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وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY)
وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) هي وكالة تابعة لحكومة الهند تعمل على تعزيز مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وتُعد الوكالة مسؤولة أيضاً عن صياغة السياسات والاستراتيجيات وأطر العمل الخاصة باستخدام الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
للاستفادة من فوائد السحابة وتسريع انتشار تبني السحابة عبر الإدارات والوكالات مع تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شرعت حكومة الهند في مبادرة Government India (GI) Cloud الطموحة التي تُعرف باسم "MeghRaj".
تتولى وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) تعيين مزودي الخدمات السحابية (CSPs) الذين يجب أن يمتثلوا لمعايير التعيين ويخضعوا للتدقيق الذي تجريه إدارة اختبار المواصفات القياسية وشهادات الجودة (STQC). عند انتهاء MeitY من التعيين بنجاح، يمكن لمزودي الخدمات السحابية المشاركة في برامج شراء الخدمات السحابية التابعة للحكومة والقطاع العام.
يتطلب التعيين الذي تقوم به وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) أن تكون الخدمات السحابية المقدمة مستضافة داخل الهند وأن تكون البيانات محدودة داخل حدود الهند. كما يجب على مزود الخدمة السحابية الحفاظ على الامتثال للمعايير القياسية العالمية مثل ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 20000.
أكملت IBM Cloud تعيين مزودي الخدمات السحابية (CSP) من MeitY من أجل الخدمات السحابية المقدمة من IBM Cloud بمدينة شيناي، India Data Center. ويؤكد هذا التعيين على أن خدمات IBM Cloud تتوافق مع معايير الأمن والامتثال الصارمة التي وضعتها حكومة الهند، وأنها مؤهلة للاستخدام بواسطة الوكالات والهيئات الحكومية ووكالات القطاع العام في دولة الهند.
عرض تعيين IBM Cloud المدرج على موقع MeitY على الويب.