Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management da IBM

O IBM® Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management ajuda advogados e controladores jurídicos a projetar futuros custos de descoberta para evitar desvios de despesas e melhorar as negociações com adversários legais. O eDiscovery Cost Forecasting and Management oferece uma visão compartilhada para parceiros jurídicos, financeiros e comerciais, ajudando a evitar surpresas e a melhorar a tomada de decisões. Ele inclui relatórios completos e dashboards intuitivos para avaliar os custos de descoberta por período fiscal.