ما تسليم التطبيقات؟

يُعرف أيضًا باسم "تسليم التطبيق"، وهو يساعد على تحسين الأداء وتجربة التطبيق ووظائف التطبيق دون أن يتطلب من المؤسسات تثبيت البنية التحتية الأساسية وصيانتها بنفسها.

يتيح تسليم التطبيقات الحديثة لمديري تكنولوجيا المعلومات توزيع حركة التطبيقات عبر الخوادم ومراكز البيانات والسحابة لضمان الأداء العالي. بدءًا من تمكين العمل عن بعد إلى دعم التجارب الرقمية التي تعزز مشاركة العملاء، أصبح تسليم التطبيقات عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجيات الخاصة بالعديد من المجموعات الناجحة.

لقد اضطرت عملية تسليم التطبيق إلى التطور مؤخرًا لمواكبة التطورات في التقنيات الأحدث مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT). وبعد نشره بشكل أساسي في مراكز البيانات وخوادم التطبيقات المحلية، أصبح من الممكن الآن نشره في بيئات تستند إلى السحابة مثل AWS وAzure وIBM Cloud®.

مع استمرار المجموعات في التحديث لتلبية متطلبات السوق، يواصل تسليم التطبيقات القيام بدور مهم في جهود التحول الرقمي لتحقيق التطوير. ومن خلال مساعدتهم على الاستفادة من أحدث التقنيات، يمكن للمجموعة اكتشاف الرؤى وتبسيط العمليات وتحسين النتائج بسهولة أكبر.