يشير الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ممارسات التخطيط والتحليل المالي وتمكين فِرق التمويل من التطور إلى شركاء أعمال استراتيجيين.
لم تَعُد الأساليب التقليدية للتخطيط والتحليل المالي كافية. يتحوَّل المشهد المالي المتطور الآن إلى التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء تخصص التخطيط والتحليل المالي من أجل أتمتة البيانات، وتحسين التنبؤ، وتمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت الفعلي .
بشكل منفصل، يمكن لفِرق التخطيط والتحليل المالي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية الروتينية أن تحوِّل تركيزها إلى عمل أكثر جدوى. يُعَد هذا النهج محوريًا مع تحوُّل متطلبات المتخصصين في مجال التمويل إلى مزيد من التعاون وشراكات الأعمال.
بينما كان متخصصو التخطيط والتحليل المالي مسؤولين تاريخيًا عن إنشاء التوقعات وتحليل البيانات التاريخية، فإن البيئة الحالية من التقلبات تتطلب مفكرين استشرافيين وأولئك الذين يتبنّون التحول. بدأت المؤسسات المالية بالفعل في رؤية التأثير الذي يمكن أن يُحدثه تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.
على سبيل المثال، وجدت دراسة استقصائية حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن المؤسسات التي طبَّقت الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية حققت "عائدًا على الاستثمار (ROI) ضمن الربع الأعلى" عند مقارنتها بالمؤسسات الأخرى. شملت العملية وضع استراتيجية تكنولوجيا معلومات تدمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحديث التطبيقات.
تستخدم فِرق التخطيط والتحليل المالي أدوات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي منذ فترة، لكن التبنّي متأخر؛ بسبب مشكلات جودة البيانات ونقص المعرفة بالذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، فإن الزيادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (على سبيل المثال، ChatGPT من OpenAI، و Copilot من Microsoft) تجدِّد الاهتمام بتبنّي الذكاء الاصطناعي.
تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي هذه النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ويمكن استخدامها للإجابة عن أسئلة مقدِّمي الطلبات باللغة الطبيعية. يمكن لهذه الحلول أيضًا تحليل التقارير وتقديم رؤى حول التنبؤات المالية دون الحاجة إلى البرمجة أو درجة علم البيانات. تساعد هذه الأدوات على تقليل الحاجة إلى تحليل التوجهات التاريخية المستهلك للوقت وإدارة جداول بيانات Excel اليدوية.
من خلال التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليلات التنبؤية، يمكن لهذه الخوارزميات المتقدمة معالجة كميات ضخمة من مجموعات البيانات المالية والتشغيلية بسرعة. يوفر هذا الإجراء للقادة الماليين، مثل المديرين الماليين التنفيذيين (CFOs)، رؤًى أعمق وأكثر ذكاءً تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
حاليًا، تعمل العديد من المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي وتجربة الأدوات المتاحة. ومع ذلك، دون وجود خطة مناسبة للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تواجه فِرق التخطيط والتحليل المالي تبنّيًا محدودًا للأدوات. من الضروري أن يشارك القادة الماليون بفاعلية في عملية التحليل وأن يقللوا العزلة بين وحدات الأعمال منذ البداية؛ لتكوين شراكات ذات مغزى.
يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحويل عمليات التخطيط والتحليل المالي بأكملها وتمكين إنشاء لوحات معلومات ومرئيات في الوقت الفعلي، ما يُتيح للفِرق العمل بشكل عابر للوظائف والاستفادة من هذه التقنيات الجديدة. يمكن العثور على حالات استخدام رئيسية أخرى للذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي عبر وظائف مالية متعددة.
تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي قسم التخطيط والتحليل المالي على تحويل نماذج التنبؤ ووظائف التخطيط المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يعمل نظام التوقع التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات المالية على مستوى دقيق، ويكشف عن رؤى لا يستطيع نموذج التخطيط والتحليل المالي التقليدي اكتشافها.
خوارزميات التعلم الآلي هي العمود الفقري لهذا التطبيق ويجب تدريبها على الإشارات الداخلية والخارجية للمساعدة على ضمان دقة التنبؤ. بخلاف النماذج الثابتة، يتعلم الذكاء الاصطناعي من كل نقطة بيانات جديدة.
إذا أدَّى حدث عالمي أو تحوُّل في السوق إلى تغيير النتائج المتوقعة، فإن التوقعات تتكيف تلقائيًا. وهذا مثال على التحليلات التنبؤية قيد التنفيذ. بدلًا من الاعتماد فقط على المبيعات السابقة للتنبؤ بالأداء المستقبلي، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تأخذ في الاعتبار أمورًا مثل التوجهات الاقتصادية الكلية والموسمية ومشاعر العملاء.
المرحلة التالية بعد التنبؤ المالي هي محاكاة السيناريوهات. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء سيناريوهات متعددة المتغيرات تعكس نتائج أعمال مختلفة. من خلال محاكاة سيناريوهات "ماذا لو"، تساعد حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تقييم النتائج المحتملة.
يتم استخدام هذه النماذج لمحاكاة سيناريوهات مثل تغيُّرات الطلب، أو التغيُّرات في أسعار الفائدة، أو اضطرابات سلسلة التوريد. بعد إنشاء السيناريوهات، يقدِّم حل الذكاء الاصطناعي أيضًا اقتراحات بشأن أفضل مسار للعمل ويقيِّم النتائج المحتملة. بعد أن كان الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه سابقًا كأداة دعم فقط، أصبح الآن عاملًا مساعدًا للتغيير والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يمكن لفِرق التخطيط والتحليل المالي التركيز على المعاملات غير العادية من خلال اكتشاف الحالات الشاذة وتحليل التباين. يتم تدريب الخوارزميات على تعلُّم الأنماط الطبيعية للسلوك المالي وتحديد الانحرافات عن النتائج المتوقعة. ويمكِّن هذا فِرق التخطيط والتحليل المالي من التحقيق في المشكلات بشكل أسرع والحفاظ على النزاهة المالية.
وبشكل منفصل، يمكن أن تساعد معالجة اللغة الطبيعية من خلال تحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى سرديات واضحة، ما يساعد المتخصصين في مجال التمويل على توصيل الأفكار بوضوح إلى المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية. يساهم هذا النهج في تبسيط إعداد التقارير ويقدِّم تقارير غنية بالرؤى يمكن أن تؤثِّر في القرارات المالية الحاسمة.
يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل مهام سير العمل لفِرق التخطيط والتحليل المالي من خلال تقليل المهام المتكررة وعبء العمل اليدوي. وفقًا لدراسة حول توجُّهات التخطيط والتحليل المالي من Ernst & Young، تقع بعض أكثر مكاسب الإنتاجية شيوعًا في أربعة مجالات:
يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات الأربعة لزيادة الإنتاجية ومنح المزيد من الوقت للعامل البشري. بدلًا من الانخراط في المهمة الشاقة المتمثلة في بناء ميزانيات دقيقة بندًا بندًا، تستخدم الفِرق الآن الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المتخصصين على تحديد قيم الميزانية، ويساعد مساعدي الذكاء الاصطناعي على أداء مهام مثل جدولة الاجتماعات وصياغة جداول الأعمال.
دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي لا يؤثِّر فقط في مهام سير العمل. فهو يعيد تشكيل العملية بأكملها وكيفية عملها. تتغير الأدوار في فرق التخطيط والتحليل المالي -حتى على أعلى المستويات- وأصبحت القدرات التي لم تكن تؤخذ في الاعتبار تاريخيًا ذات قيمة عالية.
تتغير بيئة الأعمال في مجال التخطيط والتحليل المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الأدوار في الفريق. فما كان في السابق نموذجًا تحليليًا أصبح الآن نهجًا متعدد الوظائف. تقدِّر الفِرق كلًا من المهارات التقنية والمهارات الشخصية التي يمكنها في الوقت نفسه إدارة التكنولوجيا الجديدة ورؤية الصورة الكبرى لكيفية ملاءمة أدوات الذكاء الاصطناعي لأهداف المؤسسة.
وينطبق هذا بشكل خاص على دور المدير المالي. فمن المعتاد أن يُطلب منهم تقديم تقارير عن الأنشطة السابقة وشرح الاستراتيجية على مستوى عالٍ. أصبح من المتوقع منهم الآن التركيز على التفاصيل الدقيقة وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الابتكار. وهنا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تؤدي دورًا وتوفِر لفِرق المالية والمديرين الماليين أداة جديدة للتعامل مع هذا الموقف المعقد.
يُحدِث الذكاء الاصطناعي في مجال التخطيط والتحليل المالي تحوُّلًا جوهريًا في القدرات والمهارات المطلوبة من المتخصصين الماليين، حيث من المتوقع منهم أن يصبحوا أعضاء فِرق أكثر مرونة ومتعددي المهارات.
بالنظر إلى الماضي، كانت أدوار التخطيط والتحليل المالي تركِّز تقليديًا على جمع البيانات يدويًا، ونمذجة الجداول المالية للتقارير، وتحليل التوجهات التاريخية. أصبح التركيز الآن على أعضاء الفِرق الذين يفهمون التقنيات التي يستخدمونها والقادرين على التعاون بفاعلية مع أدوات الذكاء الاصطناعي. يجب على هؤلاء الأفراد العمل معًا، والانفتاح على اعتماد حلول جديدة، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في تبسيط عملية اتخاذ القرار مع توليد رؤى تفصيلية.
مع الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان فِرق التخطيط والتحليل المالي تضمين بيانات الاستدامة مباشرةً في تحليلاتهم المالية وتوقعاتهم. تقليديًا، كان يتم تتبُّع مقاييس الاستدامة مثل انبعاثات الكربون أو استهلاك الطاقة بشكل منفصل عن الأداء المالي. جعل هذا الأسلوب من الصعب على فِرق التخطيط والتحليل المالي ربط الأهداف البيئية أو الاجتماعية بنتائج الأعمال.
يمكن للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من مصادر متنوعة. يساعد هذا النوع من التحليل فِرق التخطيط والتحليل المالي على تحديد الأنماط والعلاقات بين الممارسات المستدامة والنتائج المالية.
يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي اتِّباع نهج منظم يجمع بين التوجيه القيادي الواضح، وأسس البيانات القوية، والتحسين المستمر. لضمان النجاح، يجب على فِرق التخطيط والتحليل المالي اتِّباع خارطة طريق استراتيجية تربط التكنولوجيا بالأهداف التجارية وتمكِّن الفِرق من التكيف بفاعلية. الخطوات الخمس التالية تحدِّد مسارًا عمليًا لتحقيق تكامل ناجح للذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي.
لم يعد بإمكان المديرين التنفيذيين وفِرق التخطيط والتحليل المالي العمل بمعزل عن بعضهم. يكمن مستقبل التخطيط والتحليل في قدرة المؤسسة على تحديد أولويات طريقة العمل الشاملة. يُشير Deepak Joshi، مدير الشؤون المالية وسلسلة التوريد في IBM® Consulting، إلى وجود تحوُّل نحو اعتماد نهج تخطيط الأعمال المتكاملة (IBP). في هذه العملية، تعمل أجزاء مختلفة من المؤسسة معًا لإنشاء خطة موحَّدة لأدء الأعمال.
يقول Joshi: "يتمتع قسم التخطيط والتحليل المالي بموقع فريد لقيادة هذا التحول من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأقسام. فمن خلال التخلص من حواجز البيانات وتشجيع الشفافية، يمكِّن هذا القسم مختلف الإدارات من العمل معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة".
لكي تتمكن مؤسسات التخطيط والتحليل المالي من تلبية احتياجات المستقبل، يجب عليها التحول من دور استجابي إلى دور استباقي يدفع الابتكار والفضول (أدخِل الحاشية). قد يكون دمج هذه التقنيات مهمة شاقة. ولكن إذا كان بإمكان Landmark Retail، وهي واحدة من كبرى شركات البيع بالتجزئة متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) والهند وجنوب شرق آسيا (SEA)، زيادة كفاءتها إلى أقصى حد، فبإمكان فِرق التخطيط والتحليل المالي الأخرى فعل ذلك أيضًا.
مع وجودها في العديد من الدول والمناطق وعملها مع علامات تجارية متعددة، كانت شركة Landmark Retail تسعى إلى توحيد بياناتها وزيادة كفاءة عملية إعداد الميزانية.
لجأت شركة البيع بالتجزئة إلى IBM® Planning Analytics، التي تمكَّنت من إنتاج إثبات ناجح للمفهوم في غضون 8 إلى 10 أسابيع وساعدتها على تحقيق عملية إعداد ميزانية مبسَّطة وفعَّالة بشكل ملحوظ. تُعَد Landmark Retailer مثالًا واحدًا على كيفية قيام فِرق التخطيط والتحليل المالي بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التي توفِّر بيانات مالية فورية وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
