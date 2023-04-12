ما المقصود بأمر العمل؟

أوامر العمل هي القوة الدافعة وراء إستراتيجية الصيانة في أي مؤسسة. عندما يقدم المدير طلب صيانة، تنشئ الجهة التي تتلقى الطلب وثيقة رسمية ورقية و/أو رقمية. ويتضمن هذا الطلب كل تفاصيل مهام الصيانة ويحدد عملية إنجاز المهام. تسمى هذه الوثيقة أمر العمل. وقد تتضمن أوامر العمل أيضًا معلومات حول:

الشركة التي تتولى الأمر

موقع العمل



أي مهارات و/أو أدوات و/أو متطلبات مواد

الجهة المصرح لها

الفني أو مقدم الخدمة المكلف بالمهمة

التكلفة التقديرية لإنجاز المهمة

تقديرات أسعار المواد والعمالة

تاريخ إنجاز المهمة المتوقع

تاريخ إنجاز المهمة الفعلي

مستوى الأولوية

الغرض الأساسي من أمر العمل هو إبقاء جميع الأطراف المشاركة في عملية الصيانة على اطلاع على سير العمل. وعند استخدامها بفعالية، تساعد أوامر العمل المؤسسة على تنظيم أعمال الصيانة والتواصل بشأنها وتتبعها بكفاءة داخل قسم أو مؤسسة.