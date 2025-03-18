A conformidade com o ENS High viabiliza um alto nível de medidas de cibersegurança para proteção contra possíveis ameaças e vulnerabilidades. Ao se alinhar a essas diretrizes de segurança abrangentes, o IBM Cloud demonstra o compromisso de proteger dados confidenciais, mitigar riscos e contribuir para o programa de segurança nacional como um todo. Essa conformidade é um investimento estratégico no estabelecimento de um ecossistema de nuvem robusto e confiável, que atenda às rigorosas normas estabelecidas pelo governo espanhol para proteger ativos que contêm informações críticas.

Os serviços do IBM Cloud receberam a certificação ENS High. As descrições de serviço (SDs) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade com o ENS. Os serviços abaixo são avaliados a cada dois anos por um avaliador independente.