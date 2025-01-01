عادةً ما يقضي علماء ومهندسو صناعات النفط والغاز ما يقرب من 40% من وقتهم في البحث عن البيانات وفهمها والتحقق منها قبل إجراء تحليلات معقدة لاستخلاص الرؤى اللازمة لدعم قرارات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المتباينة ذات تنسيقات البيانات الخاصة تثير تحديات عند بناء منصة تكامل للبيانات تتمتع برؤية كاملة للبيانات المتاحة.