é reduzida a uma avaliação de “aprovado/reprovado”. Essa estratégia significa que descobrimos apenas se a aplicação funciona conforme prometido. Por essa razão, o E2E não é a escolha ideal para todos os propósitos. Ele é, tipicamente, um processo de teste demorado que deve ser usado em situações nas quais realmente uma avaliação de cada etapa do desempenho da aplicação é realmente necessária.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O processo de teste E2E é baseado nestas etapas:
O processo começa com os testadores pensando em como a aplicação será utilizada por usuários reais. Parte dessa etapa é considerar quais serão as interações mais importantes do usuário com o aplicativo e como os fluxos de trabalho serão conduzidos dentro dele.
Os diferentes cenários de teste devem refletir uma variedade razoável de cenários reais e jornadas de usuários, e os testadores devem documentar esses cenários e mapear as várias etapas envolvidas em cada um.
Os testadores também precisam de um sistema de gerenciamento de testes para que os casos de teste possam ser mantidos de maneira organizada e acessível. Os pacotes de teste cumprem essa função, agrupando casos de teste de acordo com jornadas de usuários, certas funcionalidades ou módulos e componentes.
Essa etapa trata do ambiente de teste, e é outra fase que requer planejamento. Idealmente, os testadores devem desenvolver um ambiente de homologação que se assemelhe fortemente ao ambiente de produção.
Os testadores preenchem esse ambiente de homologação com os componentes individuais que normalmente seriam integrados ao processo de desenvolvimento de software, como interfaces de programação de aplicativos (APIs), bancos de dados e outros componentes necessários. E, no caso de não ser possível acessar dados reais de desempenho, os testadores podem optar por empregar dados sintéticos.
O próximo aspecto do design de testes E2E é a seleção das ferramentas adequadas de teste, especificamente os frameworks e as ferramentas de automação necessários. As ferramentas de automação são essenciais para a execução de testes E2E, pois agilizam o processo e executam os testes mais rapidamente. Quando os testadores avaliam todo o desempenho de uma aplicação, essas economias de tempo aumentam a eficiência.
As ferramentas usadas dependem do tipo de aplicação. Testadores de aplicações web normalmente escolhem ferramentas como Cypress ou Selenium. Já os que trabalham com aplicativos móveis optam por ferramentas como Appium.
Chegamos à etapa em que os testadores formulam os scripts de teste que descrevem diferentes cenários de uso em relação a todos os componentes envolvidos, como front-end, back-end, bancos de dados e APIs.
Quando os testes E2E estão em execução, os testadores avaliam o comportamento da aplicação conforme o fluxo de trabalho progride, verificando se a integridade dos dados é mantida durante toda a execução do teste. Se os testadores optarem por não usar scripts de teste, precisarão realizar testes manuais para os cenários de teste.
Os métodos de teste só são úteis na medida em que revelam informações, e durante essa etapa é hora de avaliar cuidadosamente os dados de teste gerados. Os testadores comparam os resultados e suas métricas associadas com os resultados esperados para ver o que pode ser aprendido com a cobertura de teste e quais deficiências ou erros ainda existem no código.
Os testadores então trabalham para corrigir os problemas identificados nos testes. Eles analisam mensagens de erro e logs de desempenho para identificar as falhas. Quando conseguem depurar com sucesso os problemas da aplicação, os testes são executados novamente para verificar se as falhas foram corrigidas e se o desempenho foi otimizado pelo processo de teste.
Essa etapa é onde os testadores executam funções normais de controle de qualidade (QA), com o objetivo de estabelecer qualidade de dados sem dificuldades.
A etapa final do teste E2E envolve aproveitar o poder da automação para garantir que os testes automatizados estejam devidamente integrados como uma atividade recorrente. Isso significa adicionar a automação de testes de uma ferramenta como o framework de código aberto Playwright ao pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), de forma que os testes necessários sejam executados regularmente.
Testadores que utilizam o pipeline de CI/CD podem então detectar problemas de desempenho mais cedo no processo de desenvolvimento de software, quando ainda é possível mitigá-los de forma rápida e simples.
Quer aperfeiçoar suas práticas de teste de ponta a ponta? Considere estas dicas.
As jornadas de usuários geralmente diferem de forma significativa e, embora seja importante incluir o máximo possível delas em seus testes, provavelmente será necessário priorizar os testes. Essa abordagem deve se concentrar primeiro em testar as jornadas de usuários mais importantes.
Como você define “importante” pode variar um pouco. No entanto, de forma geral, estamos falando aqui de testes realizados com frequência regular por causa de sua importância contínua para uma organização — como o login em um site, por exemplo.
A outra parte dessa etapa é dividir os fluxos de trabalho em etapas gerenciáveis para facilitar os testes.
Seletores são padrões que identificam os elementos reativos dentro do Document Object Model (DOM) de uma página da web. Os seletores funcionam como endereços que ajudam os frameworks de teste a localizar elementos da tela, como campos de input, elementos de texto e botões.
Da mesma forma, é melhor usar atributos “data-*” ou outros identificadores estáveis. Seletores frágeis, como nomes de classes, devem ser evitados. Além disso, uma estrutura de DOM pode passar por diferentes iterações, portanto, provavelmente deve ser usada com cautela.
O que compõe um bom teste? O sucesso pode assumir várias formas, mas os melhores exemplos de testes geralmente compartilham alguns atributos. Para começar, os testadores devem poder reutilizar o mesmo teste sempre que necessário, por isso é desejável garantir que os testes sejam repetíveis.
Da mesma forma, os testes precisam ser executados de forma independente, sem serem afetados por influências externas, como a disponibilidade de terceiros e problemas de tempo de rede. Esses fatores podem produzir resultados não confiáveis.
Sem um gerenciamento eficaz para conter o crescimento descontrolado do escopo, é fácil que os testes E2E fiquem grandes demais. Quando isso acontece, os testes podem se tornar pesados e difíceis de executar. Assim, o desempenho dos testes sofre como consequência.
É por isso que, sempre que possível, faz sentido descarregar algumas das tarefas de processamento mais pesadas. Principalmente, isso significa atividades de verificação de lógica, que os testadores podem realizar como parte do teste de unidade e do teste de integração. Esse método permite que os testes E2E permaneçam focados em validar tendências de comportamento dos usuários e sincronizar sistemas de software.
Provavelmente a melhor ação que um testador pode realizar para incentivar testes abrangentes e eficientes é liberar o vasto poder de processamento representado pela automação de testes. Esse é o fator-chave para garantir que os testes ocorram com a frequência adequada.
Também é o principal meio de limitar a presença contínua de erros humanos nos testes, além de automatizar tarefas de teste repetitivas. Ao trabalhar com aplicações entre navegadores e aplicativos móveis, muitos testadores optam por serviços de teste baseados em nuvem.
Criar e manter ambientes de teste é uma parte crucial do teste de sistema. Os testadores devem otimizar o ambiente de teste e torná-lo o mais ágil possível, para permitir configuração rápida e testes imediatos.
Também é fundamental que os ambientes de teste forneçam isolamento profundo para proteger os resultados contra interferências externas indevidas.
O teste E2E funciona melhor quando todas as partes envolvidas estão alinhadas. É assim que os testadores podem aproveitar resultados de teste de alta qualidade que se mostram especialmente valiosos durante revisões de código. Em particular, as equipes de DevOps e QA precisam manter comunicação e colaboração estreitas para ajudar a garantir qualidade ideal de software.
Também é importante capacitar as equipes de QA para que tenham uma compreensão clara dos requisitos de negócios da organização e não os comprometam inadvertidamente durante as revisões.
Por fim, alerte todos os stakeholders relevantes sobre os desenvolvimentos do projeto.
As APIs são extremamente importantes para a execução de aplicações porque permitem que os vários componentes envolvidos dentro de uma aplicação se comuniquem entre si.
O teste de API se concentra na funcionalidade da API e ajuda a resolver quaisquer problemas lógicos antes mesmo de os testadores avaliarem a funcionalidade da IU.
Quando você executa vários testes, deve aproveitar a capacidade do sistema de realizar multitarefas rodando testes em paralelo. Esse método é especialmente válido para configurações de teste baseadas em nuvem, mas é uma boa prática de forma geral.
Ao executar testes em paralelo, você reduz o tempo necessário para a execução, além de obter feedback mais rápido desses testes.
Como somos constantemente lembrados, quase nada no campo da computação permanece o mesmo por muito tempo. As coisas mudam e as situações evoluem — e o mesmo acontece com as aplicações. Devido a essa constante mudança, o trabalho dos testadores nunca está totalmente concluído.
É inteligente revisar periodicamente seus casos de teste E2E para verificar se houve alguma alteração que possa afetar negativamente seu desempenho analítico.
A inteligência artificial (IA) está revitalizando e revolucionando praticamente todos os aspectos da computação. Para o teste E2E, os principais benefícios da IA são semelhantes às vantagens que ela introduz em outras formas de teste de software. Basicamente, a IA faz com que os testes E2E ocorram mais rapidamente, torna o processo mais eficiente e mantém as aplicações mais protegidas contra erros.
Além desses aspectos, a IA está auxiliando o processo de teste E2E ao gerar casos de teste com base no comportamento das aplicações e nos fluxos de usuários. Essa abordagem inclui testes com “autocorreção” que conseguem se corrigir com base no reconhecimento, pelo sistema, de alterações na IU.
A IA pode monitorar testes em aplicações em evolução e adaptar esses testes com base em mudanças significativas que identificar. E, quando chega a hora de executar os testes, a IA pode fazê-lo em velocidades extremamente rápidas. Além disso, ela pode identificar áreas que possam exigir testes adicionais de acompanhamento.
Para organizações que desejam evitar os altos custos de infraestrutura no local, há testes com IA que podem ser executados na nuvem. Para empresas envolvidas na publicação de software, a IA ajuda a realizar os testes necessários de maneira mais rápida, permitindo, assim, lançamentos de produtos mais ágeis.
Por fim, em contraste com a noção predominante de que a IA estaria “assumindo” atividades de negócios, ela está facilitando o envolvimento de usuários não técnicos no processo de teste. Ela amplia a participação de pessoas no processo por meio de ferramentas impulsionadas por IA que exigem menos conhecimento prévio por parte dos testadores.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Veja como conectar a camada de dados da sua arquitetura a camadas de aplicações conteinerizadas utilizando o FlashSystem e o Red Hat OpenShift, garantindo desempenho, resiliência e escalabilidade.
Tenha orientação detalhada sobre como projetar, implementar e ajustar os sistemas de armazenamento do IBM DS8A00. Aprenda como otimizar E/S, garantir alta disponibilidade e fortalecer a recuperação de desastres em ambientes de missão crítica.
Explore a arquitetura e os conceitos por trás do IBM Storage Ceph. Aprenda como projetar uma camada de dados altamente escalável e com autocorreção, que viabiliza as cargas de trabalho de IA, consolida o armazenamento e reduz os custos em aplicações de várias camadas.
Insights da IDC sobre como os sistemas de arquivos paralelos aumentam a taxa de transferência e a confiabilidade na camada de dados para aplicações multicamada e de alta demanda.
Saiba como a análise na camada de dados pode esclarecer sobre a lógica das aplicações e as experiências de front-end para que a tomada de decisão seja mais inteligente.
Explore exemplos reais de adoção da IA generativa em setores como finanças e cadeia de suprimentos. Saiba como esses sistemas são viabilizados por uma arquitetura moderna em camadas.
Um serviço de locatário único, totalmente gerenciado, para desenvolver e entregar aplicações Java.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Com o desenvolvimento de aplicações na nuvem você só constrói uma única vez, itera rapidamente e implementa em qualquer lugar.
Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.