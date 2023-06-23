العلامات
كيفية تحسين كفاءة عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

على الرغم من أنك ربما تعلمت عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، إلا أنك قد لا تعرف ما يعنيه لمستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). وكما يوحي الاسم، فهو يولد صورًا أو موسيقى أو كلامًا أو رمزًا أو فيديو أو نصًا، بينما يقوم بتفسير البيانات الموجودة مسبقًا ومعالجتها. وبالنسبة إلى قادة F&A، هذا يعني أنه قد يكون لديه القدرة على تحويل البيانات المالية، مثل تقارير أداء الأعمال والتعليقات والسرد. وعلى الرغم من أن اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يبدو أمرًا شاقًا، إلا أن مرونة النماذج التأسيسية الناشئة وقابليتها للتوسع ستسرع بالتأكيد من توظيف الذكاء الاصطناعي حيث يتم تمكين المؤسسات من توظيف الذكاء الاصطناعي في صميم الجوهر الإستراتيجي لعمليات F&A.

عندما تواجه حلولاً جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج أساس فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي لـ F&A، قد تجد نفسك غارقًا في جميع الخيارات. وسيكون من المهم بالنسبة إليك أن تكون انتقائيًا وواثقًا من أن النموذج الذي تختاره يمكنه تسريع عملية التبني بفعالية وتقليل الوقت المناسب للقيمة لحالة استخدام F&A الخاصة بك بشكل عام.

تؤدي سرديات التقارير المالية (بالإضافة إلى التعليقات) دورًا محوريًا في تقديم رؤى ذات مغزى وفهم سياقي للأداء المالي للشركة. ويصوغ المحللون الماليون هذه السرديات حاليًا، لكن هذا النهج يستغرق وقتًا طويلاً. ويجب أن نتحول من العمليات اليدوية (التي تتطلب تحليلاً دقيقًا وتفكيرًا حساسًا ومهارات تواصل فعالة) إلى عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط الكفاءة التشغيلية وتحسينها.

التغلب على التحديات وإنشاء سرديات أقوى

نحن ندرك أن الشركات غالبًا ما تواجه العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بإنشاء التقارير والسرديات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • تعقيد المعلومات المالية: تحتوي التقارير المالية على كميات كبيرة من المعلومات، ويمكن أن يكون تكثيف هذه المعلومات في سرد موجز ومفهوم بمثابة دفعة كبيرة.
  • مراعاة السياق وتفسيره: يجب أن تقدم التقارير المالية رؤى تتجاوز الأرقام التي تحتويها، حيث يجب أن توفر سياقًا مفيدًا يساعد على تفسير البيانات المالية. إذا تم تنفيذ هذه التقارير بشكل سيئ، فقد تحد من قدرتنا على شرح الدوافع الأساسية للأداء.
  • التكييف مع مختلف الأطراف المعنية: تخدم التقارير المالية مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمحللين والمنظمين والموظفين. ويمثل تصميم السرديات والتعليقات لتلبية احتياجات الأطراف المعنية المختلفة تحديًا. ويمكن أن يتطلب توفير المعلومات ذات الصلة والمفهومة والثاقبة لكل مجموعة من هذه المجموعات، عمالة مكثفة للغاية.
  • التوقيت والتوافق: يجب تنفيذ التقارير المالية وفقًا للجداول الزمنية والمواعيد النهائية الصارمة. تواجه الشركات تحديًا في جمع المعلومات المالية وتحليلها وتجميعها من مصادر مختلفة. ونظرًا لهذا القيود، فإن أحمال التشغيل تقلل من الوقت المتاح للتحليلات والتعليقات المدروسة. وتؤدي هذه النتائج إلى سرديات ليست شاملة وثاقبة كما ينبغي.

على الرغم من هذه التحديات، نحن واثقون من أن التطبيق الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي التوليدي في F&A سيؤدي إلى تحسينات في الإنتاجية وتبسيط عمليات F&A.

على سبيل المثال، قمنا بتوضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين أوقات الدورات عند إنشاء سرد التقارير المالية والتعليق عليها. ويوضح الشكل 1 العمليات المالية التي ربما كانت تستغرق ما يقرب من أسبوعين لإكمالها، ويوضح الشكل 2 كيف يتم الآن تسريع هذه العمليات من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع الأنحاء، ما يؤدي إلى توليد التعليقات والسرديات في الوقت الفعلي.

بدلاً من البحث يدويًا في مجموعة من أصول F&A، يمكنك تسخير الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي قد يستغرقه جمع الرؤى المطلوبة أو البحث عنها (مثل الأداء في ما يتعلق بالمنافسين، والإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها، وأسئلة المحللين المحتملين واستجابة الشركة). ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات المالية والملاحظات والإفصاحات وغيرها من البيانات الأخرى القابلة للتطبيق، ثم يقوم بترجمة البيانات وتفسيرها لتقديم إجابات غنية بالسياق عن أسئلتك. يوضح الشكل 3 الفوائد الإضافية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي الحواري.

هناك العديد من المزايا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة التعليقات والسرديات للمساعدة على إعداد التقارير المالية، مثل 

  • كفاءة أكبر: يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت والجهد اللازمين لكتابة هذه السرديات بشكل كبير، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تحليل كميات كبيرة من البيانات المالية ومعالجتها وتحديد الاتجاهات والرؤى الرئيسية وإنشاء سرديات متماسكة، ما يوفر وقتًا ثمينًا لفرقك المالية حتى يتمكنوا من التركيز على المهام والتحليلات ذات القيمة الأعلى.
  • تحسين الاتساق والدقة: يُعد الاتساق في الرسائل عبر مختلف التقارير وفترات إعداد التقرير، فائدة حساسة. ويمكن للنماذج المدربة تدريبًا جيدًا أن تضمن التزامك بالقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية المحددة مسبقًا، ما يقلل من مخاطر الأخطاء ويزيل التناقضات في هذه السرديات. ويمكن أيضًا تحسين دقة المحتوى الذي تم إنشاؤه من خلال التدريب التكراري وحلقات التعليقات.
  • تحليل البيانات المحسّن: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل البيانات المالية المعقدة وتحديد الأنماط والارتباطات والحالات الشاذة التي قد يكون من الصعب على البشر اكتشافها بمفردهم.
  • تعزيز قابلية التوسع والقدرة على التكيف: إن قدرتك على توسيع النطاق دون عناء أمر حساس. ومن خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستتمكن من استيعاب الحجم المتزايد من البيانات المالية ومتطلبات إعداد التقارير، ما يتيح لك التعامل مع متطلبات إعداد التقارير المتزايدة بكفاءة (وستتأقلم التكنولوجيا مع تطور هذه المتطلبات).
  • تقديم رؤى حساسة لصناعة القرار: يمكن أن توفر سرديات التقارير المالية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، رؤى قيمة وفي الوقت المناسب للأطراف المعنية، ما يساعد على صناعة القرارات الإستراتيجية وتقييم المخاطر وإعداد تقييمات الأداء.
  • تسهيل التعاون والتخطيط التكراري: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تسهيل التعاون بين المتخصصين الماليين وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال التدريب التكراري والضبط الدقيق، يمكن للنظام تحسين الأداء باستمرار والتكيف مع المتطلبات والتفضيلات المحددة للمجموعة.

تُعد خارطة الطريق الإستراتيجية، خطوة أساسية

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والقدرات الأخرى قد تكون جاهزة الآن، إلا أننا نوصيك بالتعامل معها بشكل شامل وإستراتيجي عندما يكون ذلك ممكنًا، وتقييم مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة واستكشافها لنشر أكثر الأساليب الواعدة في مجال F&A مع أقرانك (أي تكنولوجيا المعلومات). ويوضح الشكل 4 مجموعة أولية (أو بنية) للذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمثل التطبيقات والنماذج والبنية التحتية التي يجب أن تأخذها في الحسبان لنشر هذه القدرات الجديدة بفعالية في مجموعة F&A.

بينما تفكر في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفتك F&A عبر عملياتك الأساسية، من المهم أن تفهم أن هذه التقنية ليست حلاً سحريًا. ولن يحل هذا كل مشكلاتك، ولن يلغي احتياجك إلى وجود خبرات بشرية. بدلاً من ذلك، اعتبرها أداة يمكن أن تزيد من قدرات فريق F&A وتعززها، ما يؤدي إلى عمل أكثر كفاءة ودقة وبصيرة يركز على المبادرات الإستراتيجية التي تحقق قيمة للأعمال.

لزيادة قيمة الأعمال، يجب على ممارسي F&A التعامل مع تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بفهم واضح لأهدافهم وخارطة طريق محددة جيدًا. وفي ما يأتي بعض الاعتبارات المهمة التي قدمها خبراء F&A:

  • البدء بإستراتيجية الذكاء الاصطناعي السليمة. في سلسلة مدوناتنا، ناقشنا القدرات المحسنة بشكل كبير التي توفرها نماذج الأساس هذه، مثل التحسينات في التجربة وقيمة الأعمال المقدمة من خلال تلخيص التقارير المالية. وبالنسبة إلى المبتدئين، فكر وحدد التأثيرات المقصودة على التكلفة والكفاءة والإستراتيجية لنشر رؤى F&A الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة.
  • قم بتجربة التقنية. ابدأ بمشروع تجريبي يتناول مشكلة أو تحديًا تجاريًا محددًا. ويجب أن يحقق المشروع مكاسب سريعة ويقيس النتائج بدقة لتحديد التأثير في الأداء وعائد الاستثمار. قم بتحسين نهجك بشكل أكبر وقم بتوسيع نطاق حالات الاستخدام الأخرى تدريجيًا.
  • تصميم خارطة طريق F&A محددة جيدًا. يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تحويل وظائف F&A من خلال تمكين صناعة قرار أسرع وأكثر دقة وتبصرًا. ومن الضروري التعامل مع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس وتكتيكي، مع فهم واضح لقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وخارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بشكل جيد ومجدولة زمنيًا تتماشى مع أهداف عملك.
  • شارك في الإنشاء مع شريك تقني يتمتع بخبرة F&A. مع أي تقنية جديدة، يجب أن تفكر في كيفية تطبيقها لحل مشكلات عملك. ومن الضروري الدخول في شراكة مع شخص يمكنه المشاركة معك في الإنشاء ومساعدتك على تقديم خارطة طريق تقنية للتحول بقيادة التمويل الإستراتيجي (إلى جانب فوائد تحقيق القيمة) قبل التعمق في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • ضع في حسبانك الآثار الأخلاقية. من المهم التأكد من أن البيانات المستخدمة في تدريب هذه النماذج غير متحيزة وتمثيلية، وأن الخوارزميات المستخدمة لا تؤدي إلى إدامة التحيزات الموجودة أو تضخيمها. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة النتائج بانتظام لاكتشاف أي عواقب غير مقصودة للتكنولوجيا ومعالجتها.
  • تواصل مع فرق F&A الخاصة بك حول هذا الموضوع. ويجب أن يعرف فريقك كيف تعمل التقنية على زيادة القوى العاملة لديك. وستُطرح أسئلة حول ما إذا كانت ستحل محل محترفي F&A من ذوي الكفاءة العالية في المؤسسة. إذا تم تطبيقه مع أخذ ذلك في الحسبان (وبمجرد فحصه ونشره بشكل صحيح من قِبل F&A)، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى بناء قوى عاملة تقنية تعمل على تسريع قدرة موظفيك على إكمال سير العمل بسرعة ودقة.

عندما تقرر تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذه على نطاق واسع، فإن مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة IBM سيساعدك على اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لنشر الذكاء الاصطناعي الموثوق به بشكل آمن والاستفادة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي مثل IBM® watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، أو النماذج الخاصة أو التابعة لجهات خارجية (أو حتى مزيج بينهما) بناءً على تحديات عملك وأهدافه الفريدة. ويمكننا مساعدتك على إنشاء خارطة طريق إستراتيجية للتحوّل، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحقق قيمة هائلة للأعمال ويحسّن الكفاءة التشغيلية.

استكشف المزيد من المنشورات في سلسلة المدونة هذه، مستقبل التمويل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمعرفة المزيد حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة محترفي F&A وتبسيط وظائف F&A وتعزيزها.

 

مؤلف

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting
