دور المدير المالي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

لا يُتوقع من المديرين الماليين أن يكونوا خبراء في مجال التكنولوجيا. ورغم ذلك، فإنهم يحتاجون إلى فهم كيفية قياس قيمة الأعمال الناشئة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء المؤسسة مع استخدام التكنولوجيا لزيادة مهاراتهم وقدراتهم. ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تساعد المديرين الماليين على أداء عملهم بشكل أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وإتاحة مصادر جديدة للإيرادات.

وجد تقرير معهد IBM Institute for Business Value الذي صدر مؤخرًا بعنوان دليل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل أن "النجاح يعتمد على مدى سرعة تحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ". لا يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي المجال أمام تدفقات الإيرادات الأخرى فحسب، بل إنه يوفر قيمة للقوى العاملة في مجال التمويل. وجد تقرير IBM أن متبنّي الذكاء الاصطناعي يرون أن 40% في المتوسط من إعادة توزيع الوظائف المالية على أساس الدوام الكامل يعود سببها إلى الذكاء الاصطناعي.

إن تحسين حياتنا اليومية بالذكاء الاصطناعي التوليدي وخلق نسخة رقمية من أنفسنا يسمح للذكاء الاصطناعي بأن يصبح مساعدًا لنا بشكل أساسي. ثمة مزايا لكونك مستهلكًا للذكاء الاصطناعي، لكن هناك مزايا أكبر بكثير لكونك منشئًا للقيمة. يمكن لوكيل أو مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة وتلخيصها من المصادر الداخلية والخارجية، وتحليلها واستنباط رؤى وأنماط للمعلومات المالية التي يمكن أن تزيد من قيمة الأعمال وربما تحدد تدفقات الإيرادات غير المستغلة. ويوفر ذلك قدرًا كبيرًا من الوقت حيث كان المتخصصون الماليون في السابق غارقين في جداول البيانات.

وقد ساعدت تلك المؤسسات التي اعتمدت بالفعل الذكاء الاصطناعي في تقليل أخطاء توقعات المبيعات بنسبة 57%، وتقليل الأرصدة غير القابلة للتحصيل بنسبة 43%، وتقليل وقت دورة الإغلاق الشهري بنسبة 33%، وفقًا لتقرير معهد IBM Institute for Business Value. ومن خلال تبني هذه التقنيات يمكن للمديرين الماليين تحقيق الكفاءة وتحسين تجارب المستخدمين للأطراف المعنية الداخلية والخارجية.