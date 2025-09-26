ما المقصود بإدارة أداء الأعمال؟

وهي تشمل العمليات والأنظمة التي تُمكّن الشركات من التخطيط وتحديد الميزانية و التوقع وتحليل عمليات الأعمال لديها، بهدف تحسين عملية صناعة القرار وتحقيق النتائج المرجوة.

يُشار إليها أحيانًا باسم إدارة أداء الشركات (CPM) أو إدارة أداء المؤسسات (EPM)، وتقيّم إدارة أداء الأعمال نقاط البيانات والأبعاد المتعددة لتحديد مستوى الأداء المؤسسي للشركة واستقرار وضعها بشكل عام. ومن خلال المراقبة المستمرة لنقاط البيانات ومواءمتها مع الأهداف طويلة الأجل، يمكن لقادة الأعمال تبسيط العمليات والحفاظ على توافق أقسام الشركة سعيًا لتحقيق النجاح.

في السابق، كان تخطيط الأعمال وإدارة أداء الأعمال عمليات تفاعلية تُجرى في أنظمة منعزلة—على سبيل المثال، قد تدخل الشركة البيانات يدويًا لتتبع نقاط الضعف الرئيسية وتحليلها. في الوقت الحالي، تتجه المؤسسات تدريجيًا نحو استخدام أُطر العمل التقنية القائمة على البيانات لتتبع أهداف الأعمال المتعددة بشكل استباقي ومقارنتها بالنتائج في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن للمديرين الماليين استخدام حلول إدارة أداء الأعمال في التخطيط المالي، بينما يمكن لأقسام الموارد البشرية أو المبيعات أو التسويق استخدام عمليات إدارة أداء الأعمال في التخطيط التشغيلي وتحديد الميزانية وإعداد التقارير. تعمل مراقبة أداء الشركة عبر مختلف الأقسام على تسهيل الوحدة وضمان التوافق متعدد الأبعاد حول أهداف العمل.