تدار أنظمة البنية التحتية مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، شبكات الاتصالات، خطوط الصرف الصحي، الطرق، شبكات المرافق، الجسور والسكك الحديدية كلها من خلال إدارة أصول البنية التحتية.



في عام 2022 وحده، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 36 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، مما نقل 94.5 مليار دولار أخرى إلى حكومات الولايات.1 من الطرق والجسور التي نقود مركباتنا عليها، إلى شبكات الكهرباء التي تشغل منازلنا وأماكن عملنا، تُعد البنية التحتية حساسة لاستمرار الحياة اليومية. إذا لم تتم إدارة العواقب بشكل صحيح، فقد تكون العواقب مكلفة وشديدة، بدءًا من انقطاع الخدمة إلى الأعطال الكارثية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح و/أو أضرار في الممتلكات.

لا تتعلق إدارة أصول البنية التحتية (IAM) بمجرد صيانة الأصول وإصلاحها فحسب. بل تمكّن المؤسسات من تحسين الأصول وتقديم الخدمات من خلال تشجيع عملية صناعة القرار الاستراتيجية وممارسات إدارة المخاطر المستهدفة. من خلال إدارة أصول البنية التحتية بشكل استراتيجي ومنهجي، يمكن للمؤسسات تحسين تقديم الخدمات، وإطالة عمر الأصول، وتقليل تكاليف دورة الحياة، وتقليل المخاطر المرتبطة بفشل الأصل.