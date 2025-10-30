الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تغيير تحويلي

التعقيدات والتحديات التي تصاحب تعزيز نمو الأعمال ليست بغريبة عن قادة القطاع المالي. بدءًا من التعامل مع تعقيدات الرقمنة على مستوى المؤسسة إلى التكيف مع عادات إنفاق العملاء المتغيرة، لم تكن مسؤوليات المدير المالي متعددة الأوجه هكذا في أي وقت مضى.

لكن وسط هذا التعقيد تكمن فرصة. يمكن للمديرين الماليين تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تغيير جذري في العمليات المالية واستكشاف مستويات جديدة من الكفاءة والدقة والمعارف.

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تحويلية تعد بتطوير القطاع المالي من جذوره. باستخدام النماذج اللغوية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة مجموعة كبيرة من العمليات المالية وتبسيطها، بدءًا من التحليل المالي وإعداد التقارير المالية إلى المشتريات والحسابات الدائنة.