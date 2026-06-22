إدارة الأصول

ما المقصود بإدارة أصول مرافق الخدمات؟

By Teaganne Finn , Ian Smalley
تاريخ النشر 22 يونيو 2026

تعريف إدارة أصول مرافق الخدمات

إدارة أصول مرافق الخدمات (UAM) هي الرقابة المنهجية وإدارة دورة حياة الأصول المادية التي تستخدمها شركات مرافق الخدمات، مثل شبكات الكهرباء، وخطوط النقل، ومرافق المياه، ومحطات الطاقة الفرعية.

الغرض من هذه العملية هو زيادة الموثوقية المادية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمساعدة على ضمان التشغيل الآمن للمعدات. على مستوى العالم، من المتوقع أن يصل سوق إدارة أصول مرافق الخدمات إلى 7.29 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.52%، وفقًا إلى Fortune Business Insights.

يشهد هذا المجال الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات تحديثًا من خلال حلول برمجيات إدارة الأصول المؤسسية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبئية وإنترنت الأشياء. وتحقق إدارة أصول مرافق الخدمات نتائج أعمال قوية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

توصلت دراسة حديثة من IBM Institute for Business Value إلى أن المديرين التنفيذيين في شركات مرافق الخدمات بدؤوا يلاحظون هذا التحول بالفعل. وكشف الاستطلاع أن 94% من المديرين التنفيذيين في شركات مرافق الخدمات يتوقعون أن "يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث القادمة." بالإضافة إلى ذلك، يقول 88% منهم إن هذه التقنية ستوفر ميزة تنافسية قابلة للقياس.

ومن منظور أوسع، تُعد عملية الإدارة الأوسع نطاقًا التي تعلو إدارة أصول مرافق الخدمات هي إدارة أصول البنية التحتية (IAM). تشرف هذه الممارسة على جميع المرافق العامة والطرق والجسور، بينما تركز إدارة أصول مرافق الخدمات على الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية للمستهلكين. إدارة أصول الطاقة (EAM) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بها، ولكنها تختلف في نطاقها، مع تركيز شامل على أصول توليد الطاقة وموارد الطاقة الموزعة مثل مزارع الرياح ومحطات الطاقة.

ويواصل مجال الطاقة، على وجه الخصوص، التركيز على أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز مرونة الشبكات، والتحول إلى الحياد الكربوني في السنوات الخمس وعشرين المقبلة. ويتطلب هذا التحول نهجًا أكثر شمولية لإدارة أصول الشبكات وإنشاء لوحة تحكم واحدة لجميع العمليات.

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أهمية إدارة أصول مرافق الخدمات

تواجه فرق مرافق الخدمات بنية تحتية متهالكة، وتغيرات في جداول الصيانة، ومعايير امتثال صارمة. وتساعد حلول إدارة أصول مرافق الخدمات الفرق على اتخاذ قرارات أكثر إستراتيجية تؤثر بشكل مباشر في ميزانيات التشغيل وتخطيط رأس المال والصيانة.

ومن جانب آخر، تتسبب فترات التعطل المفاجئ في عواقب مباشرة على إيرادات الشركة وسمعتها. وتُعد سلامة أصول المرافق أمرًا بالغ الأهمية لتحديد المعدات عالية المخاطر والمتهالكة قبل تعطلها. تعزز إستراتيجيات الصيانة التنبئية والصيانة الوقائية إدارة أصول مرافق الخدمات الحديثة.

يعتمد هذا النهج على البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على البنية التحتية المادية و إجراء توقعات طويلة الأمد حول البنية التحتية. ومن خلال تحويل إصلاحات الصيانة التفاعلية إلى إستراتيجيات تنبئية، يستفيد المزودون إلى أقصى حد من مخزون أصولهم ويطيلون عمرها الافتراضي.

يواجه مزودو مرافق الخدمات معايير امتثال تنظيمي صارمة في مجالات البيئة والسلامة والعمليات. ويمكن لبرمجيات وأدوات إدارة أصول مرافق الخدمات تذكير المزودين تلقائيًا باللوائح والمعايير، ما يساعدهم على تجنب الغرامات أو الانتهاكات.

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العناصر الأساسية لإدارة أصول مرافق الخدمات

توجد عدة عناصر رئيسية تشكل إدارة أصول مرافق الخدمات:

  • جرد الأصول وتقييم حالتها: تشكل هذه العناصر الأساس الذي تقوم عليه إدارة أصول مرافق الخدمات. تعمل عملية جرد الأصول على فهرسة جميع الأصول المادية المملوكة لشركة مرافق الخدمات، بما في ذلك مواقعها وتفاصيلها المحددة. ويقيِّم تقييم الحالةِ الحالةَ المادية الحالية ويقدِّر العمر الافتراضي المتبقي قبل التعطل.
  • إدارة دورة حياة الأصول: في إدارة أصول مرافق الخدمات، تحكم إدارة دورة حياة الأصول البنية التحتية المادية، بدءًا من الشراء وحتى التخلص منها. الهدف طوال العملية هو تقليل التكاليف وفترات التعطل من خلال استخدام البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي لتوجيه كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها.
  • تقييم المخاطر والأهمية: تقيِّم تقييمات المخاطر والأهمية الأصول وتحدد أولوياتها بناءً على احتمالية تعطلها. وتعمل الفرق على تقييم الأصول وتصنيفها حسب درجة الخطورة لتحديد مدى احتمالية التعرض لمخاطر الأعمال. توجه درجات الأصول هذه إستراتيجيات التخفيف المستهدفة وتوضح المواضع التي يجب على شركات مرافق الخدمات نشر الموارد فيها.
  • مراقبة الأداء والتخطيط للصيانة: تشمل مراقبة الأداء في إدارة أصول مرافق الخدمات تتبع الأصول في الوقت الفعلي من خلال أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، والتوائم الرقمية، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS). وتسهم البيانات المستمدة من أنظمة مراقبة الأداء هذه بشكل مباشر في جهود التخطيط للصيانة ومنصاتها مثل إدارة أداء الأصول (APM) وأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS).
  • الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير: يتطلب الامتثال التنظيمي في إدارة أصول مرافق الخدمات فرض رقابة مستمرة على أصول مرافق الخدمات للمساعدة على ضمان الامتثال للمتطلبات الفيدرالية والولائية والمحلية. ويمكن لحلول إدارة أصول مرافق الخدمات إنشاء إطار عمل موحد لضمان الاتساق عبر الأقسام وأتمتة حفظ السجلات للحصول على وثائق نظيفة ومتسقة.

أنواع مرافق الخدمات التي تتطلب إدارة الأصول

تشمل مرافق الخدمات مجموعةَ من الأصول وتتطلب طرقًا مختلفة للحفاظ على البنية التحتية المادية.

المياه

تتطلب مرافق خدمات المياه والصرف الصحي، مثل محطات المعالجة وخطوط التوزيع والخزانات، إشرافًا دقيقًا. ويمكن لإدارة الأصول ضمان التزام مرافق معالجة المياه بلوائح السلامة واكتشاف التسربات في الوقت الفعلي.

وتُعد أنظمة إدارة الأصول مهمة بشكل خاص لوظائف معالجة المياه والصرف الصحي لأنها تعمل بشكل مستمر، ما يترك مجالاً ضئيلاً للخطأ. النهج الخاص بمرافق خدمات المياه هو إستراتيجية صيانة استباقية تعتمد على البيانات التاريخية والمراقبة في الوقت الفعلي.
الكهرباء

تُعد مرافق توليد الطاقة، والمحطات الفرعية، وأبراج النقل، وأنظمة التحكم في الشبكات الذكية أمثلة على أنواع مرافق خدمات الكهرباء التي يجب إدارتها. وتوفر مرافقُ خدمات الكهرباء الطاقةَ الكهربائية للمنازل والشركات والعمليات الصناعية، ما يجعلها حيوية.

تساعد حلول إدارة الأصول على إدارة بنية الشبكات التحتية المعقدة من خلال بنية تحتية متقدمة للعدادات والتنبؤ الدقيق بحجم الطلب على الكهرباء، ما يدفع إلى تخصيص الموارد بشكل أكثر إستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
الغاز

تشير مرافق خدمات الغاز إلى توفير الغاز الطبيعي للمساحات السكنية والتجارية والصناعية. وتمثل مرافق خدمات الغاز جزءًا كبيرًا من قطاع الطاقة، مع التركيز على سلامة إمدادات الغاز والامتثال التنظيمي.

يُعد الغاز مرفق خدمات حساسًا لأن خطوط أنابيب الغاز تُعد ضرورية للحياة اليومية. ويمكن لعمليات إدارة الأصول أن تضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الغاز من خلال نظام توزيع وإدارة شامل.
إدارة النفايات

يُعد قطاع إدارة النفايات قطاعًا مرئيًا بشكل كبير وبالغ الأهمية. يتعامل معظم الناس مع فكرة "يوم جمع القمامة" أو لديهم آلية ما لإزالة النفايات من منازلهم.

يُعد قطاع إدارة النفايات حيويًا لحماية البيئة والسلامة العامة والإدارة الحضرية في المدن الكبرى. ويشمل هذا القطاع جمع النفايات ونقلها وتوزيعها وإعادة تدويرها والتخلص منها. وتعمل الجهات التنظيمية على تشديد المعايير البيئية وأصبحت إدارة مدافن النفايات أكثر تعقيدًا، ما يتطلب نهجًا قويًا للصيانة الوقائية.
الطاقة المتجددة

تشير مرافق خدمات الطاقة المتجددة إلى منشآت الطاقة المادية—مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية—المضمنة في مصادر الطاقة الحالية. تحصل مرافق خدمات الطاقة المتجددة على الطاقة من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

تتطلب الأصول المادية المتجددة إستراتيجيات صيانة محددة تراعي المواقع النائية والتعرض للعوامل الجوية. ويعتمد هذا القطاع على تحسين أداء الأصول، وتخطيط السعة، والتنبؤ بإنتاج الطاقة.

التحديات الرئيسية في إدارة أصول مرافق الخدمات

تُعد مرافق الخدمات ضرورية للحياة اليومية. فمعظم الناس يتأثرون فورًا عند انقطاع الكهرباء. فمعظم الناس يتأثرون فورًا عند انقطاع الكهرباء ويعرفون الصوت الذي يصدره موقد الغاز عندما يرفض الإشعال. وتُعد البنية التحتية لمرافق الخدمات حيوية ليس فقط لضمان بقاء المصابيح مضاءة، بل أيضًا لجمع القمامة وحصول العائلات على مياه شرب آمنة.

كشف بحث صادر عن Oak Ridge National Laboratory أن انقطاعات الكهرباء الكبرى كلفت عملاء الكهرباء في أمريكا 121 مليار دولار في عام 2024 وحده. ويمثل هذا الارتفاع زيادة حادة مقارنةً بالسنوات السابقة التي وردت في البحث.

وبشكل منفصل، يقدِّر تقرير Siemens لعام 2024 عن التكلفة الحقيقية لفترات التعطل أن أكبر 500 شركة في العالم تخسر ما يقارب 1.4 تريليون دولار سنويًا بسبب فترات التعطل المفاجئ. وتُعادل تكلفة فترات التعطل السنوية هذه 11% من إيراداتهم.

تشكل أهمية مرافق الخدمات أيضًا بعض التحديات البارزة. تساعد الإستراتيجية الشاملة لإدارة أصول مرافق الخدمات على التخفيف من هذه الصعوبات المستمرة:

  • البنية التحتية المتهالكة: تُعد العديد من أصول مرافق الخدمات قديمة أو متهالكة وتتطلب تحديثًا فوريًا. يمكن أن تؤدي البنية التحتية المتهالكة إلى أعطال واضطرابات كبيرة، ما يكلف العمليات وقتًا ومالاً. يمكن لحلول إدارة أصول مرافق الخدمات أن تساعد على تحويل إستراتيجيات الصيانة من كونها تفاعلية إلى تنبئية، ما يتيح الكشف عن الأعطال قبل حدوثها.
  • الميزانيات المحدودة: تجبر قيود الميزانية المؤسسات على إعطاء الأولوية للمطالب المتنافسة—مثل إصلاحات البنية التحتية المتهالكة، وتكاليف الصيانة، والامتثال التنظيمي. وتُعد الإصلاحات الطارئة مكلفة للغاية ويمكنها أن تحول الأموال المحدودة التي قد تستخدمها العمليات إلى مكان آخر. يمكن لإدارة أصول مرافق الخدمات تعزيز الاستفادة من هذه الأموال من خلال التركيز على نهج صيانة قائم على البيانات.
  • الامتثال التنظيمي المعقد: اعتمادًا على نوع الأصل، يجب على المؤسسات إدارة أُطر تنظيمية متعددة بتفويضات متفاوتة. يمكن أن يؤدي هذا التحدي إلى مشكلات كبيرة وتأخيرات في تقديم التقارير الإلزامية، ما يعرض المؤسسة للخطر. يمكن لحلول إدارة أصول مرافق الخدمات أن تساعد على إنشاء نظام بيانات مركزي يضم تحليلات بيانات متكاملة ومحفزات امتثال آلية.
  • أنظمة البيانات المجزأة: البيانات الحساسة الواردة من نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات وأنظمة انقطاع الخدمة غالبًا ما تعيش في صوامع، ما يمنع الحصول على رؤية موحدة بشأن العمليات. ويجب على مديري الأصول تجميع البيانات يدويًا، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير فعالة. يمكن أن توفر إدارة أصول مرافق الخدمات منصة بيانات موحدة لدمج البيانات في عرض واحد أو سير عمل قائم على الوكلاء.
  • تزايد الضغوط البيئية: يشمل السعي نحو عالم أكثر استدامة تفويضات صارمة للحد من انبعاثات الكربون وإدارة الملوثات مثل المواد البير-فلورية والبولي فلوروألكيل (PFAS)، والمعروفة أيضًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية". تتطلب إدارة مرافق الخدمات نظامًا منظمًا لإدارة الصيانة، وإلا فقد تواجه الشركات غرامات كبيرة وربما تكاليف تقاضٍ. توفر حلول إدارة أصول مرافق الخدمات منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة دورات حياة الأصول واستخدام معارف الصيانة التنبئية لإدارة الأصول عن بُعد.

أفضل ممارسات إدارة أصول مرافق الخدمات

تعتمد أصول مرافق الخدمات ونهج إدارة الأصول على النوع والحجم والنطاق. ومع ذلك، توجد بعض أفضل الممارسات العامة التي ينبغي اتباعها.

  1. إنشاء عملية جرد شامل للأصول: اجمع جميع بيانات الأصول في قاعدة بيانات واحدة. أدرج الموقع، والعمر الافتراضي، والشركة المصنعة، والحالة الحالية، وأي سجل صيانة. وحِّد قواعد التسمية وأنشئ فئات متسقة عبر الفرق الميدانية والإدارية.
  2. تقييم الأهمية والمخاطر: حدد أولويات الأصول المهمة وقيِّمها بدرجات بناءً على مدى أهميتها للعمليات. قدِّر عواقب تعطل الأصول واستخدم هذه البيانات لاتخاذ قرارات إستراتيجية. خصص الميزانيات بناءً على أصول مرافق الخدمات الأكثر أهمية.
  3. تطوير خطة إستراتيجية لإدارة الأصول: ضع خطة لإدارة أصول مرافق الخدمات تحدد أولويات الأنشطة وتركز على الصيانة الاستباقية مقابل الصيانة التفاعلية. اختر الأدوات والتقنيات المناسبة التي تتماشى مع أهداف المؤسسة وغاياتها.
  4. استخدام المجموعة التقنية الصحيحة: اختر التقنيات والأدوات الأنسب التي تلبي احتياجات الأصول. يجب أن يكون حل إدارة أصول مرافق الخدمات قادرًا على التعامل مع أنواع متعددة من الأصول وإدارة حجم كبير من المعلومات الواردة في وقت واحد. فكر في استخدام التقنيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة لجمع بيانات الأصول، وإدارة تكاليف دورة حياة الأصول، وصيانة الأصول لإطالة عمرها الافتراضي.
  5. التحول من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة التنبئية: اتجه نحو إستراتيجيات الصيانة الوقائية والصيانة التنبئية التي تحل محل النهج القديم القائم على التشغيل حتى التعطل. تعمل منصات نظام إدارة الصيانة المحوسبة على أتمتة أوامر العمل وإنشاء مهام الفحص والخدمة قبل حدوث المشكلات.
  6. إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية ودورات التحسين المستمر: راقب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، وتوافر الأصول. قيِّم أنشطة إدارة الأصول بانتظام لتقييم مدى كفاءة الإستراتيجية وما إذا كانت لا تزال تلبي احتياجات المؤسسة.

الأدوات والتقنيات الداعمة لإدارة أصول مرافق الخدمات

توجد العديد من الأدوات والتقنيات لدعم إدارة أصول مرفق الخدمات. ويعتمد النوع على احتياجات الأصل والعملية:

  • الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية: يرصد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) الحالات الشاذة في المعدات ويتوقعان أعطال الأصول في إدارة الخدمة الميدانية. ويمكن للبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل صور الطائرات من دون طيار أو الأقمار الصناعية لرصد الحالات الشاذة والعيوب، مثل تآكل الأنابيب أو تلف العوازل.
  • أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة وإدارة الأصول المؤسسية: أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة وإدارة الأصول المؤسسية هي خيارات برمجيات صيانة تستخدمها مؤسسات مختلفة. وتعمل هذه الأنظمة على دمج تاريخ الأصول وسجلات الصيانة في لوحة معلومات واحدة وموحدة متاحة عبر الفرق.
  • التوائم الرقمية: التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل أو النظام. ويُستخدم لإنشاء نسخة افتراضية من الأصل المادي ولمساعدة المؤسسات على فهم مدى تأثير ذلك الأصل. يمكن لهذا النهج تحسين أداء الأصول ومساعدة القادة على اتخاذ قرارات أفضل.
  • إنترنت الأشياء (IOT) وشبكات أجهزة الاستشعار: يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) وأجهزة رصد الحالة تتبع مدى سلامة الأصول في الوقت الفعلي. وتُعد العدادات الذكية مثالاً على الأجهزة الرقمية المتقدمة التي تولد بيانات في الوقت الفعلي وتتوقع المشكلات المحتملة قبل حدوثها.

المؤلفون

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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