ما المقصود بإدارة أصول الطاقة (EAM)؟

الطاقة هي المحرك الذي يشغِّل مصانع العالم، ويضيء عالمنا في ظلمات الليل، ويمنح القوة للإمبراطوريات. كل شيء يعمل بالطاقة؛ وقليل من الأشياء يمكن أن تعمل دونها. تخوض الدول صراعات للسيطرة على موارد الطاقة. والدول تخسر الحروب دون طاقة. وهذا ليس مبالغة - إنها حقيقة تاريخية.

قصة حقيقية: الطاقة هي التي قررت مصير العالم. في النصف الأخير من الحرب العالمية الثانية، نفد الوقود فعليًا من ألمانيا بعد أن أضرت الغارات الجوية للتحالف بمصافي النفط ومرافق إنتاج البنزين. وسرعان ما فقدت القدرة على تشغيل ترسانتها المدرَّعة - لتتوقف آلة الحرب الألمانية الشرسة عن العمل على مسارات دباباتها المتوقفة.

ثم، على الجانب الآخر من العالم، بلغت الحرب في المحيط الهادئ ذروتها بتفجير أولى الأسلحة النووية، وهو ما يمثِّل أقوى إطلاق للطاقة تم إنتاجه على الإطلاق. (كانت القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان ذات قوة انفجارية هائلة. بلغت قوة الانفجار 15 كيلوتون من مادة تي إن تي في هيروشيما و21 كيلوتون في ناجازاكي).

بطريقتين مختلفتين تمامًا، أنهت الطاقة أكثر الصراعات دموية في التاريخ. المثال الأول أوضح ما يمكن أن يحدث عند نقص الطاقة. والحالة الثانية أبرزت بوضوح ما يحدث عند القدرة على إطلاق كمية طاقة تكاد تكون لا تُدرك.

بعد مرور 80 عامًا. ما زالت الطاقة اليوم الدافع وراء العديد من النزاعات الدولية، أغلبها مرتبط بخلافات إقليمية حول أراضٍ غنية بالاحتياطيات الطاقية. ومثل هذه الحالات من المرجح أن تستمر.

لماذا؟ لأنه على الرغم من توفُّر بدائل الطاقة النظيفة، فإن العالم الحديث ببساطة لا يمكنه الحصول على ما يكفي من الطاقة. علاوةً على ذلك، هناك دول لا تريد التحول إلى مستخدمين للطاقة النظيفة، كما أنها غير مستعدة لذلك. لا تريد هذه الدول أن يتم إجبارها على إجراء التغييرات المكلِّفة في البنية التحتية التي يتطلبها استخدام الطاقة النظيفة.

في الوقت نفسه، يواصل الطلب على الكهرباء الارتفاع بنسبة 4% سنويًا، مستمرًا في اتجاه عالمي لا يبدو أنه سيتغير في أي وقت قريب.

تضمن الإدارة الفعَّالة لأصول الطاقة إمدادًا موثوقًا به للطاقة، وتقليلًا للتكاليف، وتعزيزًا للاستدامة، وإطالة للعمر الافتراضي للبنية التحتية المكلِّفة - سواء بالنسبة للمرافق، أم المنشآت الصناعية، أم المباني التجارية.