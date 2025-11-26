ما المقصود بإدارة الأداء المؤسسي (EPM)؟

تُعَد EPM مناسبة جدًا للمساعدة على تبسيط وظائف فِرق المالية، بما في ذلك إعداد الميزانيات، والتنبؤ المالي، وتحليل البيانات. يُتيح برنامج EPM لفِرق المالية تحسين ممارساتهم العملية ودعم اتخاذ القرار المستقبلي من خلال تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات الأتمتة الأخرى.

تستخدم المؤسسات حلول EPM كمساعد مدمج لتقييم الفرص الجديدة، وأتمتة المهام الروتينية، واتخاذ قرارات التخطيط الاستراتيجي عبر قطاعات مثل التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد والمبيعات.

على وجه الخصوص، يرى المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) الحاجة إلى التحوُّل لمواكبة تطور التكنولوجيا، حيث تستفيد بعض أنجح فِرق المالية من أنظمة الذكاء الاصطناعي. وجد تقرير حديث من معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن "ما يقرب من أربعة من كل خمسة مديرين ماليين تنفيذيين (CFOs) يخططون للحفاظ على وتيرة التغيير التحولي في مؤسساتهم المالية أو تسريعها". كما كشف التقرير أن 69% منهم يرون أن الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من استراتيجية التحول المالي لديهم.

تُعَد أنظمة EPM جزءًا من التحول الرقمي الذي تنفذه العديد من المؤسسات لتلبية متطلبات وظائف المالية في المستقبل. تساعد عمليات EPM المؤسسات على اتخاذ قرارات التخطيط المالي وتوفِّر رؤًى أعمق للاستجابة للاضطرابات وعدم اليقين.