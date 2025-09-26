ما المقصود بإدارة أداء الأعمال؟

تشير إدارة أداء الأعمال (BPM) إلى الأسلوب المنهجي الذي تستخدمه المؤسسات لمراقبة وتقييم وإدارة الأداء في مقابل الأهداف الإستراتيجية.
وهي تشمل العمليات والأنظمة التي تُمكّن الشركات من التخطيط وتحديد الميزانية و التوقع وتحليل عمليات الأعمال لديها، بهدف تحسين عملية صناعة القرار وتحقيق النتائج المرجوة.
يُشار إليها أحيانًا باسم إدارة أداء الشركات (CPM) أو إدارة أداء المؤسسات (EPM)، وتقيّم إدارة أداء الأعمال نقاط البيانات والأبعاد المتعددة لتحديد مستوى الأداء المؤسسي للشركة واستقرار وضعها بشكل عام. ومن خلال المراقبة المستمرة لنقاط البيانات ومواءمتها مع الأهداف طويلة الأجل، يمكن لقادة الأعمال تبسيط العمليات والحفاظ على توافق أقسام الشركة سعيًا لتحقيق النجاح.
في السابق، كان تخطيط الأعمال وإدارة أداء الأعمال عمليات تفاعلية تُجرى في أنظمة منعزلة—على سبيل المثال، قد تدخل الشركة البيانات يدويًا لتتبع نقاط الضعف الرئيسية وتحليلها. في الوقت الحالي، تتجه المؤسسات تدريجيًا نحو استخدام أُطر العمل التقنية القائمة على البيانات لتتبع أهداف الأعمال المتعددة بشكل استباقي ومقارنتها بالنتائج في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن للمديرين الماليين استخدام حلول إدارة أداء الأعمال في التخطيط المالي، بينما يمكن لأقسام الموارد البشرية أو المبيعات أو التسويق استخدام عمليات إدارة أداء الأعمال في التخطيط التشغيلي وتحديد الميزانية وإعداد التقارير. تعمل مراقبة أداء الشركة عبر مختلف الأقسام على تسهيل الوحدة وضمان التوافق متعدد الأبعاد حول أهداف العمل.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تتضمن إدارة أداء الأعمال وضع أهداف إستراتيجية واضحة، كل منها يتماشى مع رسالة المؤسسة وأهداف الشركة. في عملية التخطيط الإستراتيجي، يحدد القادة أهدافًا محددة وقابلة للقياس عبر مختلف الأقسام والفترات الزمنية، إلى جانب مواءمتها مع أهداف العمل الأوسع.
تعتمد إدارة أداء الأعمال الفعالة على تحديد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي توفر معارف مفيدة بشأن نجاح الأعمال. تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة مقاييس مالية مثل نمو الإيرادات و عائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مؤشرات غير مالية مثل رضا العملاء أو مشاركة الموظفين أو أداء الموظفين أو الحصة في السوق. من خلال اختيار المقاييس المتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية، تضمن المؤسسات الاتساق والتركيز.
يتضمن التخطيط المالي، وهو عنصر أساسي من عناصر إدارة أداء الأعمال، وضع ميزانيات وتوقعات مفصلة لتوجيه عملية تخصيص الموارد. تتضمن هذه الإستراتيجية دورات سنوية لتحديد الميزانية والتخطيط للسيناريوهات وغيرها من نماذج التخطيط المالي.
تُنشئ العديد من أنظمة إدارة أداء الأعمال تقارير ولوحات معلومات دورية لتزويد الأطراف المعنية برؤية حول اتجاهات الأداء الحالية. تتضمن أكثر أنظمة إدارة أداء الأعمال تطورًا إمكانات مراقبة البيانات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الأدوات التحليلية. وتؤدي مشاركة تقارير الأداء عبر الأقسام إلى التقليل من الصوامع وتوفير أساس شامل لصناعة قرارات أكثر استنارة.
يمكن أن تؤدي إدارة أداء الأعمال دورًا محوريًا في مبادرات التحول المؤسسي، حيث تعمل كدافع للتغيير وإطار عمل لإدارة نتائج التحول. يتيح الجمع بين إدارة أداء الأعمال وجهود التحول إمكانية التخطيط المنهجي للتغيير المؤسسي وتنفيذه واستدامته مع الحفاظ على وضوح الأداء طوال الوقت.
يتيح إنشاء أنظمة فائقة الإمكانات لإدارة الأداء في العصر الرقمي لقادة الأعمال إمكانية تحليل الأداء بدقة عبر القنوات، بدءًا من الاحتفاظ بالموظفين وحتى التدفق النقدي. نشر هذه الأنظمة لا يسمح للمؤسسات بالحفاظ على رؤية دقيقة وشاملة للتغيير فحسب، بل يدعم التصحيح السريع للمسار في حال تراجع الأداء.
ظهرت العديد من أُطر العمل التقليدية لإدارة أداء الأعمال على مدى العقود الثلاثة الماضية، ويمثل كل منها مبادئ توجيهية لتطوير أنظمة إدارة الأداء. وعلى مر السنين، تطورت أيضًا النماذج الهجينة؛ فقد تختار بعض الشركات الجمع بين جوانب مختلفة من مجموعة من العمليات. تشمل منهجيات إدارة أداء الأعمال الشائعة ما يلي:
طور كل من Robert Kaplan وDavid Norton إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن في عام 1992، وهو إطار عمل ينظم الأداء عبر أربعة منظورات: المنظور المالي، ومنظور العملاء، ومنظور عمليات الأعمال الداخلية، ومنظور التعلم والنمو. وهو يساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين النتائج قصيرة الأجل والنمو طويل الأجل.
توفر الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) إطار عمل لتحديد وتتبع الأهداف والنتائج الملموسة. عادةً ما يكون كل هدف مدعومًا من خلال 2–5 نتائج رئيسية—وهي مقاييس واضحة ومحددة زمنيًا وقابلة للقياس الكمي.
إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي نهج شامل يدمج مبادئ تحسين الجودة في جميع الوظائف والمستويات المؤسسية. وتؤكد على التركيز على العملاء والتحسين المستمر ومشاركة الموظفين وصناعة القرار القائمة على الوقائع. تتضمن أُطر عمل إدارة الجودة الشاملة عادة عمليات تخطيط الجودة ومراقبة الجودة وتحسين الجودة.
Six Sigma هي منهجية قائمة على البيانات وتركز على القضاء على العيوب وتقليل التباين في عمليات الأعمال. تستخدم التحليل الإحصائي ونهجًا منظمًا قائمًا على البيانات لتحسين الأنظمة الحالية. استُخدمت في الأصل في مجال التصنيع، وبدأ استخدامها تدريجيًا في عمليات الأعمال الأوسع.
يدعو هذا النهج الأحدث، نهج التخلي عن تحديد الميزانية، إلى عمليات تخطيط أكثر مرونة وتكيّفًا تستبدل الميزانيات السنوية التقليدية بتوقعات متجددة وأهداف نسبية وصناعة قرار لا مركزية. على سبيل المثال، يهدف أحد البنوك السويدية إلى تحقيق عائد على الأسهم فقط أعلى من متوسط العائد لدى منافسيه، من دون تحديد أهداف سنوية ثابتة.
في ظل توجيه المنهجيات لنهج إدارة الأداء، تُمكّن المنصات التقنية المؤسسات من تنفيذ هذه الإستراتيجيات بفعالية. يشمل المشهد التقني لإدارة تخطيط الأعمال منظومة متنوعة من المنصات المتخصصة والمجموعات المتكاملة والتقنيات الناشئة. وجميعها تتيح للمؤسسات إمكانية تحسين الأداء عبر أبعاد متعددة.
تصبح مجموعات إدارة أداء المؤسسات تدريجيًا الركيزة الأساسية لنظام إدارة أداء الأعمال في المؤسسات. توفر البرامج الرائدة إمكانات شاملة للتخطيط المالي وتحديد الميزانية و التوقع والدمج. توفر المنصات عادة وحدات متكاملة—على سبيل المثال، وحدات للتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي وإعداد التقارير المالية. تركز أنظمة إدارة أداء المؤسسات الحديثة على توفير واجهات سهلة الاستخدام، إلى جانب دعم مهام سير عمل التخطيط التعاوني.
تتيح العديد من الأدوات التحليلية المتوفرة في السوق للمستخدمين إمكانية تحليل بيانات الأعمال بسهولة. تنشئ هذه المنصات لوحات معلومات مخصصة وتنتج معارف من دون الحاجة إلى دعم فني مكثف. وعادةً ما تكون مميزة في العرض المصور للبيانات والتحليل الاستكشافي، ما يجعل بيانات الأداء متاحة لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية في المؤسسة.
البرمجيات كخدمة (SaaS) لقد أحدثت حلول إدارة أداء الأعمال تحولاً في السوق من خلال توفير عمليات نشر سريعة وتحديثات تلقائية. تسمح هذه المنصات أيضًا بتعزيز التعاون بين الفرق الموزعة وإمكانات التوسع المرنة—بالإضافة إلى مراقبة الأداء في الوقت الفعلي. أدى التحول إلى الحلول المستندة إلى السحابة أو الحلول الهجينة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أدوات التخطيط المتطورة. يُمكّن هذا التحول الشركات الصغيرة من تنفيذ الحلول المؤسسية والتي ربما لم تكن متاحة في السابق إلا للمؤسسات الكبيرة التي تتمتع بموارد هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تتضمن أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) الحديثة إمكانات مضمنة لإدارة الأداء والتخطيط. توفر هذه الأساليب المتكاملة تدفقًا سلسًا للبيانات بين العمليات التشغيلية وتقارير الأداء، ما يضمن الاتساق في التنفيذ التشغيلي.
تسهم منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) ببيانات أداء مبيعات العملاء الحساسة التي تُغذي عمليات تخطيط الأعمال الأوسع نطاقًا. تتيح إدارة علاقات العملاء المتقدمة مع إمكانات التحليلات للمؤسسات إمكانية المواءمة بين تخطيط المبيعات وأهداف العمل العامة.
تُدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تدريجيًا في منصات إدارة أداء الأعمال. وعادةً ما توفر معارف تلقائية وتوقعات تنبئية. تتيح تقنيات معالجة اللغة الطبيعية واجهات تحليلية حوارية تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول بيانات الأداء باستخدام اللغة اليومية.
وبالمثل، تعمل أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) على أتمتة المهام الروتينية لإدارة الأداء مثل جمع البيانات وإنشاء التقارير. وتساعد هذه الأدوات على توفير الموارد البشرية للقيام بأنشطة ذات قيمة أعلى.
عادةً ما تشهد المؤسسات التي تستخدم نظامًا فعالاً لإدارة أداء الأعمال تخصيصًا أكثر فعالية للموارد، إلى جانب صناعة قرارات أكثر اعتمادًا على البيانات. يُمكّن الأسلوب المنهجي الشركات من تحسين استخدام رأس المال وتحديد المجالات التي قد تؤثر فيها تحسينات الكفاءة في الربحية.
توفر إدارة أداء الأعمال رؤية شاملة حول عمليات الأعمال، ما يتيح تحديد مشكلات الأداء وحلها بشكل أسرع. تسمح لوحات المعلومات في الوقت الفعلي لفرق الإدارة باكتشاف المشكلات مبكرًا واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل تفاقم المشكلات البسيطة.
تعمل أنظمة إدارة الأداء على تحسين المواءمة الإستراتيجية، ما يضمن ارتباط الأنشطة المؤسسية ارتباطًا وثيقًا بالأهداف المعلنة. تساعد مقاييس الأداء الواضحة وعمليات التقييم المنتظمة على الحفاظ على تركيز الفرق على الأولويات التي تحقق القيمة الإجمالية للأعمال.
يدعم نظام إدارة أداء الأعمال الإدارة الاستباقية للمخاطر من خلال توفير مؤشرات التحذير المبكر من المشكلات المحتملة وتمكين التخطيط للسيناريوهات المتعلقة بظروف السوق المختلفة.
يؤدي الوصول إلى معلومات الأداء الدقيقة في الوقت المناسب إلى تحسين جودة صناعة القرار بشكل كبير على جميع المستويات المؤسسية. يمكن للمديرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تخصيص الموارد وغيرها من المبادرات عندما تتوفر لديهم بيانات أداء شاملة ومعايير دقيقة
تنشئ إدارة أداء الأعمال هياكل واضحة للمساءلة حيث يكون لدى الموظفين الأفراد والفرق توقعات أداء محددة ويتلقون تعليقات منتظمة حول تقدمهم المحرز.
يرسخ نظام المراجعة والتحليل المنتظم للأداء الذي يعززه نظام إدارة أداء الأعمال ثقافة تحدد فيها المؤسسات بشكل منهجي فرص التحسين والابتكار.
المؤسسات التي تتمتع بالإمكانات المتطورة في مجال إدارة أداء العمليات غالبًا ما تطور مزايا تنافسية مستدامة من خلال قدرتها على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق، وتحسين العمليات بشكل مستمر، واتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على معارف الأداء.
استمع لمعرفة ما إذا كان الوكلاء الافتراضيون سيحلون محل البشر عندما يصبحون أسرع وأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تعرف على سبب حاجة تجار التجزئة إلى فهم المخزون المتاح من أجل تلبية طلبات العملاء.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.
بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.