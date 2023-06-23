العلامات
Artificial Intelligence

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المتخصصين في المالية والمحاسبة

نموذج مدينة مستقبلي مصنوع من أجزاء الكمبيوتر

سواء أكنت مديرًا ماليًا أم محاسبًا أم محللًا ماليًا أم شريكًا في الأعمال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين أفكارك المالية وزيادة الإنتاجية وتسريع نتائج الأعمال. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مستقبليًا، فإن التطورات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحواري يمكن أن تفيد في مجالات المالية والمحاسبة (F&A) الآن.

تمكِّن تقنية الذكاء الاصطناعي المتخصصين في الشؤون المالية من التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، مثل التخطيط والتحليل الاستراتيجي، بدلًا من الأنشطة اليدوية وأنشطة المعاملات. ويمكِّن الذكاء الاصطناعي التوليدي من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل وقائمة على البيانات استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوجهات السوق واستخدام نماذج الأساس التي تحدِّد الأنماط والحالات الشاذة التي غالبًا ما تغفل عنها طرق التحليل التقليدية. 

اعتمِد على سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحقق من فاعليته.

في IBM Consulting، نعتمد على خبرة عقول خبراء التمويل والاستحواذ لدينا؛ فهم يدركون أن تقديم المساعدة للشركات في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات هو مؤشر أساسي على قدرتنا على دعم نمو الأعمال المستقبلية. يقوم خبراء IBM Consulting بإجراء مراجعة شاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل والاستحواذ، مع إدراك ضرورة موازنة المخاطر . ندرك أن النتائج ستعتمد على كيفية تدريب هذه النماذج (على يد محترفي التمويل والاستحواذ بالتعاون مع نظرائهم في تكنولوجيا المعلومات)، وأن بعض النماذج ربما لا تتمكن من فهم سياق بعض مفاهيم التمويل والاستحواذ، ما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو مضللة. 

يوضِّح تقرير حديث نشره معهد IBM’s Institute for Business Value (IBV) الإجراءات الرئيسية استجابةً لأحد الرهانات السبعة المقترحة. يتمثل أحد الإجراءات في تنفيذ مهام سير عمل ذكية آمنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا لتشغيل مؤسستك. تُشير الورقة البحثية، التي تناقش فكرة أن الاضطرابات التكنولوجية تتسارع (وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الدافع وراء ذلك)، إلى ضرورة أن تطبِّق المؤسسات مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه مع ضمان أن يكون تدريب الذكاء الاصطناعي شفافًا وقابلًا للمراجعة المستمرة. يقترح التقرير أن تعمل المؤسسات على تحديد أولويات حالات الاستخدام في المالية والمحاسبة (F&A) التي يجب تعزيزها بنماذج الأساس الجديدة، مع تحقيق توازن بين الدقة والمخاطر وتوقعات الأطراف المعنية وعائد الاستثمار (ROI).

إن الإمكانات التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المالية والمحاسبة هائلة، كما أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة IBM والتي وجدت أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن 48% من الموظفين في جميع أنحاء مؤسساتهم (بما في ذلك 34% من موظفي المالية) سيستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة مهامهم اليومية في العام المقبل.

3 اعتبارات رئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي

يشجع خبراؤنا صنّاع القرار في المالية والمحاسبة على مراعاة هذه الاعتبارات عند تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة.

  • احرص على إدارة هذه الرؤى المالية بحكمة. ابقَ على اتصال مع بدء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بالمشاركة في العملية وتلخيص وإنشاء سرد حول الأداء المالي. ستصبح المسؤولية البشرية أكثر أهمية مع تزايد سرعة نشر التكنولوجيا من قِبل بعض فِرق المالية والمحاسبة، سواء كنماذج منفصلة أم مدمجة في التطبيقات المالية اليومية. سيكون وجود طبقة بشرية للتحقق والموافقة النهائية على كل معاملة أو تقرير تم إنشاؤه أمرًا أساسيًا. ضَع في اعتبارك كيفية الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها الأطراف المعنية حول المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
  • اعتمِد منظور الرقابة المالية. تُعَد إدارة المخاطر والضوابط أمرًا ضروريًا في المالية والمحاسبة. بينما يستمر التحسُّن في دقة هذه الحلول، سيكون من الضروري أن يواصل المشغِّلون تطبيق منظور الرقابة المالية على كل حالة استخدام يتم تقييمها. يجب عليهم تقييم المخاطر والأهمية النسبية والتعرّض المالي المحتمل الذي قد يؤثِّر في عملياتهم. يجب على المشغِّلين مراقبة المدخلات المستخدمة والتحقق من دقتها واكتماها، وكذلك من صحة المخرجات الناتجة. كما هو الحال مع معظم التقنيات الناشئة، ضَع في اعتبارك مطابقة حالات الاستخدام مع مصفوفات الرقابة الرئيسية لديك لتوقع تأثيرها.
  • الشراكة الداخلية بين الأقسام ضرورة أساسية. سيكون التحليل وإعداد التقارير من أكثر المجالات تأثّرًا، وسترتفع مستويات حلول الخدمة الذاتية بشكل كبير عبر المؤسسات. قد يدفع هذا بعض قادة الأعمال للاعتماد فقط على المستشارين الجُدُد المدعومين بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات، وقد يتجاوز بعضهم قسم المالية والمحاسبة أو يفترض أن المعلومات المقدمة قد تم "التحقق" منها مسبقًا. قد يكون من الصعب بناء تحالفات بين قسم المالية ووحدات الأعمال الأخرى، لذا ضَع في اعتبارك الأطراف المعنية الداخلية التي ستتأثر، وخطِّط لتعزيز الثقة والشراكة الداخلية منذ البداية.

يمكن لممارسي المالية والمحاسبة في IBM Consulting التعاون معكم أثناء نشر هذه التكنولوجيا، ومشاركة رؤى قيّمة وأفضل الممارسات خلال الرحلة. في عام 2023 وحده، تفاعل فريق IBM Consulting مع أكثر من 100 عميل وأتمّ عشرات المشروعات، مع دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التقليدي للتعلم الآلي. استكشف المزيد من المنشورات في سلسلة المدونة هذه، مستقبل المجال المالي مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمعرفة المزيد حول كيفية تبسيط وتعزيز وظائف المالية والمحاسبة المهمة وتحسين كفاءة عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

مؤلف

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
