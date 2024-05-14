دور المدير المالي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُعد المديرون الماليون هم المشرفون على رأس المال الاستثماري، حيث يقومون بتنسيق التحرك مع التقنيات التحويلية والابتكارات لتطوير الأعمال وتسريع تدفقات الإيرادات وتحقيق نتائج مجدية.
تجعل بيئة الأعمال الحالية المديرين الماليين يواجهون تحديات صعبة في اتخاذ القرارات في ظروف أقل من الظروف المثالية في ظل اللوائح التنظيمية المتغيرة بسرعة، ومعايير إعداد التقارير المملة، ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والضغوط المتعلقة بالتضخم؛ ومع ذلك، لا تزال الحاجة إلى النمو وزيادة الأرباح قائمة، ومع بحث الرؤساء التنفيذيين عن طرق لزيادة الإنتاجية، يبرز المدير المالي كمستشار جديد في مجال التقنية والابتكار. وعلى الرغم من التحديات الصعبة، إلا إن هناك رياحًا مواتية يمكننا من خلالها استخدام التقنية الجديدة لتمكين المديرين الماليين من أداء أدوارهم في مجال الشراكة في الأعمال وزيادة الإنتاجية واسترداد التكاليف والدقة والتحكم وقيمة الأعمال.
يمكن لهذه التكنولوجيا المتقدمة أن تساعد المديرين الماليين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على البيانات لمؤسستهم من خلال الأساليب الجديدة للإدارة المالية التي تتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن أن يكون لها آثار مالية كبيرة. ووجدت دراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value حول اتخاذ الرؤساء التنفيذيين للقرارات في عصر الذكاء الاصطناعي أن أهم أولويات الرؤساء التنفيذيين هي تحديث التكنولوجيا والإنتاجية، في حين أن أبرز ثلاثة تحديات هي تحديث التكنولوجيا والاستدامة والأمن. أدخل المدير المالي، الذي أصبح دوره أكثر أهمية من أي وقت مضى في إطلاق القيمة وتوسيع نطاق التكنولوجيا وتمويلها التي لا يزالون يحاولون فهمها بالكامل.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
لا يُتوقع من المديرين الماليين أن يكونوا خبراء في مجال التكنولوجيا. ورغم ذلك، فإنهم يحتاجون إلى فهم كيفية قياس قيمة الأعمال الناشئة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء المؤسسة مع استخدام التكنولوجيا لزيادة مهاراتهم وقدراتهم. ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تساعد المديرين الماليين على أداء عملهم بشكل أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وإتاحة مصادر جديدة للإيرادات.
وجد تقرير معهد IBM Institute for Business Value الذي صدر مؤخرًا بعنوان دليل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل أن "النجاح يعتمد على مدى سرعة تحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ". لا يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي المجال أمام تدفقات الإيرادات الأخرى فحسب، بل إنه يوفر قيمة للقوى العاملة في مجال التمويل. وجد تقرير IBM أن متبنّي الذكاء الاصطناعي يرون أن 40% في المتوسط من إعادة توزيع الوظائف المالية على أساس الدوام الكامل يعود سببها إلى الذكاء الاصطناعي.
إن تحسين حياتنا اليومية بالذكاء الاصطناعي التوليدي وخلق نسخة رقمية من أنفسنا يسمح للذكاء الاصطناعي بأن يصبح مساعدًا لنا بشكل أساسي. ثمة مزايا لكونك مستهلكًا للذكاء الاصطناعي، لكن هناك مزايا أكبر بكثير لكونك منشئًا للقيمة. يمكن لوكيل أو مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة وتلخيصها من المصادر الداخلية والخارجية، وتحليلها واستنباط رؤى وأنماط للمعلومات المالية التي يمكن أن تزيد من قيمة الأعمال وربما تحدد تدفقات الإيرادات غير المستغلة. ويوفر ذلك قدرًا كبيرًا من الوقت حيث كان المتخصصون الماليون في السابق غارقين في جداول البيانات.
وقد ساعدت تلك المؤسسات التي اعتمدت بالفعل الذكاء الاصطناعي في تقليل أخطاء توقعات المبيعات بنسبة 57%، وتقليل الأرصدة غير القابلة للتحصيل بنسبة 43%، وتقليل وقت دورة الإغلاق الشهري بنسبة 33%، وفقًا لتقرير معهد IBM Institute for Business Value. ومن خلال تبني هذه التقنيات يمكن للمديرين الماليين تحقيق الكفاءة وتحسين تجارب المستخدمين للأطراف المعنية الداخلية والخارجية.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا. يحتاج مكتب المدير المالي إلى التكيف مع طرق العمل الجديدة هذه. فالمزج بين القوى العاملة البشرية والرقمية يخلق نموذجًا تشغيليًا جديدًا بالإضافة إلى المهارات والكفاءات الجديدة المطلوبة للمؤسسة المالية. فلا يُتوقع من المديرين الماليين أن يكونوا علماء بيانات، لكن يُتوقع منهم أن يفهموا كيفية تمكين هذه التكنولوجيا من تحقيق قيمة الأعمال.
وفي حين أن المهارات الوظيفية المالية لا تزال مطلوبة، إلا إن هناك حاجة أيضًا إلى مجموعة جديدة من المهارات لتحسين تبني الخدمات الرقمية واستهلاكها. ومن خلال تحسين القوى العاملة بمساعدين افتراضيين يحررون قدراتهم، يمكن للمتخصصين في الشؤون المالية تركيز وقتهم على القدرات ذات المهارات الأعلى. فبدلًا من قضاء قدر كبير من الوقت في جداول بيانات الـ Excel، يمكن للمرء أن يقضي بعضًا من وقته في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على استخلاص الرؤى وتوفير تخطيط وتوقعات أفضل.
الخبر السار: من المحتمل أن يكون من الأسهل تعليم متخصص في الشؤون المالية كيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق القيمة أكثر من تعليم عالم البيانات تلك المهارات المالية. ينبغي أن تكون القوى العاملة في مجال التمويل من منشئي القيمة ومصممي الخبرة، وتحسين مهاراتهم التحليلية والتقنية ليكونوا قادرين على تدريب مساعديهم وتوجيههم؛ ضبط الخدمة الرقمية وتعديلها وتحسينها. علاوة على ذلك، يجب أن يتمتع كبار المسؤولين التنفيذيين الماليين بمهارات أعلى في التواصل وسرد القصص كشركاء أعمال للرؤساء التنفيذيين.
إن الثقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لقادة الشؤون المالية، ويجب أن يكون المديرون الماليون قادرين على الوثوق بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات الأعمال الحاسمة ولإعداد التقارير المالية وإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تثير مشاعر الشك أو عدم الثقة في دقة البيانات، خاصةً بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على العمليات اليدوية. تُعد حوكمة البيانات أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم وجود تحيز أو أوهام، وإرساء ثقة أكبر في البيانات ومنح المديرين الماليين الضمانات اللازمة لدعم تقاريرهم. تشير النتائج التي توصل إليها تقرير معهد IBM Institute for Business Value إلى أن إرساء هياكل الحوكمة في جميع أنحاء المؤسسة المالية يمكن أن ”يسد الفجوات في الحوكمة ويضع توجيهات أخلاقية تدعم التبني الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي.“
بغض النظر عن المهمة، يجب أن تعلم المؤسسات التي تتبنّى الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه مع وجود الحوكمة المناسبة، يمكن للمديرين الماليين والموظفين البشريين أن يفرغوا وقتهم لتبنّي الابتكار بدلًا من النفور من التغييرات الوشيكة.
ومن المهم أن نتذكر أن العديد من المؤسسات لا تزال في مراحل التبني المبكرة وبعضها متردد في الغوص في هذا المجال. لكن تُظهر الأبحاث أنه كلما تقدمت المؤسسات في رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي، زادت القيمة التي يتم تقديمها.
إذا كانت مؤسستك تتطلع إلى استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيجب مراعاة البدء بمهمة تتطلب عمالة مكثفة، مثل تحديد الأخطاء في تقاريرك المالية والتخفيف من حدتها. نقطة انطلاق جيدة من بيئة سحابية هجينة. قد تصبح البنية التحتية للتقنية السحابية باهظة التكلفة في معظم المؤسسات التي تقوم بالتحويل، ولكن مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق المؤسسات، قد تتضاعف هذه التكاليف. كما يشير التقرير إلى أن الإدارة المالية للاستثمارات القائمة على التقنية السحابية" يجب أن تمثل دورًا كبيرًا في قرارات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي."
في حين أن تطبيق التقنيات الجديدة قد يبدو أمرًا مرهقًا، إلا أن عدم وجود استراتيجية تكنولوجية أو تجنب اعتمادها قد يعرض المؤسسة لخطر فقدان ميزة الأعمال التنافسية. يُعد الرؤساء التنفيذيون الماليون شركاء التحول الاستراتيجي الذي يحتاجه الرؤساء التنفيذيون لضمان تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع والناجح.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.