ما المقصود بالتكنولوجيا المالية؟

التكنولوجيا المالية، أو التقنية المالية، هي مصطلح يصف تطبيقات الهواتف المحمولة والبرامج والتقنيات الأخرى التي تمكن المستخدمين والمؤسسات من الوصول إلى أموالهم وإدارتها رقميًا.
ويُستخدم أيضًا بالتبادل مع مصطلح "شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية"، والذي يشير إلى شركة تتمثل قدرتها الأساسية في تطوير و/أو تقديم منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية.
مع ازدياد شعبية الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، ازدادت حالات استخدام التكنولوجيا المالية بشكل مطرد. اليوم، تساعد تطبيقات الأجهزة المحمولة الشائعة الأشخاص على تحديد الأهداف المالية، والتقدم بطلب للحصول على القروض العقارية، وتقديم الضرائب وغير ذلك الكثير. على مستوى المؤسسة، تبحث الشركات عبر الصناعات المالية باستمرار عن طرق لنشر التكنولوجيا المالية من أجل زيادة قدراتها وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات لعملائها.
منذ البداية، استخدمت البنوك مصطلح "fintech"، وهو مزيج من الكلمتين "Finance" و"technology" باللغة الإنجليزية، لوصف التقنية التي تساعدها على تتبع حسابات عملائها وإدارتها. ومع ذلك، في السنوات الخمس الماضية، تحول المصطلح ليشمل المزيد من الخدمات المتعلقة بالمستهلكين، مثل التطبيقات والبرامج التي تُستخدم لإنشاء الميزانيات وتتبع الإنفاق وشراء الأسهم وبيعها.
اليوم، يمكن استخدام مصطلح التكنولوجيا المالية لوصف التقنيات والخدمات والشركات في القطاع المالي التي تركز على القدرات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية بالتجزئة والتعليم والجمع بين الأموال والعملات المشفرة وإدارة الاستثمار، وغيرها المزيد.
مع تسلل الهواتف الذكية إلى المزيد من مجالات حياتنا، شعرت العديد من الصناعات بالضغط لرقمنة المزيد من قدراتها وخدماتها. بدءًا من تطبيقات طلب السيارات الأجرة والثلاجات التي تعرف متى ينفد الحليب، ووصولاً إلى الفصول الدراسية الافتراضية وروبوتات المحادثة، فإن الرقمنة موجودة في كل مكان. التكنولوجيا المالية هي مجرد مثال آخر على قطاع ( القطاع المالي) ينتقل بثبات نحو العصر الرقمي.
عندما يتعلق الأمر بالرقمنة، بدأت البنوك والمؤسسات المالية ببطء في أتمتة ورقمنة العمليات التي كانت تتم يدويًا على مدى سنوات. كانت القدرة على فتح حساب جديد، وإجراء تحويل الأموال، ودفع ثمن السلع والخدمات عبر الإنترنت من أوائل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
اليوم، زادت وتيرة الابتكار إلى درجة أن بعض البنوك لم تعد تمتلك أي بنية تحتية مادية على الإطلاق. تُقدم البنوك الرقمية (أو البنوك الحديثة، كما يُشار إليها عادةً) خيارات مصرفية رقمية فقط من دون رسوم للعملاء الذين لا يحتاجون إلى موقع فعلي.
كما ساعدت التكنولوجيا المالية أيضًا في توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المجتمعات التي تعاني تقليديًا من نقص في الخدمات. على سبيل المثال، ووفقًا لتقرير صادر عن معهد Brookings، فإن أكثر من 90% من المستهلكين من أصل إسباني يستخدمون التكنولوجيا المالية، إلى جانب 88% من الأمريكيين من أصل إفريقي و79% من المستهلكين الآسيويين.
أدت التكنولوجيا المالية أيضًا دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو، ما يسمح للمؤسسات المالية بتقديم خدمات معينة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام روبوتات المحادثة، بدلاً من الموظفين الفعليين. يساعد ذلك على خفض النفقات العامة مع الاستمرار في منح العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات الحساسة على مدار الساعة بدلاً من ساعات العمل المصرفي التقليدية فقط.
توفر منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية العديد من المزايا الملموسة لكل من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء. بالنسبة إلى المستهلكين، جلبت التكنولوجيا المالية ابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية بالإضافة إلى طرق جديدة لإدارة الشؤون المالية الشخصية وتحسينها. على مستوى المؤسسات، تساعد التكنولوجيا المالية على أتمتة العمليات التجارية وتبسيطها وتسريع تسليم المنتجات الرقمية الجديدة إلى أيدي العملاء. فيما يلي نظرة على أهم ثلاث مزايا لكل فئة من الجمهور، بدءًا من المستهلكين.
1. الوصول السلس إلى الشؤون المالية: إحدى أكبر مزايا منتجات التكنولوجيا المالية للمستهلكين هي إمكانية الوصول إلى أموالهم على مدار الساعة. سواء كان تداول الأسهم أو تحويل الأموال أو إجراء عملية شراء في اللحظة الأخيرة، تتيح التكنولوجيا المالية للمستخدمين إجراء المعاملات المالية في الوقت المناسب وبالطريقة التي يحتاجون إليها.
2. معاملات آمنة للغاية: مع ازدياد القوانين واللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، تزداد كذلك المتطلبات الأمنية التي يجب على تطبيقات التكنولوجيا المالية اتباعها للسماح لها بدخول السوق. بالإضافة إلى الحد من السرقة أو الفقدان المادي لبطاقة الائتمان أو النقود، تقدم التكنولوجيا المالية للعملاء حلولاً قوية للأمن السيبراني تحميهم من القراصنة. سلسلة الكتل، على سبيل المثال، هي ابتكار جديد نسبيًا في مجال التكنولوجيا المالية يستخدم السجل الموزع لضمان صحة المعاملات المعقدة متعددة الأطراف عبر الإنترنت.
3. زيادة فرص الحصول على الائتمان: يشهد الإقراض الرقمي—عملية التقدم بطلب للحصول على الأموال واستلامها من خلال عملية رقمية - نموًا سريعًا، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يصل إلى 16.7% وفقًا لتقرير Allied Market Research. تتيح حلول التكنولوجيا المالية لعدد أكبر من المقترضين إمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من المقرضين رقميًا أكثر مما يمكنهم الوصول إليه من خلال قنوات الخدمات المالية التقليدية. حتى أن بعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم ائتمانًا للأفراد ذوي التصنيفات الائتمانية الضعيفة أو غير الموجودة.
1. تحسين العمليات التجارية: ساعدت قدرات التكنولوجيا المالية على تبسيط العمليات التجارية من خلال تمكين أتمتة المهام الروتينية المرتبطة بالخدمات المصرفية. إضافة إلى ذلك، شهدت الشركات التي تدير تطبيقات التكنولوجيا المالية تسارعًا كبيرًا في عمليات المعاملات والاستثمار عندما يكون لدى عملائها إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة.
2. تقليل الوقت اللازم لطرح المنتجات الجديدة في السوق: يعد إطلاق خدمات وقدرات جديدة استجابةً لطلب العملاء أسهل بكثير بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي استثمرت في التكنولوجيا المالية. نظرًا لوجود عشرات الآلاف من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تبتكر في هذا المجال، فغالبًا ما تكون هناك منتجات جاهزة بالفعل، من دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية، عندما تنشأ حاجة جديدة لدى العملاء.
3. الاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل: يمكن للشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية بذكاء لتمنح عملائها تجربة رقمية ممتعة وشخصية للغاية تعكس التطبيقات الشائعة من قطاعات أخرى مثل Netflix وAmazon، ما يزيد من الحفاظ على ولائهم والاستمرار في استخدام منتجاتهم وخدماتهم.
يتم تقديم جميع خدمات التكنولوجيا المالية تقريبًا للمستخدمين في شكل تطبيق يمكن تنزيله واستخدامه بسهولة مع هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر شخصي. هناك العديد من الأنواع المختلفة لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ولكنها جميعًا تعتمد على التقنية الأساسية نفسها: مزيج من واجهة برمجة التطبيقات (API)والتطبيقات المحمولة والخدمات القائمة على الويب.
واجهات برمجة التطبيقات: تعتمد تطبيقات التكنولوجيا المالية على واجهات برمجة التطبيقات المشفرة خصوصًا لربط الحسابات المصرفية وغيرها من البيانات المالية الحساسة للغاية الخاصة بالعملاء بشكل آمن. تتيح واجهات برمجة التطبيقات المالية مشاركة البيانات المالية، وتحويل الأموال، والتحقق من الصحة، وغير ذلك من الوظائف الحساسة التي تجعل الخدمات المصرفية الرقمية ميسورة.
تطبيقات الهاتف المحمول: تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول هي البوابات الرقمية التي يمكن من خلالها للعملاء الوصول إلى أموالهم وإجراء معاملاتهم المطلوبة. في حين أن تطبيقات التكنولوجيا المالية يجب أن تكون آمنة لمنع محاولات الاحتيال أو المساس ببيانات العملاء، يجب أن توفر أيضًا تجربة مستخدم سريعة وسلسة لتظل قادرة على المنافسة.
الخدمات المستندة إلى الويب: تتمتع معظم عروض التكنولوجيا المالية بنوع من التواجد المستند إلى الويب بالإضافة إلى التطبيق. يتيح ذلك للعملاء الوصول إلى حساباتهم من خلال تسجيل الدخول عبر الإنترنت على متصفح الويب.
عادة ما تنقسم منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية إلى خمس فئات وفقًا لأنواع الوظائف التي توفرها:
البنوك الرقمية: تُعد البنوك أحد أهم العناصر الحساسة في أي نظام مالي، لذا فإن رقمنة منتجاتها وخدماتها كانت لها تداعيات كبيرة على كل من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء. أثرت بنوك التكنولوجيا المالية بشكل كبير في الرحلة الرقمية للقطاع المالي من خلال الابتكارات مثل تحسين التحقق من المستخدمين، والسجلات (مثل سلسلة الكتل) التي تتيح المعاملات المعقدة متعددة الأطراف والشركات الناشئة المبتكرة (مثل VaroOffer) التي تقدم خدماتها بالكامل عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق.
المدفوعات الرقمية: إذا طلبت قهوة أو اشتريت منتجًا من أمازون أو اشتركت في خدمة بث مؤخرًا، فإن معاملتك كانت مدعومة بالتكنولوجيا المالية. تدعم التكنولوجيا المالية جميع حلول الدفع الرقمية المحمولة من خلال ربط الحسابات المصرفية بأمان وسلامة بالجهاز الرقمي الذي يختاره العميل. وعلى مستوى المؤسسات، تساعد التكنولوجيا المالية الشركات في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك كشوف المرتبات والضرائب والمحاسبة وغيرها.
التمويل الشخصي: التمويل الشخصي، المعروف أيضًا باسم إدارة التمويل الشخصي (PFM)، هو مصطلح يشمل خدمات مثل إنشاء الميزانية وتوفير المال والتخطيط للتقاعد. تعمل العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل Dave وWhealthSimple، على تثقيف العملاء بشأن أموالهم مع توفير أدوات مباشرة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
الاستثمار: تنتشر منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء قطاع إدارة الثروات. أكثرها شيوعًا، مثل RobinHoud وAtom Finance، توفر للعملاء طرقًا لتداول الأسهم من هواتفهم مباشرةً.
الإقراض: في السابق كان على العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض عقاري أو شراء سيارة بالائتمان أن يدخلوا إلى البنك ويقابلوا أحد المتخصصين في القروض ويملؤوا المستندات المطلوبة وينتظروا دورهم. والآن، تتيح شركات التكنولوجيا المالية مثل Rocket Mortgage وSoFi للعملاء التقدم بطلب للحصول على قروض وائتمان من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة على هواتفهم، ثم إعلامهم في غضون ساعات أو حتى دقائق إذا تمت الموافقة على طلباتهم.
مثلها مثل العديد من الصناعات الأخرى، فإن ظهور التقنيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، له تأثير كبير في التكنولوجيا المالية. بالنسبة إلى العملاء، تساعدهم تطبيقات "التعلم" المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن عمليات الشراء، وتوضح لهم مدى تأثير كل ما يشترونه في أهدافهم المالية طويلة المدى.
وبالنسبة إلى المؤسسات، يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل الخوارزميات المتقدمة والتعلم الآلي (ML) لتحليل البيانات وأتمتة المهام وتحسين عملية صنع القرار لدى لمؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك، تؤدي روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، دورًا مهمًا في مساعدة البنوك على خدمة الاحتياجات الأساسية لعملائها بشكل أفضل مع التقليل من تكلفة توظيف مراكز خدمة العملاء بأكملها أو الفروع المحلية.
نظرًا إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات التي تجمعها المؤسسات المالية من عملائها، فإن القطاع المالي—وليس فقط التكنولوجيا المالية على وجه التحديد—هو واحد من أكثر القطاعات تنظيمًا في العالم. ففي الولايات المتحدة، ترى وزارة الخزانة الأمريكية أن التكنولوجيا المالية تثير العديد من المخاطر الجديدة لعملاء البنوك إلى جانب الخدمات الإضافية التي تقدمها.
إن المخاوف بشأن خصوصية البيانات والمعاملات الآمنة تتصدر هذه المخاوف وتحفز الكثير من اللوائح الجديدة في هذا القطاع. يمثل صعود العملات المشفرة، مثل البيتكوين، مجالاً آخر للقلق حيث تسعى العديد من منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية الجديدة إلى الاستفادة من اهتمام العملاء بها.
كواحدة من أكثر المجالات صخبًا في قطاع الخدمات المالية بأكملها في السنوات الأخيرة، تتزايد حالات استخدام التكنولوجيا المالية يومًا بعد يوم. وفقًا لتقرير Statista،كان هناك أكثر من 13,000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية وحدها في يناير عام 2024—أي بزيادة 1500 شركة على الأقل مقارنة بالعام السابق. فيما يلي بعض الأمثلة على أكثر أنواع منتجات التكنولوجيا المالية شيوعًا التي تنشئها الشركات.
تتيح بعض التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع في مجال التكنولوجيا المالية إجراء المعاملات المالية بأمان وسلامة باستخدام هاتف ذكي أو محمول. تشمل أمثلة تطبيقات الدفع الرقمي المنتجات الرئيسية التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الشهيرة PayPal وSquare وVenmo، بالإضافة إلى بعض مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية الأقل شهرة مثل Zelle وCashApp.
تساعد تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل Robinhood ملايين الأشخاص حول العالم في الحصول على المشورة المالية السليمة وشراء الأسهم وتداولها كل يوم باستخدام هواتفهم فقط. من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى العملات المشفرة، لا توجد حدود لأنواع الاستثمارات التي يمكن للعملاء القيام بها باستخدام هذه التطبيقات.
المستشار الآلي هو منصة عبر الإنترنت غير مكلفة نسبيًا تستخدم برامج وخوارزميات الاستثمار لمساعدة العملاء على إدارة محفظتهم الاستثمارية. على عكس تطبيقات الاستثمار، تتم أتمتة المستشارين الآليين لمراقبة السوق وإعادة توازن المحفظة حسب الحاجة.
تساعد تطبيقات إدارة التمويل الشخصي (PFM) مثل Mint وYou Need a Budget (YNAB) العملاء في المهام المالية الأقل تعقيدًا—وليست الأقل أهمية—مثل التسوق من البقالة ووضع الميزانية والادخار.
تطبيقات الإقراض P2P، أوما يُعرف بتطبيقات الإقراض من نظير إلى نظير، هي تطبيقات تمكّن العملاء من التقدم بطلب للحصول على قروض تجارية صغيرة من مجموعة أوسع من المقرضين أكثر من البنوك التقليدية. تسمح بعض تطبيقات الإقراض من نظير إلى نظير الأكثر شيوعًا، مثل LendingClub، للأفراد بتقديم قروض صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يختارونها، ما يضيف التنوع والمرونة إلى بيئة الإقراض الثابتة سلفًا.
تفتح تطبيقات العملات المشفرة، أو تطبيقات التشفير فقط، عالم تداول العملات المشفرة للأفراد، ما يسمح لهم ببناء محافظ رقمية لأنواع مختلفة من العملات الرقمية مثل Bitcoin والرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs).
