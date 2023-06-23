في IBM Consulting، نعتمد على خبرة عقول خبراء التمويل والاستحواذ لدينا؛ فهم يدركون أن تقديم المساعدة للشركات في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات هو مؤشر أساسي على قدرتنا على دعم نمو الأعمال المستقبلية. يقوم خبراء IBM Consulting بإجراء مراجعة شاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل والاستحواذ، مع إدراك ضرورة موازنة المخاطر . ندرك أن النتائج ستعتمد على كيفية تدريب هذه النماذج (على يد محترفي التمويل والاستحواذ بالتعاون مع نظرائهم في تكنولوجيا المعلومات)، وأن بعض النماذج ربما لا تتمكن من فهم سياق بعض مفاهيم التمويل والاستحواذ، ما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو مضللة.

يوضِّح تقرير حديث نشره معهد IBM’s Institute for Business Value (IBV) الإجراءات الرئيسية استجابةً لأحد الرهانات السبعة المقترحة. يتمثل أحد الإجراءات في تنفيذ مهام سير عمل ذكية آمنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا لتشغيل مؤسستك. تُشير الورقة البحثية، التي تناقش فكرة أن الاضطرابات التكنولوجية تتسارع (وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الدافع وراء ذلك)، إلى ضرورة أن تطبِّق المؤسسات مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه مع ضمان أن يكون تدريب الذكاء الاصطناعي شفافًا وقابلًا للمراجعة المستمرة. يقترح التقرير أن تعمل المؤسسات على تحديد أولويات حالات الاستخدام في المالية والمحاسبة (F&A) التي يجب تعزيزها بنماذج الأساس الجديدة، مع تحقيق توازن بين الدقة والمخاطر وتوقعات الأطراف المعنية وعائد الاستثمار (ROI).

إن الإمكانات التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المالية والمحاسبة هائلة، كما أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة IBM والتي وجدت أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن 48% من الموظفين في جميع أنحاء مؤسساتهم (بما في ذلك 34% من موظفي المالية) سيستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة مهامهم اليومية في العام المقبل.