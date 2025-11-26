ما المقصود بإدارة الأداء المؤسسي (EPM)؟

يشير مصطلح إدارة أداء المؤسسي (EPM) إلى ممارسات الأعمال والعمليات والأدوات التي تستخدمها المؤسسات من أجل التخطيط والتنبؤ ووضع الميزانية وتحسين الأداء العام للأعمال.
تُعَد EPM مناسبة جدًا للمساعدة على تبسيط وظائف فِرق المالية، بما في ذلك إعداد الميزانيات، والتنبؤ المالي، وتحليل البيانات. يُتيح برنامج EPM لفِرق المالية تحسين ممارساتهم العملية ودعم اتخاذ القرار المستقبلي من خلال تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات الأتمتة الأخرى.
تستخدم المؤسسات حلول EPM كمساعد مدمج لتقييم الفرص الجديدة، وأتمتة المهام الروتينية، واتخاذ قرارات التخطيط الاستراتيجي عبر قطاعات مثل التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد والمبيعات.
على وجه الخصوص، يرى المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) الحاجة إلى التحوُّل لمواكبة تطور التكنولوجيا، حيث تستفيد بعض أنجح فِرق المالية من أنظمة الذكاء الاصطناعي. وجد تقرير حديث من معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن "ما يقرب من أربعة من كل خمسة مديرين ماليين تنفيذيين (CFOs) يخططون للحفاظ على وتيرة التغيير التحولي في مؤسساتهم المالية أو تسريعها". كما كشف التقرير أن 69% منهم يرون أن الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من استراتيجية التحول المالي لديهم.
تُعَد أنظمة EPM جزءًا من التحول الرقمي الذي تنفذه العديد من المؤسسات لتلبية متطلبات وظائف المالية في المستقبل. تساعد عمليات EPM المؤسسات على اتخاذ قرارات التخطيط المالي وتوفِّر رؤًى أعمق للاستجابة للاضطرابات وعدم اليقين.
يعمل كلٌّ من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة الأداء المؤسسي (EPM) على إدارة بيانات المؤسسة لمصلحة المؤسسة. يؤدي كلٌّ منهما أدوارًا مترابطة ولكنهم يخدمون أغراضًا مختلفة. ويُعَد فهم الفرق بين الاثنين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى المديرين الماليين وفِرق التخطيط والتحليل المالي التي تهدف إلى الانتقال من الكفاءة التشغيلية إلى المرونة الاستراتيجية.
يركِّز ERP بالكامل على التنفيذ. ويشكِّل العمود الفقري للعمليات المالية اليومية في المؤسسة - من متابعة المعاملات إلى الحسابات المستحقة الدفع وحتى إغلاق البيانات المالية. يمكن فهم نظام ERP على أنه المحرك الذي يحافظ على سير الأعمال. ويوفر رؤى مستندة إلى البيانات لكل معاملة عبر المؤسسة، ويُعَد المصدر الوحيد للحقيقة لما يحدث على المستوى التشغيلي.
تُعَد EPM الطبقة الاستراتيجية. يقوم برنامج EPM بأخذ بيانات ERP وتحويلها إلى رؤى مستقبلية. يتمثَّل دور EPM في تمكين إعداد الميزانيات، والتنبؤ المالي، ونمذجة السيناريوهات، وتحليل الأداء. باختصار، تساعد EPM فِرق التمويل على وضع خطط لسيناريوهات "ماذا لو" وكيفية الاستعداد لها.
باختصار، يعتني ERP بتسوية الحسابات، بينما تحدِّد EPM مجالات الاستثمار المستقبلية. وهما معًا يحوِّلان قسم المالية من وظيفة إعداد تقارير إلى شريك استراتيجي.
اليوم، تضيف العديد من المؤسسات المالية الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية فوق حلول ERP وEPM. والهدف من ذلك هو تقصير المسافة بين البيانات والقرار. تفعل المؤسسات ذلك من خلال الاستفادة من دقة العمليات في ERP وذكاء التخطيط الاستراتيجي في EPM للتنبؤ، ووضع الخطط، واتخاذ القرارات بسرعة في الوقت الفعلي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
على مر السنين، تحوَّلت من وظيفة تقارير خلف الكواليس إلى دور أكثر استراتيجية. واليوم، تعمل كمحرك ذكاء استراتيجي لصناعة المالية. ويعكس تطورها التحول الذي شهدته صناعة المالية من تسجيل البيانات التاريخية إلى اتخاذ قرارات استباقية.
أحيانًا يُستخدم EPM بشكل مرادف لإدارة الأداء المؤسسي (CPM)، وإدارة أداء الأعمال (BPM)، والتخطيط والتحليل المالي (FP&A).
في البداية، كان EPM نظامًا يدويًا. كانت فِرق المالية تبني الميزانيات والتوقعات في جداول البيانات وتبادل الملفات بين الأقسام. ومع ذلك، أصبح سير العمل هذا غير فعَّال؛ حيث تضاعفت الأخطاء، واختفى التحكم في النسخ، وكانت الرؤى محدودة بما يمكن وضعه في الخلية فقط. عندها أدركت فِرق المالية أنها كانت تقضي وقتًا أطول في تسوية البيانات المالية مقارنةً بتحليل معنى الأرقام.
كانت الخطوة المهمة التالية في مسار EPM هي أنظمة EPM المحلية. وقد أتاح ذلك للفِرق المالية منصة لمركزة البيانات وتوحيد التقارير المالية عبر وحدات الأعمال. وأخيرًا، حصل قادة الشؤون المالية على رؤية متسقة للأداء وعملية توحيد مالي مؤتمتة. ومع ذلك، كانت الأنظمة المحلية مصحوبةً بتحديات كبيرة: فهي صلبة، ومكلفة للتنفيذ، وبطيئة في التحديث، وتتطلب من أقسام تكنولوجيا المعلومات إدارة جميع التغييرات.
بعد ذلك، وصل عصر الحوسبة السحابية. جعلت أدوات EPM السحابية، المعروفة أيضًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS)، إدارة الأداء أكثر مرونة وسهولة الوصول عبر المؤسسة بأكملها. أصبح بإمكان الفِرق المالية التعاون في الوقت الفعلي، وتشغيل عدة سيناريوهات، وتحديث التوقعات فورًا. بالإضافة إلى ذلك، تحسَّن تكامل البيانات، ما أدى إلى تحويل دور قسم المالية إلى شريك أعمال استباقي.
ومع تعزيز التقدُّم السحابي، جاءت الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تتولى أنظمة EPM الحديثة الآن دمج البيانات، وتسويتها، وإعداد التقارير بشكل تلقائي.
تتميز أنظمة EPM المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنماذج تحليلات تنبؤية قادرة على تحديد التوجهات والتنبؤ بالنتائج باستخدام البيانات في الوقت الفعلي. يمكن لأنظمة EPM المتقدمة التعامل مع العديد من منهجيات الأداء. تُتيح معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أيضًا للمتخصصين في مجال التمويل الاستعلام عن البيانات بطريقة حوارية بدلًا من الاضطرار إلى البحث في التقارير.
لقد تطوَّرت EPM في صناعة المالية من جداول بيانات ثابتة إلى رؤى ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نتائج مالية.
تشمل أنظمة إدارة الأداء المؤسسي الحديثة عدة قدرات أساسية تمكِّن الفِرق المالية من التخطيط الاستراتيجي، والاستجابة السريعة للتغييرات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
تُعَد لوحة المعلومات الموحَّدة عنصرًا أساسيًا لأنظمة EPM. توفِّر لوحة المعلومات لقادة الشؤون المالية رؤية موحَّدة للأداء في جميع أنحاء الشركة من خلال دمج البيانات من أنظمة متعددة في واجهة واحدة. وبدلًا من الاضطرار إلى تتبُّع البيانات والتقارير المالية يدويًا، يمكن للمديرين الماليين تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية والتدفق النقدي والربحية في مكان واحد.
إن وجود لوحة تحكُّم موحَّدة يمكن أن يساعد على تحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتوفِّر لوحة المعلومات للفِرق المالية تصوُّرًا تفصيليًا يمكنهم استخدامه لاتخاذ القرارات بشكل أسرع.
يجب أن تكون أنظمة EPM الحديثة محطة واحدة للتخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ. تعمل حلول EPM على أتمتة هذه الخطوات الثلاث وربطها في عملية مستمرة. يُتيح الحل للفِرق المالية التخلص من الحواجز، والتعاون عبر الأقسام، وتحديث الافتراضات، ومواءمة الخطط المالية مع أهداف الأعمال.
باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفِرق المالية تسريع دورات التنبؤ وتحسين الدقة من خلال تحليل البيانات التاريخية وبيانات السوق. والنتيجة هي عملية تخطيط أعمال تتسم بالمرونة، وتعتمد على البيانات، وجاهزة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
تعمل التحليلات التنبؤية على تحويل EPM من أداة تركِّز على الماضي إلى محرك مالي يتطلع إلى المستقبل. من خلال تحليل البيانات التشغيلية والبيانات التاريخية ومؤشرات السوق والمحركات التشغيلية، يمكن لأنظمة EPM أن تقدِّم تنبؤات بدقة ملحوظة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقادة الماليين توقُّع نتائج مثل نقص التدفقات النقدية أو ارتفاع الطلب قبل حدوثها. إن امتلاك هذا النوع من البصيرة يمكِّن من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات ويساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التحولات السوقية غير المتوقعة.
تستخدم الفِرق المالية نمذجة السيناريوهات لاختبار سيناريوهات "ماذا لو" بثقة. باستخدام أنظمة EPM الحديثة، يمكن للمستخدمين نمذجة نتائج متعددة ورؤية التأثير المالي على الفور.
يدعم هذا النوع من قدرات تخطيط السيناريوهات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وقرارات الاستثمار. فهو يوفر للمديرين الماليين مكانًا آمنًا لاستكشاف الخيارات دون الحاجة إلى تخصيص الموارد، وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق غير المستقرة.
يوفر نظام EPM القائم على السحابة للفِرق المالية إمكانية الوصول إلى البيانات ولوحات المعلومات والتقارير على مدار الساعة، دون الحاجة إلى شبكات VPN أو تعدُّد النسخ.
تُعَد البنية التحتية السحابية أداة رئيسية للإدارة المالية؛ لأنها توفِّر التحديثات تلقائيًا وتحافظ على مزامنة البيانات عبر الفِرق. كما يمكن أن يقلل ذلك من عبء العمل على قسم تكنولوجيا المعلومات مع بناء علاقات أفضل مع الأطراف المعنية في المكاتب العالمية.
يحافظ نظام EPM القائم على السحابة على اتصال الفِرق المالية بعمليات الأعمال وجاهزيتها للتحرك في أي لحظة.
يمكن للمؤسسات أن تحصل على العديد من الفوائد المهمة. وتأتي هذه المزايا من استخدام حلول إدارة الأداء المؤسسي (EPM).
تُعَد أنظمة EPM حيوية في أوقات عدم اليقين. يجب أن تكون الفِرق المالية قادرة على إدارة الربحية وتعزيزها، وتقديم مقاييس للقادة تتسم بالدقة والمنطق بالنسبة للمؤسسة.
باستخدام EPM، يمكن للفِرق الحصول على رؤى حول التكلفة والربحية ومساعدتهم على تحديد المبادرات التي تستحق السعر وتلك التي لا تستحقه.
قد يكون تسوية الحسابات سببًا لتأخير الإغلاق المالي، ولهذا السبب فإن وجود نظام EPM الذي يعمل على أتمتة هذه العملية يجعل الفِرق المالية أكثر كفاءة واستباقية.
يمكن لحلول EPM معالجة الأمن والمخاطر المرتبطة عادةً بعملية مطابقة الحسابات قبل حدوث أي تأخير.
إن نظام EPM الحديث ليس مجرد حل بسيط لإدارة الأداء؛ بل هو نهج شامل لإدارة وظائف الأعمال المالية وصيانتها.
بفضل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتمكّن المديرون الماليون من تبسيط عمليات الإدارة وعمليات إعداد التقارير لبناء أساس أقوى على المدى الطويل. تساهم أنظمة EPM في التخطيط الفعَّال وتحسين التنسيق على مستوى المؤسسة بأكملها.
تُعَد القدرة على التكيف السريع أمرًا حيويًا للمؤسسات المالية، خاصةً مع تغيُّر البيئة التنظيمية. تساعد أنظمة EPM على توحيد التدفق النقدي والميزانيات العمومية، ما يساعد على تحسين عملية الإغلاق المالي ويسمح للمؤسسة بالإبلاغ بثقة.
يتطلب تنفيذ EPM الناجح تخطيطًا دقيقًا، وإدارة تغييرات قوية، وتحسين مستمر لتحقيق قيمة دائمة.
يمكن للمؤسسات زيادة قيمة استثمارها في EPM من خلال اتِّباع أفضل ممارسات التنفيذ هذه.
قبل الشروع في تنفيذ نظام EPM، يجب على قادة المالية تحديد احتياجات المؤسسة الحقيقية. قد تتضمن هذه الخطوة رسم خريطة للتحديات الحالية، مثل الإغلاقات البطيئة أو البيانات المعزولة.
بعد تحديد هذه الاحتياجات، يجب على القادة تحديد كيف يمكن لأنظمة EPM أن تساعد على حلها. كل مؤسسة تختلف عن غيرها وتحتاج إلى نهج مميز.
تُعَد هذه الخطوة حاسمة لفهم مهام سير العمل، والجداول الزمنية لاتخاذ القرارات، والتبعيات بين الأقسام قبل تنفيذ حل EPM. إذا لم يكن نظام EPM قادرًا على دعم العمليات الحقيقية، فإنه يعرِّض المؤسسة لتحديات كبيرة.
عندما يتم تحديد احتياجات المؤسسة، فإن الخطوة التالية هي اختيار منصة EPM المناسبة التي تلبي احتياجات النظام المالي. يجب على الفِرق تقييم مدى قابلية المنصة للتوسع، وإذا ما كانت قادرة على الاندماج مع أنظمة ERP وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية.
يجب أن تمكِّن حلول EPM الفرق من التعاون، وأتمتة الأعمال اليدوية، وتقديم رؤى ذكية. كما يجب أن تكون المنصة قادرة على النمو مع المؤسسة وسهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين.
يعتمد نجاح تنفيذ EPM على تبنّي الأشخاص له. قد يقاوم فريق الشؤون المالية العمليات الجديدة، وخاصةً تلك التي تعطِّل الوضع الراهن. لذلك، من المهم الاستثمار في إدارة التغيير، مثل التدريب والتواصل وكسب تأييد القيادة للمساعدة على تسهيل عملية الانتقال.
يجب على الفِرق تسليط الضوء على فوائد حل EPM هذا، وكيف سيعزز الدقة، ويوفر الوقت، ويرتقي بدور الفريق على المدى الطويل. يجب أن يدرك هؤلاء المستخدمون القيمة الشخصية للحل حتى يتم اعتماده ويحقق عائد الاستثمار (ROI).
تعتمد قدرات EPM على بيانات نظيفة وموثوق بها. يجب على الفِرق المالية القيام بالتحضيرات قبل التنفيذ لضمان دمج ممارسات الحوكمة القوية. ويعني ذلك وجود تعريفات موحَّدة، والتحكم في الوصول، وأتمتة التحقق عبر جميع أقسام المؤسسة.
ونظرًا إلى أن EPM تتطلب دمج البيانات من مصادر متعددة، يجب أن تكون هذه المصادر دقيقة ومتزامنة. ويجب على الفِرق المالية إعطاء الأولوية للبيانات في وقت مبكر من العملية لبناء الثقة في جميع التقارير والتنبؤات التي يتم إنشاؤها بواسطة من حل EPM.
التنفيذ هو مجرد بداية التحسين. تتطلب حلول EPM من الفِرق متابعة مؤشرات الأداء بانتظام، مثل دقة التوقعات واعتماد المستخدمين. بشكل منفصل، يجب على الفِرق جمع آراء الأطراف المعنية في المالية والأعمال لمراجعة ما يسير على ما يرام وما يحتاج إلى تحسين.
الحل المناسب لنظام EPM سيتطور مع نمو المؤسسة. يحافظ التقييم المستمر على توافقها مع ظهور الأهداف الجديدة وتحوُّل الأسواق. سيحتاج حل EPM إلى ضبط دقيق لضمان بقاء النظام ذا قيمة عالية.
ما الذي يحمله المستقبل لإدارة الأداء المؤسسي (EPM) في مجال المالية؟ يبدو أنه سيتطور ليصبح أكثر ذكاءً وتكاملًا على مستوى المؤسسة بأكملها. بدأ حل EPM كأداة للتقارير المالية، وسرعان ما تطوَّر ليصبح بمثابة النظام العصبي المركزي لعمليات اتخاذ القرار لدى الفِرق المالية.
التحوُّل الذي خاضته IBM يقدِّم لمحة عما يمكن أن تحققه المؤسسات الأخرى. وبينما كانت تواجه بيانات مجزأة وأكثر من 500 تطبيق مالي منفصل عبر وحدات الأعمال، كانت بحاجة IBM إلى تحوُّل جذري. لتحقيق توحيد البيانات، طوّرت الشركة منصة EPM متكاملة مدعومة بواسطة IBM® Cognos Analytics وIBM® Planning Analytics (قدرات TM1). وفي عام 2019، أضافت الشركة قدرات الذكاء الاصطناعي.
وكانت النتائج عميقة ومؤثِّرة. لقد حقق النهج المتكامل انخفاضًا بنسبة 95% في عدد أدوات التخطيط والتحليل المالي وزيادة بنسبة 40% في إنتاجية التخطيط والتحليل المالي منذ عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في تحقيق التنبؤ "دون تدخل بشري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع تقارير في الوقت الفعلي ودقة نموذج شبه مثالية من خلال IBM® watsonx وPlanning Analytics.
تُعَد دراسة الحالة الخاصة بشركة IBM مثالًا على الاتجاه الذي يسير فيه EPM، وكيف يمكن للمؤسسة أن تتحول إلى منظومة متكاملة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. يُدخل الذكاء الاصطناعي قادة المالية إلى العصر الحديث ويساعدهم على التطور ليصبحوا مستشارين استراتيجيين متقدمين بخطوة على الأحداث.
تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق المالية من خلال التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، وتحليل الفروقات الآلي، ورؤى الأداء في الوقت الفعلي.
تستكشف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين في قطاع الخدمات المالية تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تتناول كيفية الاستعداد لهذه التقنية، ومجالات تطبيقها، والمتطلبات الأساسية لتحقيق أقصى قيمة منها.
استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
خطِّط بذكاء وتصرَّف بسرعة مع IBM Planning Analytics - التنبؤ والتقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع أعمالك، سواء على السحابة أم في البيئة المحلية.
كي تزدهر الشركات، يجب عليها الاستفادة من البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تساعد خدمات IBM Finance Consulting Services على تحويل العمليات المالية من خلال الرؤى القائمة على البيانات، والأتمتة، والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
اتَّخِذ الخطوة التالية نحو اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وأكثر ذكاءً. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك كلُّ من IBM Planning Analytics وIBM Financial Planning Analysis على تحويل الرؤى إلى أفعال، وتحسين دقة التنبؤ، وتوفير فرص جديدة للنمو.