وضع البروفسور مايكل بورتر من كلية هارفارد للأعمال في ثمانينيات القرن الماضي سلسلة من الإستراتيجيات العامة التي استند إليها الباحثون اللاحقون. ولا تزال هذه الإستراتيجيات تدعم مناهج العمل الأكثر تطبيقًا على نطاق واسع. ولا تزال الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة تعتمد إستراتيجيات الأعمال الكلاسيكية هذه. وقد حددت نظرية بورتر الأصلية 3 أنواع أساسية من إستراتيجيات الأعمال، وانقسمت فيما بعد إلى نوعين مختلفين. تشمل هذه الإستراتيجيات الثلاث الأساسية ما يلي:

1. إستراتيجية الريادة في التكلفة

تركز استراتيجية قيادة التكلفة على اكتساب حصة في السوق من خلال توفير السلع أو الخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وعادةً ما تعمل هذه المؤسسات على نطاق واسع، وغالباً ما تستخدم شبكة من فروع الامتيازات لتعزيز الكفاءة والسرعة. في المؤسسات التي تنتهج استراتيجية قيادة التكلفة، تكمن ميزتها التنافسية في توفير أرخص السلع لجمهور على نطاق واسع. ومقارنةً بالاستراتيجيات الأخرى، تخصص هذه الاستراتيجيات موارد أقل نسبيًا للبحث والتطوير أو الإعلان، حيث يعتمد نجاحها إلى حد كبير على اقتصاديات التوسع والحجم.

وهذا التركيز على الكفاءة والنطاق يمكن أن يساعد هذه المؤسسات على مواجهة التحديات التي يفرضها المنافسون وغالباً ما يؤدي إلى أرباح عالية. ومع ذلك، فإن نفس التركيز على الكفاءة قد يعيق قدرتها على التكيف بسرعة. إذا نشأ تصور بأن الأسعار المنخفضة للمؤسسة تتوافق مع سلع أقل جودة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الأعمال.

2. استراتيجية التمايز

تهدف المؤسسات التي تتبع استراتيجية التمايز إلى تشجيع المستهلكين على دفع مبلغ زائد مقابل منتج فريد أو منتج مرغوب فيه للغاية. قد يعني هذا التفرد أن المنتج الجديد أغلى ثمناً ولكنه أيضاً أكثر موثوقية أو فائدة مقارنةً بالمنافسين، أو قد يتضمن ميزات مبتكرة.

يحتاج نموذج العمل هذا إلى دراسة متأنية لاستراتيجيات التسويق وديناميكيات السوق. غالبًا ما تسلط الشركات التي تتبع استراتيجية التمايز الضوء على جهود البحث والتطوير التي تبذلها لإقناع العملاء بتفوق منتجاتها. على سبيل المثال، تؤكد شركة Nike على ابتكاراتها في الملابس الرياضية لتمييز نفسها عن المنافسين.

عند تنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل فعال، يمكن أن تحقق هوامش ربح أعلى حيث يختار العملاء الأوفياء العلامة التجارية بشكل متكرر. ويمكنها أيضًا أن تقلل من تهديد المنافسين إذا كان المنتج الفريد من نوعه يُعرض على نطاق واسع، ما يعزز الانتماء للعلامة التجارية بشكل كبير. وبالرغم من ذلك، تظل المؤسسات معرضة للخطر إذا قدم أحد المنافسين بديلاً أرخص للمشترين الذين لديهم حساسية تجاه الأسعار.

3. استراتيجية التركيز

تتضمن استراتيجية التركيز، والمعروفة أيضًا باسم الإستراتيجية المتخصصة، مواءمة جهود المنظمة بالكامل حول مجموعة محددة للغاية من العملاء أو خط الإنتاج أو السوق الجغرافي. وتهدف هذه الاستراتيجية غالبًا إلى استهداف قطاعات السوق غير المكتشفة أو خدمة مجموعة سكانية تعاني من نقص الخدمات.

في حين أن هذه الاستراتيجية قد تشبه أحيانا استراتيجيات التمايز أو تحقيق الريادة في التكلفة، إلا أنها تركز على شريحة أصغر من المستهلكين. تهدف الشركات التي تنشر استراتيجية تركيز إلى الاستحواذ على سوق معينة بدلًا من توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير من خلال التسعير المنخفض أو تطوير منتجات جديدة. يوجد نوعان من استراتيجيات التركيز للأسواق المتخصصة:

استراتيجية التركيز على التكلفة: يركز هذا النوع من الإدارة الاستراتيجية على تقديم المنتجات إلى سوق متخصصة محددة بسعر أقل من المنافسين.

يركز هذا النوع من الإدارة الاستراتيجية على تقديم المنتجات إلى سوق متخصصة محددة بسعر أقل من المنافسين. استراتيجية التركيز على التمايز: قد يقدم هذا النوع من استراتيجيات الأعمال منتجات إلى سوقها المتخصصة بسعر أعلى، ولكنه ينطوي على تطوير منتجات وخدمات يُنظر إليها على أنها متفوقة على المنافسين.

يمكن للشركات التي تنشر أي من استراتيجيتي التركيز الاستفادة من الخبرة المتزايدة المكتسبة من التخصص في مجال محدد. ويسمح لهم هذا التخصص بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لشريحة السوق الصغيرة نسبيًا، مما قد يعزز تفاعلات العملاء الأكثر تخصيصًا وبناء ولاء العملاء. ونظرًا لأن الجمهور المستهدف للمنتج يميل إلى أن يكون محدودًا، فيمكن للشركات التي تستخدم هذا النموذج أن تتوقع كفاءة أعلى وتكاليف تسويق وتشغيل أقل.