IBM watsonx الطلبات™ هو مدعوم بالذكاء الاصطناعي الصوتي الذي يتلقى الطلبات بدقة من ضيوفك من خلال خدمة الطلبات من السيارة ويسرع في إيصالهم إلى نافذة الدفع. تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك برامج الولاء وطلبات محمول. تكنولوجيا المعلومات يعرف خيارات التخصيص لكل عنصر من عناصر القائمة. تكنولوجيا المعلومات على علم بما هو متاح وما هو غير متاح. وتعمل تكنولوجيا المعلومات في كل نوبة عمل، كل يوم.