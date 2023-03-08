في حين أن هذه الحالات المبكرة والنتائج التي قدمتها مثيرة، فإن العمل المتعلق ببناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب تطويره بعناية مع الاهتمام الحساس بالمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها بما في ذلك:



التحيز: كما هو الحال مع أي نماذج ذكاء اصطناعي، فإن بيانات التدريب لها تأثير على النتائج التي ينتجها النموذج. ويتم تدريب نموذج الأساس على أجزاء كبيرة من البيانات المستخرجة من الإنترنت. وبالتالي، فإن التحيزات الموجودة بطبيعتها في بيانات الإنترنت تلتقطها النماذج المُدرّبة ويمكن أن تظهر في النتائج التي تنتجها النماذج. وفي حين أن هناك طرقًا للتخفيف من هذا التأثير، فإن الشركات بحاجة إلى وضع آليات حوكمة لفهم هذا الخطر والتعامل معه.

الافتقار إلى الشفافية: نماذج الأساس أيضا ليست قابلة للتدقيق أو الشفافية بالكامل بسبب الطبيعة "المراقبة الذاتية" لتدريب الخوارزمية.

الهلوسة: يمكن أن تنتج النماذج اللغوية الكبيرة "هلوسات"، وهي نتائج تلبي المتطلبات النحوية للسؤال لكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية. ومرة أخرى، تحتاج الشركات إلى آليات حوكمة قوية للتخفيف من هذه المخاطر.

الملكية الفكرية: هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها تتعلق بالتبعات القانونية ومن قد يمتلك حقوق المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة النماذج التي جرى تدريبها على مواد يُحتمل أن تكون مكتوبة بموجب قانون.

الأمان: هذه النماذج عرضة للبيانات والمخاطر الأمنية بما في ذلك هجمات الحقن الموجه.



عند الانخراط في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على قادة الأعمال التأكد من وضع آليات قوية للأخلاقيات والحوكمة في الذكاء الاصطناعي لتقليل المخاطر المرتبطة بها. وباستخدام منهجية IBM Garage، يمكن لشركة IBM مساعدة قادة الأعمال في تقييم كل مبادرة من مبادرة الذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث مدى خطورة ودقة الناتج المطلوب. في الموجة الأولى، يمكن للعملاء إعطاء الأولوية لحالة الاستخدام التي تواجه الموظفين حيث يتم تقييم المخرجات من قبل البشر ولا تتطلب درجة عالية من الدقة.



يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج الكبيرة مخاطر جديدة إلى مجال الذكاء الاصطناعي، ولا ندعي أن لدينا كل الإجابات على الأسئلة التي تطرحها هذه الحلول الجديدة. IBM Consulting تلتزم بتطبيق التأمل الذاتي المدرس أثناء التفاعلات مع المؤسسات والحكومة والمجتمع بشكل عام، وضمان تمثيل متنوع لوجهات النظر أثناء بحثنا عن إجابات لتلك الأسئلة.



