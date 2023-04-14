ما المقصود بمتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)؟

غالبًا ما يتم استخدام معادلة MTBF في سياق صيانة الأنظمة الصناعية أو الإلكترونية، حيث يمكن أن يؤدي تعطُّل عنصر ما إلى توقف كبير أو مخاطر تتعلق بالسلامة، إلا إن MTBF يُطبَّق على العديد من أنواع الأنظمة القابلة للصيانة وقطاعات صناعية متنوعة.



يمكن أن يساعد ذلك على قياس الموثوقية العامة للمصانع، وشبكات الطاقة، وشبكات المعلومات، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى.

يتم حساب متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) عن طريق قسمة إجمالي وقت التشغيل على عدد الأعطال التي تحدث خلال تلك الفترة. تكون النتيجة قيمة متوسطة يمكن استخدامها لتقدير العمر الافتراضي المتوقع للنظام أو العنصر.

من المهم ملاحظة أن MTBF هو متوسط زمني، ولا يضمن أن يستمر نظام أو عنصر معين طوال فترة MTBF دون حدوث عطل.



يمكن أن يختلف الوقت الفعلي بين الأعطال بشكل كبير، ومن الشائع أن تحدث الأعطال قبل MTBF أو بعده. كما أن MTBF لا يأخذ في الاعتبار شدة الأعطال أو التأثيرات التي قد تُحدثها في العمليات أو السلامة.

تُعَد قيمة MTBF مقياسًا للموثوقية، لكنها ليست ضمانًا لها. فهي تقيس مدى تكرار حدوث الأعطال المتوقع، لكنها لا تأخذ بالضرورة كل العوامل الخارجية في الاعتبار.



يمكن للظروف البيئية وممارسات الصيانة وأنماط الاستخدام أن تؤثِّر على موثوقية النظام أو العنصر، لِذا من الضروري استخدام MTBF كأداة واحدة من عدة أدوات للحصول على صورة أكثر تفصيلًا عن السلامة العامة للنظام أو العنصر. تحديد MTBF يوفر لنا مقياسًا مفيدًا لعدد الأعطال على مدار الوقت، لكنه لا يوضِّح سبب حدوث المشكلات.

لا يعني ارتفاع قيمة MTBF أن الأعطال لن تحدث أبدًا، بل يُشير فقط إلى أن احتمال حدوثها أقل. جميع الأنظمة والعناصر لها دورة حياة محدودة، ويمكن أن تحدث الأعطال نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك التآكل والاستخدام والظروف البيئية وعيوب التصنيع.

يمكن لمهندسي الموثوقية استخدام MTBF لمقارنة موثوقية أنظمة أو عناصر مشابهة، لكنه لا يمكن مقارنته مباشرةً بين أنظمة أو عناصر مختلفة. ويرجع ذلك إلى أن MTBF يعتمد بشكل كبير على ظروف التشغيل وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى خاصة بالنظام أو العنصر الذي يتم قياسه.



من الصعب، وربما من غير المستحسن، البحث عن تعريف محدد لقيمة MTBF الجيدة عبر حالات استخدام مختلفة. قد يختلف ما يُعَد MTBF جيدًا لنظام معين عن ما يُعَد جيدًا في حالة استخدام مشابهة لنظام آخر.