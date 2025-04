O que é ISO 20000?

As organizações que implementam a ISO 20000 para seu SGS podem decidir passar por um processo de certificação para verificar se os requisitos do seu sistema de gerenciamento de serviços atendem ao padrão internacional.

Diversos órgãos de certificação podem auditar a organização que busca a conformidade com a ISO 20000. O processo de certificação geralmente exige que as organizações mantenham uma documentação detalhada dos requisitos e processos do sistema de gerenciamento de serviços e de como elas aderem à norma.

A certificação ISO 20000 pode ser necessária para outras certificações ou credenciais importantes. Por exemplo, os provedores de serviço de nuvem que buscam o credenciamento junto ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MietY) da Índia devem demonstrar e manter a conformidade com a ISO 20000 e outros padrões de segurança.

Uma pesquisa da ISO de 2022 mostrou que a certificação ISO 20000 é a oitava certificação padrão ISO mais popular do mundo, com base no número de organizações certificadas. Muitas organizações buscam a certificação ISO 20000 para garantir aos clientes as melhores práticas de ITSM.

No entanto, a ISO tem deixado claro que a certificação de terceiros não é a única razão para adequação ao padrão e que as organizações podem aproveitar os benefícios do framework e a orientação da ISO 20000 para implementação, avaliação e melhoria contínua do SGS com ou sem certificação.