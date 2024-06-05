ما هي Oracle؟

تاريخ التحديث: 5 يونيو 2024
المشاركون: Molly Hayes، وAmanda Downie
Oracle هي شركة تقنية معلومات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الموجهة للأعمال التجارية والتي تشمل Oracle Database، وهو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS).
تأسست الشركة في عام 1977 في ولاية كاليفورنيا وهي من بين أكبر شركات البرمجيات والأجهزة في العالم.1 منذ إنشائها منذ ما يقرب من خمسين عاما، طورت Oracle عددًا كبيرًا من حلول تقنية المعلومات (IT) واستحوذت على مجموعة واسعة من الشركات. وتشتهر بشكل خاص بعروض تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة في مجال ذكاء الأعمال والخدمات المالية، بالإضافة إلى أنظمة مثل Solaris وJava وOracle Linux. كما تقوم Oracle بتصنيع وبيع الخوادم وحلول الشبكات المصممة خصيصًا لتشغيل منصاتها وقواعد بياناتها. كانت Oracle Database أول نظام لإدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) قائم على SQL تم إصداره تجاريًا في الولايات المتحدة.2
تستثمر الشركة بكثافة في التقنيات مفتوحة المصدر، وتوفر الموارد لتطوير المنتجات مفتوحة المصدر واختبارها، وكثيرًا ما تسلط الضوء على أن المنصات الرئيسية مثل Oracle Cloud Infrastructure (OCI) "مفتوحة حسب التصميم"3. وتُستخدم منتجات Oracle وخدماتها في جميع أنحاء العالم في الخدمات الحكومية وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي مجال الرعاية الصحية حيث يكون أمن البيانات والتكرار وإدارة أعباء العمل المعقدة أمرًا بالغ الأهمية.
استكشف تقييم IDC لخدمات تنفيذ Oracle العالمية لعام 2023 الخاص بشركة IDC لتقييم IBM مقارنةً بمنافسيها.
تأسست شركة Oracle في كاليفورنيا على يد Larry Ellison وBob Miner وEd Oats تحت اسم مختبرات تطوير البرمجيات في عام 1977. واستوحى المؤسِّسون هذا النظام من ورقة بحثية بريطانية تحدد نموذج قاعدة البيانات العلائقية، واعتقد المؤسسون أن هناك قدرة في هذا النظام. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الشركة Oracle، وهي أول قاعدة بيانات علائقية تجارية تستخدم لغة الاستعلام الهيكلية (SQL).4 ثم تم تغيير اسم الشركة بعد أول منتج لها في عام 1982 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 1986، وتم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE) باسم Oracle Corp (ORCL).
وخلال 40 عامًا منذ تأسيسها، استحوذت Oracle على عدد كبير من الشركات لتوسيع نطاق عروضها وخدماتها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PeopleSoft وSiebel وBEA، وSun Microsystems، وNetsuite وCerner.
وفي عام 2010، استحوذت الشركة على Sun Microsystems، وهي شركة تطوير برمجيات طورت لغة برمجة Java، مما زاد من تشابكها في عالم أنظمة الكمبيوتر وبرامجه. كما أدت عمليات الشراء هذه إلى دخول الشركة إلى مجال واسع النطاق في مجال الأجهزة (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، مما جعل نظام التشغيل Solaris وJava تحت إشراف الشركة.5 وحصلت الشركة أيضًا على قاعدة البيانات مفتوحة المصدر الشهيرة MySQL.
في عام 2020، نقلت Oracle مقرها الرئيسي القديم من Redwood Shores، California إلى Austin، Texas. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة Cerner، وهي شركة سجلات الرعاية الصحية، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.6 واعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات الشركة الفصلية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي واستمرت في النمو بشكل حاد، وفقًا لـ Forbes.7 وفي خريف عام 2023، أعلنت الشركة أنها ستستثمر بكثافة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمات Fusion Cloud.8
تُعدّ Oracle Database المنتج الرئيسي من Oracle. وهي نظام شائع لإدارة قواعد البيانات والتخزين تستخدمه المنظمات في جميع أنحاء العالم لإدارة بياناتها وتخزينها.
وهي تستخدم SQL للتلاعب والاستعلام وكانت أول قاعدة بيانات من نوعها يتم تقديمها للإصدار التجاري. ويمكن تشغيل Oracle Database على ®Linux أو Microsoft Windows.
تتميز Oracle Database بما يلي:
التحليلات المتقدمة: تدعم Oracle Database البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة. ويمكن للأنظمة قراءة البيانات ومعالجتها وتشغيل التحليلات التنبؤية أو الأنظمة الآلية بسرعة.
توافر بيانات عالية: تم تصميم Oracle Database لتحقيق مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي مع ميزات مثل تكرار البيانات والنسخ الاحتياطي وتجميع الخوادم.
قابلية التوسع: Oracle Database قادرة على العمل على خادم واحد أو على قاعدة بيانات موزعة ضخمة.
الأمان: تحتوي Oracle Database على مجموعة من الميزات لحماية الخصوصية والسلامة من خلال التشفير ومراقبة المخاطر الأمنية.
تتوفر قاعدة بيانات Oracle Database حاليًا9 في أربع إصدارات، يقدم كل منها مستويات مختلفة من الأداء الوظيفي:
إصدار المؤسسات: يدعم إصدار Oracle Database Enterprise Edition، المصمم للمنظمات الكبيرة، معالجة المعاملات كبيرة الحجم عبر الإنترنت (OLTP) بالإضافة إلى تخزين البيانات المستندة إلى الاستعلامات الكثيفة. ويمكن تعزيزه بمجموعة متنوعة من خيارات وحزم Oracle10 للتحليلات المتقدمة أو الأمان أو الوظائف.
إصدار Express: ُيُعد Oracle Database Express هو الإصدار المجاني للمبتدئين من Oracle Database. فهو سهل التثبيت وسهل الإدارة ويمكن استخدامه على أي جهاز كمبيوتر. وقد تم تصميم الإصدار لدعم الترقيات إلى منتجات Oracle Database الأكثر تقدمًا.
الإصدار الشخصي: يشتمل هذا الإصدار من Oracle Database على جميع مكونات إصدار قاعدة البيانات المؤسسية تقريبًا ولكنه يدعم بيئات التطوير ذات الاستخدام الواحد. ويعد هذا الإصدار طريقة فعالة من حيث التكلفة لمطور البرامج للاستفادة من الأداء الوظيفي الكامل لقاعدة Oracle Database.
الإصدار القياسي: يوفر Oracle Database Standard Edition وظائف أوراكل الأساسية وهو مناسب تمامًا لتطبيقات مجموعة العمل أو على مستوى القسم أو الويب.
Oracle Fusion Cloud Application Suite11 عبارة عن مجموعة من تطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) لحالات استخدام محددة للشركات. وتشمل مجموعة Oracle Fusion Enterprise Resource Planning (ERP) المناسبة لأقسام الشؤون المالية وإدارة المشاريع والامتثال. كما توفر المجموعة منصات محددة لسلسلة التوريد والتصنيع (SCM) وإدارة رأس المال البشري (HCM) والمبيعات. ويوفر ERP السحابي أيضًا وظائف إضافية خاصة بالصناعة لقطاعات مثل التعليم العالي أو تجربة العملاء للسلع الاستهلاكية. وباستخدام Oracle E-Business Suite، يُمكن للمنظمات تبسيط إدخال البيانات وإدارة البيانات باستخدام قوالب معدة مسبقًا.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) هي منصة سحابية تدعم تطبيقات الأعمال التقليدية بالإضافة إلى التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي. تتضمن المنصة السحابية الموزعة خيارات لحل متعدد الأوساط السحابية أو خيار سحابة عامة أو سحابة هجينة أو سحابة مُخصصة تعمل بالكامل على مراكز بيانات المنظمة. وتقدم OCI أدوات لتشغيل التطبيقات وتحليل البيانات بالإضافة إلى تخزين المعلومات بشكل آمن. وتدعم المنصة تطبيقات Oracle والتطبيقات المخصصة وتطبيقات موردي البرامج المستقلين (ISV) للأتمتة والتحليلات والشبكات والتخزين.
تقدم Oracle مجموعة كبيرة من الأنظمة الهندسية التي تم تصميمها مع مراعاة الحجم. وتشمل هذه الأنظمة الخوادم المستندة إلى x86 وSPARC، والأنظمة المصممة لتشغيل تطبيقات Java وحلول التخزين والشبكات. منصة Oracle Exdata12، هي نظام مصمم خصيصًا لتشغيل قاعدة بيانات Oracle، ويجمع بين خوادم قاعدة بيانات Oracle Database والتخزين والشبكات.
توفر Oracle مجموعة من منتجات وأدوات البرمجيات الوسيطة لمساعدة المطورين في دمج التطبيقات ونشرها، مثل Oracle Application Express (APEX)، وهو أداة إنشاء تطبيقات الويب منخفضة التعليمات البرمجية. وتقدم Oracle Fusion Middleware التابعة للشركة، وهي مجموعة من الأدوات الخاصة بتطبيقات المؤسسات، مجموعة من المنتجات لتكامل البيانات وذكاء الأعمال وإدارة المحتوى. ويمكن أن توفر Fusion Middleware بنية تحتية لوظائف إنترنت الأشياء (IoT) وتكامل البيانات الضخمة وإدارة المحتوى.
تنتج Oracle وترخص مجموعة كبيرة من التطبيقات المحلية 13 للشركات، بما في ذلك برامج المكاتب الخلفية لمساعدة الموظفين في إدارة وظائفهم الأساسية. وتشمل بعض العروض البارزة ما يلي:
تستخدم المنظمات قاعدة Oracle Database عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، بما في ذلك صيانة بحيرات البيانات الحساسة وتتبع المعاملات المالية الضخمة في الوقت الفعلي. ومن بين حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لقاعدة Oracle Database ما يلي:
تستخدم المنظمات Oracle Database لتطبيقات مثل ERP وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الموارد البشرية (HRM)، والتي توفر معارف تفاعلية ومحدثة حول العمليات اليومية للشركة.
تستخدم المؤسسات Oracle Database بوصفها مستودع مركزي لتخزين وإدارة مجموعات هائلة من البيانات المنظمة، أو بوصفها مستودع بيانات لتسهيل التحليل وإعداد التقارير.
تستخدم المنظمات منصات التجارة الإلكترونية من Oracle والتي توفر حلول المكاتب الخلفية لإدارة النشرات الترويجية للمنتجات والمخزون وبيانات المعاملات.
تستخدم الشركات المالية ومقدمو خدمات التأمين قاعدة بيانات Oracle الآمنة والمشفرة لإدارة المدفوعات وتتبع المعاملات وتدقيق المخاطر المحتملة.
تستخدم الوكالات الحكومية مثل وزارة الدفاع 14 وشركات القطاع العام Oracle لإدارة السجلات والبيانات العامة بشكل آمن بما في ذلك المعلومات السرية.
في مجال الرعاية الصحية، تستخدم المنظمات قاعدة بيانات Oracle وحلولها لتبسيط العمليات والحفاظ على تكامل البيانات وتحسين تدفقات العمل المتعددة من خلال رؤى تنبؤية.
تستفيد المنظمات، من التجارة الإلكترونية إلى البنوك عبر الإنترنت وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، من القدرة التي تتميز بها Oracle Database في تنفيذ أعداد كبيرة من معاملات قواعد البيانات من قِبل أعداد كبيرة من الأشخاص في الوقت الفعلي.
على مدار ما يقرب من أربعة عقود، كانت ®IBM واحدة من أهم شركاء Oracle. وتقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء تتضمن خارطة طريق لكل مرحلة من مراحل استثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات الاستراتيجية إلى تنفيذ التقنية السحابية وحتى الإدارة.
توفر Oracle مجموعة كبيرة من الأدوات لإدارة الأداء وتحسينه. ومن خلال دمج منصة ®IBM Turbonomic مع Oracle، يُمكن للعملاء أتمتة الإجراءات التي تدير الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين وتعديلها.
لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على ®IBM Power لنشر قاعدة بيانات Oracle Database الخاصة بهم وأحمال تشغيل التطبيقات. ويمكن للمنظمات الكبيرة والصغيرة الاستفادة من موثوقيتها وأمانها وقدرات الاسترداد المتقدمة.
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وباعتبار شركتا Oracle وIBM رائدين عالميين في مجال الاستدامة، فإنها تساعدان في التخلص من النفايات وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ومراقبة المعدات لتحقيق الأداء الأمثل.
لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على IBM Power لنشر قاعدة بيانات Oracle الخاصة بهم وأحمال تشغيل التطبيقات.
كل الروابط موجودة خارج موقع ibm.com
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