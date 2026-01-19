ما المقصود بإعداد التقارير المالية؟

إعداد التقارير المالية هو العملية المحاسبية التي تستخدمها الشركات لإيصال البيانات المالية إلى الأطراف المعنية، سواء داخل المؤسسة أو خارجها. وتجمع هذه العملية بيانات مثل قائمة الدخل، والمصروفات، والأصول، والقوائم المالية، والتدفقات النقدية، بما يوضح الأداء المالي بمرور الوقت.
ويستخدم فريق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) في الشركة إعداد التقارير المالية للحفاظ على تنظيم البيانات المحاسبية، وتتبع الالتزامات المتداولة، وتكوين صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة. كما تُعد التقارير المالية ضرورية لتقدير الربحية، والتوقع المالي، والامتثال، بصرف النظر عن القطاع أو الوظيفة.
وتلجأ الشركات إلى دمج برامج إعداد التقارير المالية لتحسين الدقة من خلال التحليلات الفورية، وتمكين صناعة قرارات قائمة على البيانات. كما تستطيع البرمجيات التي تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، أن تؤتمت العمليات وتبسط مهام إعداد التقارير المرهقة، مع تخزين المعلومات المالية على نحو آمن.
ويُعد إعداد التقارير المالية عملية محاسبية أساسية للشركات على اختلاف أحجامها. فالتقرير المالي، إلى جانب مكوناته المرتبطة به، يقدّم رؤية واضحة للحالة المالية للشركة.
ومن الأهداف الرئيسية لإعداد التقارير المالية توثيق جميع الإيرادات والمصروفات، أو تكلفة البضائع المبيعة، التي تدخل إلى الشركة أو تخرج منها.
وتُعد هذه العملية ضرورية لإدارة الديون بفاعلية، كما تساعد الأطراف المعنية في تخصيص الميزانيات واتخاذ قرارات الإنفاق. وتوفر هذه العملية للشركة الوثائق اللازمة لتتبع الالتزامات والأصول، بما يعزز الشفافية والدقة.
وتختلف متطلبات الامتثال والقوانين التي تخضع لها الشركات باختلاف القطاع. ويكون لدى معظم الشركات طرف معني واحد على الأقل يشترط الحصول على تقارير مالية دورية.
ويتعين على الشركات المدرجة في البورصة الامتثال لمتطلبات الإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولمعايير مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، ولمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، إضافة إلى متطلبات التدقيق المنصوص عليها في قانون Sarbanes-Oxley (SOX). كما تُلزم مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بإعداد تقارير مالية، وقد يترتب على عدم الامتثال لذلك عواقب خطيرة.
ويُعد إعداد التقارير المالية ركيزة أساسية للإدارة الداخلية أيضًا، سواء في تطبيق ممارسات إدارة أداء الأعمال، أو قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، أو احتساب تعويضات الموظفين. وتدعم هذه العملية المساءلة، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي للأشخاص داخل الشركة الذين يتخذون القرارات الاستراتيجية.
وباستخدام برامج إعداد التقارير المالية الحديثة، تستطيع الشركات تطوير نماذج بيانات، وإجراء تحليل مالي، وبناء نماذج مالية تساعد على تقييم مستويات النشاط الحالية ودفع النمو على المدى الطويل.
كما أن الطرف المعني المحتمل، مثل المستثمر أو الشريك، يرجع إلى التقارير المالية للشركة ليقرر ما إذا كان يرغب في التعامل معها أم لا. وتكتسب التقارير المالية أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركة، لأنها تظل محل تقييم مستمر.
ويمكن للشركة إعداد عدد كبير من التقارير أو أنواع القوائم المالية، التي تُعرف أيضًا بالإفصاحات المالية، ضمن عملية إعداد التقارير المالية، ولكل منها غرضه الخاص. وتزداد قيمة هذه التقارير عندما تُجمع ضمن حزمة تقارير متكاملة أو تُستخدم في إعداد التقارير الداخلية عبر لوحات المعلومات.
وتُعد عملية إعداد التقارير المالية عنصرًا أساسيًا في نجاح الشركة. وفي حين لا بد من الوفاء بالمتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال، فإن التقارير المالية تقدم أيضًا الفوائد التالية:
من خلال عمليات إعداد التقارير المالية، تستطيع الشركات الكشف عن الأنماط في الإيرادات والمصروفات والربحية بمرور الوقت. ومن خلال مقارنة الفترات وتحليل النسب المالية الرئيسية وغيرها من المقاييس، يمكن للشركة رصد الفرص الناشئة ومؤشرات الإنذار المبكر.
وتساعد هذه الرؤى القادة على إعداد توقعات الميزانية، واستشراف تحولات السوق، واتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى الأدلة لا إلى الافتراضات.
توضح التقارير المالية الدقيقة كيفية تدفق الموارد داخل المؤسسة. ويستعين المديرون بهذه المعلومات لتقييم الأداء المالي للشركة، وضبط التكاليف، وتخصيص رأس المال في المجالات التي تحقق أعلى عائد.
كما تدعم التقارير المالية تحسين العمليات، وتساعد صناع القرار على مواءمة العمليات اليومية مع الأهداف المالية العامة.
تسهم التقارير المالية الواضحة في بناء الثقة والشفافية مع المستثمرين، والمقرضين، والموردين.
ومع توافر صورة شفافة عن الوضع المالي للشركة ومخاطرها، يصبح بإمكان الأطراف المعنية اتخاذ قرارات بثقة أكبر. كما أن انتظام التقارير يعزز التواصل، ويدعم المفاوضات، ويعزز التعاون على المدى الطويل.
يتتبع إعداد التقارير المالية التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في الوقت الفعلي طوال أي فترة إعداد تقارير.
وتساعد الرؤية التي يتيحها بيان التدفقات النقدية الشركات على الوفاء بالتزاماتها، والتخطيط لمواجهة العجز، وتجنب أزمات السيولة. كما تدعم المراقبة الفاعلة للتدفقات النقدية أساليب إعداد ميزانيات أكثر إحكامًا، وتسهم في الحفاظ على نمو مستدام بمرور الوقت.
وتتغير متطلبات إعداد التقارير المالية باستمرار، كما تختلف بحسب الشركة وما إذا كانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص. ومن أبرز الجهات التي تضع هذه المعايير: مجلس معايير المحاسبة المالية، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المحاسبة الحكومية. وهذه المعايير في تطور مستمر، إذ تُراجع وتُحدَّث باستمرار لتعزيز دقتها وفائدتها.
وكثيرًا ما تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بتحديث قواعدهما بما ينسجم مع التعديلات التي تجريها مجالس وضع المعايير، وبما يعكس المناخ الاقتصادي الراهن. أما خارج الولايات المتحدة، فتلتزم الشركات بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي يضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وتخضع الشركات المملوكة ملكية خاصة لمتطلبات خارجية أقل في إعداد التقارير المالية، لكنها تظل مطالبة بتقديم تقديراتها الضريبية وإقراراتها الضريبية السنوية إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS). كما تواجه الشركات الخاصة الأصغر حجمًا متطلبات محددة في إعداد التقارير المالية تبعًا للجهات المقرضة التي تتعامل معها، غير أنه ينبغي لها دائمًا أن تحافظ على وجود عمليات قوية للإدارة المالية.
وتُعد الشفافية عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلى الشركات الخاصة، وقد يشكل الإفصاح الطوعي عن التقارير المالية أو الأنشطة الاستثمارية أسلوبًا تسويقيًا يُستخدم لإثارة الاهتمام.
وعلى النقيض من ذلك، لا تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الشركات المدرجة متطلبات صارمة في إعداد التقارير المالية فحسب، بل تتولى أيضًا مراقبة التزامها بها. تتسم متطلبات إعداد التقارير المالية التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتفصيل والتعدد، لكن أكثرها شيوعًا يشمل النموذج الربعي 10-Q، والنموذج السنوي 10-K، والنموذج 8-K المخصص للإبلاغ عن الأحداث غير المجدولة. وهناك متطلبات أخرى كثيرة تختلف بحسب الأحكام التنظيمية والظروف.
ويمكن استخدام التقارير المالية بطرق متعددة من جانب الأطراف المعنية داخل الشركة وخارجها. فمن خلال إعداد التقارير المالية، تستطيع الشركة أن تروي قصتها، وأن تساعد المستثمرين على فهم وضعها المالي الحالي وتقييمها.
ويُستخدم هذا النوع من التقارير المالية لإيصال المعلومات المالية الخاصة بالشركة إلى الأطراف المعنية، بما يتيح تقييم وضعها العام ومدى قدرتها على الاستمرار. ومن أبرز حالات الاستخدام ما يلي:
كما تُعد التقارير المالية أداة أساسية للإدارة الداخلية وتحليل الأداء. وتختلف استخدامات التقارير المالية الداخلية من شركة إلى أخرى، لكنها تصب جميعًا في هدف مشترك هو الحفاظ على المرونة وتعزيز كفاءة العمليات الاستراتيجية.
وتعمل التقنيات الجديدة المدعومة بأتمتة العمليات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي في الشؤون المالية على تغيير عملية إعداد التقارير المالية في صورتها التقليدية. وقد قدمت هذه الأدوات المتقدمة حالات استخدام جديدة للتقارير المالية تبرز ما تتيحه من كفاءة وتحليلات متقدمة.
