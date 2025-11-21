ما المقصود بالتنبؤ المالي؟

التنبؤ بالمبيعات هو الأساس لجميع العناصر الأخرى للتنبؤ المالي. وهو عملية التنبؤ بما هو من المرجح أن تبيعه الشركة خلال فترة زمنية مستقبلية، وعادةً ما يتم قياسه بالأسابيع أو الأشهر أو الأرباع المالية.

ويقدِّر هذا التنبؤ إيرادات المبيعات من الصفقات الجارية بالفعل أو المتوقع دخولها في مسار المبيعات.