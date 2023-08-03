إدارة أصول البنية التحتية (IAM) هي نظام متكامل ومتعدد التخصصات لإدارة الأصول للحفاظ على أنظمة البنية التحتية العامة طوال دورات حياتها، من التصميم إلى إيقاف التشغيل أو التخلص منها، للبنية التحتية الحيوية والأصول المادية.
تدار أنظمة البنية التحتية مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، شبكات الاتصالات، خطوط الصرف الصحي، الطرق، شبكات المرافق، الجسور والسكك الحديدية كلها من خلال إدارة أصول البنية التحتية.
في عام 2022 وحده، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 36 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، مما نقل 94.5 مليار دولار أخرى إلى حكومات الولايات.1 من الطرق والجسور التي نقود مركباتنا عليها، إلى شبكات الكهرباء التي تشغل منازلنا وأماكن عملنا، تُعد البنية التحتية حساسة لاستمرار الحياة اليومية. إذا لم تتم إدارة العواقب بشكل صحيح، فقد تكون العواقب مكلفة وشديدة، بدءًا من انقطاع الخدمة إلى الأعطال الكارثية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح و/أو أضرار في الممتلكات.
لا تتعلق إدارة أصول البنية التحتية (IAM) بمجرد صيانة الأصول وإصلاحها فحسب. بل تمكّن المؤسسات من تحسين الأصول وتقديم الخدمات من خلال تشجيع عملية صناعة القرار الاستراتيجية وممارسات إدارة المخاطر المستهدفة. من خلال إدارة أصول البنية التحتية بشكل استراتيجي ومنهجي، يمكن للمؤسسات تحسين تقديم الخدمات، وإطالة عمر الأصول، وتقليل تكاليف دورة الحياة، وتقليل المخاطر المرتبطة بفشل الأصل.
عملية إدارة أصول البنية التحتية هي نظام بنائي معقد مكون من عناصر وممارسات، بما في ذلك:
بطبيعة الحال، تختلف استراتيجيات إدارة الأصول من مؤسسة إلى أخرى، حسب الاحتياجات الفريدة لكل مرفق. ومع ذلك، تتكون دورة حياة إدارة أصول البنية التحتية (IAM) من حوالي سبع خطوات:
تبدأ عملية إدارة أصول البنية التحتية (IAM) بتحديد احتياجات الأصول (مثل متطلبات الأصول الجديدة و/أو استبدال الأصول)، مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وكيف سيخدمها الأصل. تشمل مرحلة التخطيط أيضاً تحليل التكلفة والفائدة، ودراسات الجدوى، وتطوير تصميم أولي للأصل.
الخطوة التالية في دورة حياة إدارة أصول البنية التحتية (IAM) هي تصميم الأصل وشراء الموارد اللازمة لبنائه. يجب أن يشمل ذلك إنشاء تصاميم ومواصفات تفصيلية، وتحديد جميع المواد والموارد اللازمة، وتحديد مواقع تلك الموارد، وتطوير تقديرات تفصيلية للتكاليف.
في هذه المرحلة، تقوم المؤسسة ببناء الأصل أو الاستحواذ عليه، من خلال تطبيق خطط التصميم والمواصفات التي تم الانتهاء منها في المرحلة السابقة. تتضمن هذه المرحلة أيضاً اختبار الأصل للتأكد من أنه يلبي مواصفات التصميم واحتياجات المؤسسة.
بمجرد الانتهاء من بناء الأصل وتركيبه، ينتقل إلى مرحلة التشغيل، حيث يستخدم لغرضه المقصود. يجب على المؤسسة إجراء مراقبة منتظمة للأصل لضمان تحقيق الأصل للأداء المتوقع طوال فترة حياته.
تُعد صيانة الأصل جزءًا بالغ الأهمية من دورة حياة إدارة أصول البنية التحتية (IAM). الصيانة هي عملية مستمرة تشمل صيانة وقائية مجدولة للحفاظ على سير الأصل بكفاءة وفعالية. وكذلك الصيانة التفاعلية لإصلاح أي مشاكل تظهر بشكل غير متوقع، إلى جانب الترقيات والتحسينات لتحسين أداء الأصل أو إطالة عمر الأصل الافتراضي.
في نهاية المطاف، يصل كل أصل إلى نهاية عمره الافتراضي. وبمرور الوقت، قد يصبح الأصل أقل فعالية أو حتى قديم غير صالح للعمل. عندما يحدث ذلك، يتم إما تجديد الأصل - حيث يخضع الأصل لإصلاحات أو تجديدات كبيرة لإطالة عمره الإنتاجي - أو يتم استبداله. استبدال الأصل يتطلب تفكيك الأصل القديم والتخلص منه بأمان وتركيب أصل جديد.
تتضمن المرحلة النهائية من عملية إدارة أصول البنية التحتية (IAM) مراجعة وتدقيق العملية بأكملها لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يضمن تحسين دورة حياة إدارة أصول البنية التحتية (IAM) بشكل مستمر.
تعتمد المؤسسات عبر مجموعة من الصناعات في القطاعين العام والخاص على إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لتحقيق أقصى استفادة من الأصول. تتضمن بعض حالات الاستخدام الجديرة بالذكر لإدارة أصول البنية التحتية (IAM) ما يلي:
المدن والبلديات مسؤولة عن العديد من أصول الأشغال العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والعقارات العامة والحدائق، وأنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي، وأكثر من ذلك. يستخدمون إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لإدارة هذه الأصول بطريقة منهجية. على سبيل المثال، قد تستخدم المدينة إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لتحديد أولويات إصلاحات الطرق بناءً على عوامل مثل حالة الطريق وحجم حركة المرور والميزانية المتاحة، مما يضمن إكمال الإصلاحات الأكثر إلحاحاً أولاً. إدارة أصول البنية التحتية (IAM) يمكن أن تساعد الحكومة المحلية وحكومات الولايات على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، مع بدء السكان في الانتقال والتحرك بسبب تغير المناخ.
تدير شركات مرفق الخدمات شبكات البنية التحتية الواسعة التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه. يعتمدون على إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لضمان موثوقية مرفق الخدمات وتقليل الانقطاعات وفترة التعطل. يمكن لمرفق الخدمات استخدام إدارة أصول البنية التحتية (IAM) للتنبؤ بموعد حدوث فشل في خط المياه الرئيسي وجدولة الصيانة الوقائية لتجنب انقطاع مكثف ومكلف في خط المياه.
تدير وكالات النقل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. تستخدم هذه المؤسسات إدارة أصول البنية التحتية (IAM) للحفاظ على الأصول وضمان النقل الآمن والفعال. في نظام الطرق السريعة، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد إدارة أصول البنية التحتية (IAM) في إدارة كل شيء بدءاً من حالة الرصيف إلى اللافتات ووظائف حواجز السلامة إلى كفاءة محطات الاستراحة.
في قطاع الطاقة، تلعب إدارة أصول البنية التحتية (IAM) دورا أساسيًا في إدارة الأصول مثل محطات الطاقة، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وشبكات نقل وتوزيع الطاقة. على سبيل المثال، يمكن للصيانة التنبؤية—وهي عنصر رئيسي في إدارة أصول البنية التحتية (IAM)—أن تساعد شركات الطاقة على توقع والتخفيف من الأعطال في البنية التحتية لإنتاج ونقل الطاقة لديها. من خلال تحديد المشكلات المحتملة قبل حدوثها، يمكن للشركات تجنب انقطاع التيار الكهربائي وضمان إمداد الأطراف المعنية بالطاقة بشكل موثوق.
تعتمد مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات والعيادات على البنية التحتية لتقديم الخدمات الحساسة. يشمل ذلك ليس فقط المباني نفسها، بل يشمل أيضاً المعدات الطبية المعقدة، وأنظمة التكييف والتهوية وتكييف الهواء وشبكات تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون في المجالين الطبي والإداري. لذلك، باستخدام إدارة أصول البنية التحتية (IAM)، يمكن لهذه المؤسسات ضمان موثوقية وتوفر الأصول وتعزيز رعاية المرضى ونتائجهم الصحية.
تمتلك المدارس والكليات والجامعات وتدير مجموعة واسعة من الأصول، من الفصول الدراسية والمختبرات إلى المكتبات والمرافق الرياضية. تستخدم هذه المؤسسات إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لضمان سلامة هذه المرافق والحفاظ عليها جيداً، مما يوفر بيئة مناسبة للتعلم والنشاط. باستخدام نظام إدارة أصول البنية التحتية (IAM) الفعال، يمكن للمدارس التخطيط لاحتياجات الطاقة الاستيعابية المستقبلية، وإدارة جداول الصيانة والإصلاح لتقليل الاضطرابات وضمان الامتثال لمعايير السلامة واللوائح الأخرى.
يمكن أن يحقق تنفيذ برامج إدارة أصول البنية التحتية (IAM) أيضاً فوائد في مراكز البيانات، والتي تضم بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات. إدارة أصول مثل الخوادم، وأجهزة التخزين، والمعدات، وأنظمة الطاقة والتبريد أمر حيوي لأداء هذه المرافق. يمكن لمراكز البيانات استخدام إدارة أصول البنية التحتية (IAM) لمراقبة حالة الأصول في الوقت الفعلي ومساعدة المديرين على تحسين الاتصال واستخدام الأصول.
تستخدم مرافق إدارة النفايات (على سبيل المثال مدافن النفايات ومراكز إعادة التدوير ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة) أصول البنية التحتية للتعامل مع النفايات ومعالجتها. يمكن لإدارة أصول البنية التحتية (IAM) مساعدة هذه المرافق على تحسين الأصول، وإدارة المخاطر، والامتثال للأنظمة، وضمان الاستدامة والسلامة البيئية لممارسات إدارة النفايات.
ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيكون لتقنيات Industry 4.0 مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي ، وإنترنت الأشياء، إلى جانب الابتكار، تأثير عميق على إدارة الأصول. وذلك يجعل أتمتة العمليات والتوحيد القياسي هو المعيار الصناعي.
يمكن للتقنيات المتقدمة أن تساعد في أتمتة جوانب مختلفة من إدارة أصول البنية التحتية (IAM) وتعزيزها. على سبيل المثال، تقوم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالتقاط وتخزين وتحليل وتصور البيانات الجغرافية المكانية (على سبيل المثال، الخرائط وصور الأقمار الصناعية والصور الجوية وبيانات المسح وما إلى ذلك). يضيف دمج نظم المعلومات الجغرافية مع أنظمة إدارة أصول البنية التحتية (IAM) السياق المكاني لبيانات الأصل، مما يساعد المديرين على فهم العلاقة بين الأصل وموقعه والبيئة المحيطة به بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، بدأت الدول والمناطق حول العالم (مثل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، وغيرها) في تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات لإدارة الأصول بشكل فعال. على سبيل المثال، توفر سلسلة ISO 55000 إرشادات وإطار العمل لعمليات إدارة الأصول، مما يساعد المجموعة حول العالم على تأسيس ممارسات إدارة أصول البنية التحتية (IAM) فعالة باستمرار.
تُعد إدارة أصول البنية التحتية (IAM) أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستخدام المستدام والفعال لأصول البنية التحتية. ومن المقرر أن يصبح هذا المجال أكثر تطوراً، مما يمهد الطريق لأنظمة بنية تحتية أكثر ذكاءً ومرونة تخدمنا في المستقبل.
