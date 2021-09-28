ما المقصود بالعامل الرقمي؟

كي تبدأ في تكوين قوى عاملة رقمية، يجب أن تأخذ في الاعتبار العنصر البشري. حيث إن التفكير التصميمي للمؤسسات يساعدك في تحديد الطريقة التي تريد أن يتفاعل بها البشر مع أدوات العامل الرقمي لتمكين سير العمل بذكاء. حيث تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

تقييم مدى الحاجة: يجب أن يحدد الفريق كل عملية يُراد أن يمتلكها العامل الرقمي. وقد ترغب خلال هذه المرحلة في البدء بشكل أكثر بساطة، مثل دمج التقاط البيانات الذكية أو قواعد العمل، لتمكين اتخاذ قرارات أفضل، ثم تبدأ بإضافة التعقيد تدريجيًا.



توثيق العملية: يجب أن يكون هناك توثيق مفصَّل للعملية لتدريب العمال الرقميين الجدد بشكل صحيح.



تدريب العاملين الرقميين: بمجرد تحديد عملية موثقة للانتقال إلى عامل رقمي، يتم تدريبهم على التعامل مع المهام ضمن سير العمل المحدد. يتم توجيه الروبوتات أيضًا لتحديد الاستثناءات والإبلاغ عنها لنظرائهم من البشر، وتوجيه حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا إليهم وتحريرهم من أنشطة المراقبة العادية.



تقييم الأداء: في هذه الخطوة، يمكن للفرق تقييم أداء عامل رقمي معين والتأكد من أنه حقق عائد استثمار مناسبًا للأعمال. بفضل استخدام عمليات التعدين وخرائط العمليات، يمكن للفرق التحقق من جهود التدريب، ويمكنهم كذلك الاستفادة من هذه الفرصة لتحديد العقبات، ما يزيد من تحسين العملية.

لقد وضع فريق خدمات IBM Automation Services هذه الخطوات موضع التنفيذ، لدعم كثير من العملاء في ممارساتنا لإسناد عمليات الأعمال لجهات خارجية. فيما يلي مثال على عامل رقمي نجح هذا الفريق في إنشائه.

تعرّف على Ocash

يُعدّ Ocash متخصصًا في التطبيقات التي تتعامل مع النقد الرقمي: ويُعدّ أحدث موظف تم تعيينه في قسم التمويل والمحاسبة. وغالبًا سيكون من المفيد الوضع في الاعتبار كل عامل رقمي لديك لوضعه في الدور الملائم الذي سيؤديه في عمليات مؤسستك.

لإنشاء Ocash، بدأ فريق خدمات IBM بوضع نتائج سير العمل في الاعتبار. قاموا بالحصول على البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتفكيك عملية من الطلب إلى النقد (OTC) وتحديد الأجزاء المكونة لها. ومن هناك، ركز الفريق على أحد الجوانب الأكثر يدوية في العملية. لقد قاموا بأتمتة المهام ما أمكنهم ذلك، وتعزيز تلك المهام التي لا تزال تتطلب عمالاً بشريين. صُمم Ocash لتنفيذ المهام التي تناسب الأتمتة بشكل أفضل، مع استدعاء زميله (زملائه) البشريين فقط عند الحاجة. كما انتهزوا هذه الفرصة لتحسين العملية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أتمتة التحقق من دقة الفواتير مع العميل في بداية العملية إلى الحد بشكل كبير من عدد النزاعات المتعلقة بالدفع في وقت لاحق.