Em geral, observabilidade é a medida em que se pode compreender o estado interno ou condição de um sistema complexo baseando-se apenas no conhecimento de suas saídas externas. Quanto mais observável for um sistema, mais rápido e precisamente você poderá identificar a causa raiz de um problema de desempenho, sem a necessidade de testes ou programação adicionais.

Em TI e computação em nuvem, observabilidade refere-se a ferramentas de software e práticas para agregar, correlacionar e analisar um fluxo contínuo de dados de desempenho de uma aplicação distribuída, juntamente com o hardware e a rede em que ela opera. Isso permite monitorar, solucionar problemas e depurar melhor a aplicação e a rede.

Embora a observabilidade geralmente se refira especificamente à observabilidade de sistemas de TI, cargas de trabalho, redes e infraestrutura, a observabilidade de dados é outra forma da tecnologia.

Com observabilidade de dados, o foco muda para a camada de dados. A ideia é avançar a garantia de qualidade dos dados para um estágio inicial, para solucionar e mitigar quaisquer problemas em uma fase precoce, antes que problemas corrompam um conjunto de dados ou causem questões sistêmicas de qualidade de dados. A observabilidade de dados garante a tomada de decisões com confiança e possibilita a automação impulsionada por IA, fornecendo produtos de dados de qualidade para resultados de negócios confiáveis.

A observabilidade é um assunto crítico. Este guia oferece a você uma compreensão fundamental da observabilidade empresarial e sua função estratégica na gestão de nossas operações cada vez mais complexas. Você encontrará uma explicação dos termos, verá como seus esforços se alinham com seus colegas do setor, descobrirá o papel da observabilidade em sua empresa e explorará as soluções de observabilidade da IBM. Embora este guia se concentre principalmente na observabilidade de aplicações, é importante entender que a observabilidade também afeta os dados e as redes e as linhas entre os três estão desaparecendo.