ما المقصود بحوسبة الذكاء الاصطناعي؟

تعتمد هذه العملية، التي تُعد بالغة الأهمية للعديد من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الطرفية وإنترنت الأشياء (IoT)، على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تدريب الخوارزمية على مجموعات كبيرة من البيانات.

في السنوات القليلة الماضية، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح التقنية الأكثر تحولاً في عصرنا، حيث عزز التطورات في العديد من المجالات، مثل المجال التقني والمالي ومجال الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والترفيه وغير ذلك الكثير.وجدير بالذكر أن حوسبة الذكاء الاصطناعي والأنظمة والعمليات التي تدعمها تقع في صميم العديد من العمليات التحويلية هذه.

لحوسبة الذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات الواقعية، وينمو سوق خدماتها بشكل كبير. ووفقًا لمجلة Forbes، كانت 64% من الشركات في عام 2024 تتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية، مع توقعات بأن يصل حجم سوقه إلى 407 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 20271.