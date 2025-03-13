وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) هي وكالة تابعة لحكومة الهند تعمل على تعزيز مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وتُعد الوكالة مسؤولة أيضاً عن صياغة السياسات والاستراتيجيات وأطر العمل الخاصة باستخدام الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

للاستفادة من فوائد السحابة وتسريع انتشار تبني السحابة عبر الإدارات والوكالات مع تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شرعت حكومة الهند في مبادرة Government India (GI) Cloud الطموحة التي تُعرف باسم "MeghRaj".

تتولى وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) تعيين مزودي الخدمات السحابية (CSPs) الذين يجب أن يمتثلوا لمعايير التعيين ويخضعوا للتدقيق الذي تجريه إدارة اختبار المواصفات القياسية وشهادات الجودة (STQC). عند انتهاء MeitY من التعيين بنجاح، يمكن لمزودي الخدمات السحابية المشاركة في برامج شراء الخدمات السحابية التابعة للحكومة والقطاع العام.

يتطلب التعيين الذي تقوم به وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) أن تكون الخدمات السحابية المقدمة مستضافة داخل الهند وأن تكون البيانات محدودة داخل حدود الهند. كما يجب على مزود الخدمة السحابية الحفاظ على الامتثال للمعايير القياسية العالمية مثل ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 20000.

