استفد من بياناتك وأطلِق العنان لاستقلالية السحابة.
تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك محليًا وفي السحابة بأسعار أفضل
منظر علوي لصناعتي النفط والغاز
تعزيز إمكانية تتبع البيانات وتكاملها

عادةً ما يقضي علماء ومهندسو صناعات النفط والغاز ما يقرب من 40% من وقتهم في البحث عن البيانات وفهمها والتحقق منها قبل إجراء تحليلات معقدة لاستخلاص الرؤى اللازمة لدعم قرارات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المتباينة ذات تنسيقات البيانات الخاصة تثير تحديات عند بناء منصة تكامل للبيانات تتمتع برؤية كاملة للبيانات المتاحة.

 
الفوائد
تحقيق التحول القائم على البيانات

اجعل رحلتك في منتدى OSDU سريعة مستعينًا بالبنية والأمان ونماذج الاستهلاك المرنة والخدمات الاستشارية العالمية المقدمة من IBM Open Data for Industries.
تمكين المستخدمين

تمكين المستخدمين من تصور خدمات البيانات بشكل مستقل والتعاون والتوسع بشكل آمن.
تقليل التعقيد

تقليل تعقيدات النشر وزيادة إنتاجية المؤسسة باستخدام معايير تقودها الصناعات والبيانات ذات المصدر المفتوح.
السيطرة

السيطرة على بياناتك وبنيتك الأساسية التي تدعم تطبيقات الأعمال الحساسة.
تعزيز الاستكشاف

دفع سير أعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج المتسق والموثوق به.
تحسين الابتكار

تحسين الابتكار عبر المؤسسة والاستفادة من الابتكار المجتمعي وتعزيز الميزة التنافسية.
القدرات مشهد البنية التحتية والأمان

استكشاف الاستضافة السحابية وواجهة برمجة التطبيقات بالإضافة إلى تصميم الأمان وقواعد البيانات وغير ذلك الكثير.

 بيانات

ترحيل البيانات إلى منصة بيانات OSDU لتخزينها وأرشفتها.

 التطبيقات

دمج تطبيقاتك الحالية مع منصة بيانات OSDU من أجل الربط بينهما.

 مهام سير العمل

مراقبة سير عمل الاستكشاف والإنتاج ودعمه في جميع تطبيقاتك.

 التغيير وإدارة الحكومة

تحقيق التحسين المستمر ومراقبة تحقيق الفوائد.

 الاعتماد على السحابة

النشر الأمثل لخدمات الإنترنت كخدمة في أي مكان، والاستفادة من النماذج متعددة البائعين وتجنب الاحتكار لمنتج معين من أجل تحقيق قيمة أعمال محسنة.

 نشر على الحافة

من أجل استغلال قوة جاذبية البيانات في مجموعتك، انشر التطبيقات والخدمات بالقرب من مصادر البيانات التي تدعمها.

 البرمجيات كخدمة المُدارة بالكامل على أي سحابة

نماذج استهلاك مرنة – المنصة كخدمة أو البرمجيات كخدمة أو أو السحابة المتعددة (السحابات المتعددة) أو المُدارة بالكامل على IBM Cloud.

 السحابة ومواقع العمل المحمية عند الحاجة

حافظ على سيادة البيانات. انقل تطبيقك إلى حيث توجد بياناتك.

 الاستفادة من البيانات عبر الاستعانة بالمصدر المفتوح

يوفر Red Hat OpenShift تجربة تطوير وتشغيل سلسة على مستوى المؤسسة في أي مكان.

 تضمين برامج الأمان

حماية شاملة للحاويات خلال دورة حياتها بالكامل، مع ضمان مستويات خدمة مؤسسية.

 في مكان العمل في مركز البيانات المحلي

اكتساب قابلية التوسع والاتساق والاستقرار.

 تجربة سحابية كاملة تتم داخل أماكن العمل

اكتساب قابلية التوسع والاتساق والاستقرار مع الحصول على برنامج Red Hat OpenShift وIBM Cloud Services.

 تجربة سحابة عامة مخصصة داخليًا

بمجرد أن يصبح RedHat OpenShift جاهزًا، تكون تجربة المستخدم لخدمات ODI ونشرها واستخدامها وإدارتها متسقة في جميع البيئات ولدى كل الأطراف المعنية.
تعاون مع ™IBM Garage
ابتكر الحلول، وطوِّرها، وقِس نتائجها، وحسِّنها، ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
منتجات ذات صلة سلسلة التوريد لديك

يمكن للخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلاسل التوريد لدى IBM أن تعزز إدارة سلسلة التوريد وتساعد العملاء على بناء سلاسل توريد تتميز بالقدرة على الصمود والمرونة والاستدامة لتتواكب مع المستقبل.

 

 تحسين سلسلة التوريد الخاصة بك مستقبل الطاقة

مع توجه صناعات الطاقة نحو مكافحة تغير المناخ، فإن الاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة يساعد على مشاركة قطاع الأعمال والأفراد في تحقيق التغيير.

 استكشف الطاقة تحليل البيانات

دمج بيانات مؤسستك فيما يتعلق بنماذج التشغيل والتحليل والذكاء الاصطناعي، لبناء مؤسسة قائمة على الرؤى.

 استكشف رؤى البيانات
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم معلومات مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن اعرف المزيد تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.

 استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم. 

بادر بالتسجيل الآن