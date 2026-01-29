ما المقصود بأتمتة إعداد التقارير المالية؟

ومن خلال أتمتة إعداد التقارير المالية، تستطيع فرق التخطيط والتحليل المالي أتمتة مهام إعداد التقارير الروتينية المرهقة، وإعداد القوائم والتقارير المالية في الوقت الفعلي. كما يمكنها أتمتة مهام سير العمل، وإنشاء مسارات تدقيق تلقائية، وإدارة عمليات التوحيد والتحقق. ويتيح ذلك لأعضاء الفريق التفرغ لمبادرات أكثر استراتيجية، مثل التحليل وبناء العلاقات.

وبدأ التنفيذيون يدركون قوة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ويتجهون إلى تبني الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتهم المالية، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للمهام المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي.

وكشف بحث حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value أن 68% من التنفيذيين، بمن فيهم المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs)، أفادوا بأنهم يجرّبون الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تطور المساعدين الرقميين إلى وكلاء مستقلين يدعمون العمليات المالية القائمة على الخدمة الذاتية.

وفي المقابل، يتوقع 37% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع تطبيق الأتمتة دون تدخل بشري في مجال الرؤى التنبؤية، و29% في التحليل المالي وإعداد التقارير.

ويغيّر توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي آلية عمل فرق التخطيط والتحليل المالي. وتحقق هذه التقنية مكاسب كبيرة على مستوى الدقة، وسهولة الاستخدام، والكفاءة، واستراتيجية الأعمال. وهذا التحول الجذري ينقل الوظيفة المالية من دور استجابي إلى دور يقود التغيير الاستباقي وصنع القرار في مجالات التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتنبؤ.