Desenvolvedores e DevOps

As equipes de desenvolvimento e DevOps enfrentam um futuro com novas aplicações, mais serviços e atualizações, todos os quais impulsionam a demanda por ciclos de lançamento cada vez mais rápidos. No entanto, elas não podem ter nenhuma perda de qualidade ou interrupção dos serviços. Devido a essa realidade, desenvolvedores e equipes de DevOps estão sob pressão constante. A observabilidade permite que eles eliminem as complexidades dos ambientes de múltiplas nuvens e vejam todo o ambiente de TI com contexto e compreensão das interdependências. Isso permite que as equipes automatizem tarefas e recursos, detectem problemas de forma proativa e resolvam questões mais rapidamente.

