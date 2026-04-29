إلى حدٍّ ما، يُعَد انحراف التكوينات أمرًا لا مفر منه على مدار دورة حياة النظام. وقد ينتج عن تغييرات يدوية على الشبكة تؤثِّر في طريقة تفاعل عناصرها مع بعضها، أو عن أدوات آلية تعدِّل الإعدادات بطرق لم يقصدها المسؤولون. ودون التوثيق المناسب، قد يتم إجراء تغييرات غير متوافقة أو ضارة مع مغادرة المسؤولين القدامى وانضمام مسؤولين جُدُد.

ومن الأمثلة التقليدية على انحراف التكوينات قيام أحد المسؤولين بتطبيق إصلاح على خادم واحد في بيئة موازنة الأحمال دون تطبيقه على الخوادم الأخرى. حتى إذا استمر النظام في العمل بصورة طبيعية في الوقت الحالي، فقد تظهر مشكلات لاحقًا. فقد يستخدم الخادم الذي تم تصحيحه مكتبة جديدة غير متوافقة مع التحديثات المستقبلية للشبكة التي تفترض استمرار الإعدادات الأصلية، ما قد يؤدي إلى انقطاعات وأوجه قصور في الكفاءة.

ولا يقتصر تهديد انحراف التكوينات على الأداء فقط. فالأنظمة التي تنحرف عن إعداداتها المستهدفة قد تصبح أكثر عرضة للجهات الخبيثة واختراقات أمن البيانات. فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم تحديث قواعد جدار الحماية مع إضافة موارد جديدة إلى الشبكة، فقد يتمكن المخترقون من التسلل بسهولة.

يمكن أن يؤثر انحراف التكوينات أيضًا على حالة الامتثال. قد تفشل المؤسسة في اجتياز التدقيق إذا كانت وثائق الشبكة تَصِف مجموعة من إعدادات الأمان بينما تختلف البيئة الفعلية عن ذلك.

يستخدم متخصصو عمليات التطوير ومسؤولو الأنظمة أدوات متاحة لديهم لمنع سوء التكوين ومكافحة انحراف التكوينات. تعمل أدوات البنية التحتية ككود (IaC) مثل Terraform على ربط إعدادات الشبكة بملف تكوين يعمل كمصدر موثوق به للحقيقة. تساعد ملفات التكوين على ضمان أن موارد الشبكة الجديدة يتم توفيرها تلقائيًا بالحالة الصحيحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص حدوث الانحراف.

توفِّر أدوات قابلية الملاحظة رؤية شاملة للمقاييس والسجلات والتتبُّعات، ما يساعد المسؤولين على اكتشاف انحراف التكوينات أثناء حدوثه وتطبيق الإصلاحات. تَحُدّ البنية التحتية غير القابلة للتغيير من الانحراف من خلال استبدال الخوادم القديمة بدلًا من تعديلها مباشرةً. تتم معالجة انحراف التكوينات أيضًا باستخدام أدوات إدارة التكوين مثل Ansible.