وبالنظر إلى حاجتنا المتزايدة إلى طاقة ذات كفاءة وفعّالة من حيث التكلفة ومستدامة بيئيًا، إلى جانب انتشار التقنيات الذكية، فليس من المستغرب أن تصبح البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) تقنية رئيسية في هذا التطوّر الواسع.

يمكن أن تُسهِم بنية AMI مساعدة شركات مرافق الخدمات في جمع مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك مؤشرات التلاعب، والبيانات المجمّعة على فترات محددة، وتفاصيل انقطاع الكهرباء، وجودة الكهرباء المورّدة. كما توفّر قدرات متقدّمة مخصّصة لنقاط النهاية المستخدمة في القياس الكهربائي.

فعلى سبيل المثال، تعتمد مرافق المياه على عدّادات AMI لتوفير بيانات شاملة حول تدفّق المياه. وإذا أشارت البيانات إلى أنماط استخدام مفرطة للمياه قد تدلّ على وجود تسرّب، يمكن للشركة إخطار العميل أو تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وعلى عكس قراءة العدّادات التلقائية التقليدية، يتيح نموذج الاتصال ثنائي الاتجاه في AMI جمعًا أكثر شمولاً للبيانات ويساعد الشركات على إدارة وظائف العدّادات عن بُعد. في هذا السياق، نناقش كيفية عمل أنظمة AMI وكيف يمكن للشركات استخدامها لتحقيق تشغيل أكثر كفاءة واستدامة في مرافق الخدمات.