ما Stargate Project؟

يعتمد مستقبل ابتكار الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى قوة حوسبة هائلة. في الوقت الحالي، العرض لا يواكب الطلب.

مع مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحقيق تطورات مبتكرة في التقنيات التوليدية، برزت البنية التحتية كعائق رئيسي. يعالج Stargate Project مباشرةً هذا التحدي من خلال الاستثمار في أنظمة الجيل القادم القادرة على دعم التدريب والنشر واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تمكين قابلية التوسُّع الاستراتيجي عبر مختلَف القطاعات -بدءًا من الأمن القومي وحتى الرعاية الصحية- يضمن أن تتوفر لأعباء العمل الأساسية، سواء للحكومة أم للقطاع الخاص، الموارد التي تحتاجها. كما يعزز مكانة الولايات المتحدة وسط تصاعد المنافسة العالمية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لا يقتصر Stargate Project على البناء فقط، بل يمثِّل تحوُّلًا في كيفية تعاون الحكومة الأمريكية مع القطاع الخاص لتأمين القيادة الأمريكية المستدامة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد أشار البيت الأبيض إلى دعمه كجزء من أجندته الأوسع لسياسة الذكاء الاصطناعي، من خلال أوامر تنفيذية وأطر عمل تنظيمية وشراكات تقنية تُسهم في تشكيل هذه المبادرة.

يُشير Stargate Project أيضًا إلى التزام وطني بالحفاظ على الصدارة في مشهد سريع التطور. تعمل هذه المبادرة على تصميم منشآت مستقبلية قادرة على التعامل مع أحمال حوسبة غير مسبوقة، بالاعتماد على وحدات معالجة رسومات متطورة وأنظمة طاقة تعمل بمقياس الجيجاوات، وهو حجم مماثل للدول الصغيرة.

من المقرر أن يوفر موقع أبيلين بتكساس 1.2 جيجاوات من الطاقة، ليصبح واحدًا من أضخم مراكز البيانات في العالم، بينما يتم تطوير مجمَّعات أخرى في مختلَف أنحاء الولايات المتحدة لتقديم أكثر من 5 جيجاوات كقدرة كلية.

كل ذلك يشير إلى هدف واحد: بناء البنية التحتية اللازمة لتمكين الذكاء الاصطناعي العام (AGI).