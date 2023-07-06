ما المقصود بأتمتة تكنولوجيا المعلومات؟

أتمتة تكنولوجيا المعلومات هي إنشاء وتنفيذ عمليات وبرامج مؤتمتة بدلاً من الأنشطة اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً. لقد أصبحت بشكل متزايد عنصراً أساسياً في استراتيجية أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أي مؤسسة حديثة.
غالبًا ما تكون أتمتة تكنولوجيا المعلومات جزءًا من مبادرة التحول الرقمي. يتضمن عادةً استخدام البرامج والتقنيات الأخرى لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات اليدوية. تعمل أتمتة تكنولوجيا المعلومات على تخفيف الضغط على متخصصي تكنولوجيا المعلومات مع زيادة توقعات العملاء.
تطلب الشركات بشكل متزايد ميزات جديدة ومحسَّنة للمنتجات بالإضافة إلى تقليل فترات التعطل عن العمل. ومع تزايد أتمتة تكنولوجيا المعلومات للأعمال اليدوية، يمكن للفِرَق أن تعطي الأولوية لهذه المهام ذات القيمة الأعلى لعملائها بشكل أكثر فاعلية.
نظرًا لأن المؤسسات من جميع الأحجام تتبنى تكنولوجيا الأتمتة، يجب على قادة الأعمال أن يقرروا كيفية الاستفادة منها على أفضل وجه إما لتكملة أو تعزيز العمل الذي يقوم به موظفوهم. تركز المؤسسات جهودها في الأتمتة على إدارة مهام تكنولوجيا المعلومات لتمكين الشركات من زيادة سرعة وصولها إلى السوق، وتسريع وقت الاستجابة للعملاء، والتخفيف من أي تهديدات ومخاطر.
تعمل المؤسسات التي تعمل على أتمتة المزيد من عملياتها على تعزيز عروضها بعدة طرق، بما في ذلك القدرة على إطلاق حلول جديدة بفضل تحسين الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد بسبب تعزيز قابلية التوسع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا المؤتمتة التي تستجيب للأحداث الداخلية والخارجية على حد سواء، هم أفضل تجهيزاً للاستجابة للتحديات. كما يمكنهم أيضًا تحديد الفرص الجديدة بسرعة أكبر من خلال البرامج النصية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.
تسمح أتمتة تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالتركيز على تحسين المهارات والمشاكل ذات المستوى الأعلى. على سبيل المثال، توفر زيادة عرض النطاق الترددي للأفراد القدرة على التركيز على تأثير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمومية. كما يمكن أن يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت في التخطيط الاستراتيجي وبناء العلاقات. وأخيرًا، يساعد إزالة المهام المتكررة ذات التأثير المنخفض من أعباء عمل الموظفين في الحفاظ على مشاركة الموظفين وسعادتهم.
تعرف على كيف يمكن للأتمتة الذكية جعل عمليات عملك ميزة تنافسية.
يُعَد وجود استراتيجية للأتمتة عنصرًا حاسمًا في أي مؤسسة تريد تبسيط عملياتها، وزيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائها.
ولطالما كانت الأنظمة المؤتمتة عنصرًا أساسيًا في التقنية، وقد وفرت أجهزة الكمبيوتر دائمًا الاستبدال التلقائي للمهام اليدوية. على مر السنين، قامت المؤسسات بأتمتة العديد من المهام وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل النسخ الاحتياطية للبيانات وتكوين الشبكة وتوفير المستخدم وإدارة التصحيح.
وعلى هذا النحو، يجب على المؤسسات تحديد المهام التي تريد أتمتتها والمهام التي تريد أن يتعامل معها موظفوها. من خلال الاعتماد على أتمتة تكنولوجيا المعلومات، يمكن للمؤسسات تسريع العمليات وتوسيع نطاق البيئات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.
تنقسم أدوات الأتمتة إلى مجموعة واسعة من الأدوات، حيث تندرج ضمن فئات مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطوير البرمجيات منخفضة التعليمات البرمجية/دون تعليمات برمجية. توفر كل هذه التقنيات طرقًا مختلفة للمؤسسات للتوسع بسرعة أكبر.
تتمتع المنظمات الحديثة التي تتطلع إلى نشر أدوات أتمتة تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الابتكار بالعديد من الخيارات القوية للاختيار من بينها. تعمل المؤسسات على تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال عمليات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن لهذا معالجة قابلية الملاحظة في المؤسسة والعمليات المؤتمتة وإدارة الحوادث. الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات يعمل على تمكين التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، وهي ممارسة تحولية لتضمين الأمان في مقدمة عملية التطوير، مما يتيح للمطورين إرسال تعليمات برمجية أكثر أمانًا بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
مع زيادة الموارد الرقمية للمؤسسات، يزداد حجم خدماتها وتعقيدها. ببساطة، أصبحت البنى التحتية للعديد من المؤسسات معقدة للغاية بحيث لا يمكن إدارتها والتدخل فيها يدوياً. تعمل أتمتة إدارة البنية الأساسية على تبسيط المهام مثل إدارة التكوين والنشر والتزويد.
تكون الأتمتة مفيدة بشكل خاص في توفير الموارد، حيث تَستخدِم المؤسسات الأتمتة لتحسين استخدام أدوات وتقنيات معيَّنة لتحديد النهج الصحيح لحالة معينة. ومن الأمثلة على ذلك توفير الخوادم، والذي يتضمن تشغيل خوادم جديدة وربطها بالمكونات الأساسية؛ وتوفير السحابة، والذي يتضمن إعداد الموارد داخل السحابة؛ وتوفير الشبكة، والذي يتضمن إعداد أجهزة التوجيه والمبدِّلات اللازمة للاتصال بالشبكة؛ وغير ذلك.
يمكن أن تشمل عملية اختيار الموارد التي يمكن أتمتتها الآلات الافتراضية، والحاويات، ومزودي الخدمات السحابية، وأنظمة التشغيل، وغيرها من البرمجيات والأجهزة.
انتقلت العديد من الشركات أو تنتقل إلى بيئة سحابية متعددة أو هجينة، والتي تدمج الخدمات السحابية الخاصة والعامة والبنية التحتية المحلية. وغالباً ما يعد القيام بذلك بتنسيق وإدارة وإمكانية نقل التطبيقات بشكل أفضل.
تتطلب زيادة قيمة السحابة الهجينة الأتمتة لاختيار البيئة المثلى للحوسبة السحابية لكل عبء عمل. يتضمن ذلك التحويل الفوري لأعباء العمل بين البيئات السحابية حسب الظروف. تُسهم أتمتة السحابة الهجينة في تقليل التكاليف وتوفير الطاقة والقضاء على المهملات وفي النهاية زيادة العائد على الاستثمار (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)1.
ويستخدم ذلك الأتمتة لاستبدال المهام المتكررة التي عادةً ما يقوم بها العمال البشريون باستخدام التكنولوجيا. تتنوع حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية، بدءًا من إضافة البيانات واستكمال النماذج إلى معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال. غالبا ما تستخدم أتمتة العمليات الآلية واجهات برمجة التطبيقات والبرامج النصية لدمج المهام الروتينية وتنفيذها بين تطبيقات المؤسسة والإنتاجية. باستخدام البرمجيات القائمة على القواعد، يمكن للعديد من حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية أن تنتج تنفيذًا ذاتيًا دون أي تدخل بشري.
تنطوي أتمتة عمليات الأعمال (BPA) على تعقيد أكثر قليلًا من أتمتة العمليات الآلية (RPA)، لأنها تركز على تنسيق الموارد للأشخاص والتطبيقات والأنظمة. وغالباً ما تتضمن عمليات ذات خطوات متعددة عبر أنظمة أو مستخدمين متعددين.
يعمل هذا على أتمتة تسليم التطبيقات إلى بيئات البنية التحتية المحددة. من خلال أتمتة تسليم التعليمات البرمجية (على سبيل المثال، التحديثات وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة) إلى بيئات مختلفة (على سبيل المثال، بيئات التطوير والاختبار والإنتاج)، تعمل أقسام تكنولوجيا المعلومات على تحسين سلامة وسرعة تحديثاتها.
توفر أتمتة تكنولوجيا المعلومات العديد من المزايا المهمة للمؤسسات من جميع الأحجام بسبب الكفاءة التي توفرها.
التخلص من الأخطاء البشرية: جميع الموظفين عرضة للخطأ البشري؛ ويمكن للمؤسسات التخفيف من هذه المخاطر من خلال أتمتة تكنولوجيا المعلومات. يمكن لبرنامج الأتمتة إنشاء معالجة مجمعة للمهام المباشرة التي لا تتطلب تدخلا بشريًا. تتضمن بعض الأمثلة على ذلك ضمان إرسال الفواتير في الوقت المناسب؛ وإدارة التهديدات الأمنية بشكل استباقي؛ وإدارة البيانات بفعالية عبر مستودعات البيانات المتباينة.
إتاحة الفرصة للأشخاص بالتركيز على أداء مهام ذات مستوى أعلى: يمكن للبرامج القائمة على القواعد تنفيذ أنشطة عمليات الأعمال بكميات كبيرة، ما يتيح للموارد البشرية إعطاء الأولوية لمهام أكثر تعقيدًا. تمكِّن أتمتة العمليات الآلية مديري تقنية المعلومات (CIOs) وصنَّاع القرار الآخرين من تسريع جهود التحول الرقمي لديهم وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار من الموظفين.
تحسين معنويات الموظفين: من خلال نقل أعباء العمل المتكررة وذات الحجم الكبير من أعباء عمل موظفيك إلى العمليات المؤتمتة، يمكن لفرقك التركيز على اتخاذ قرارات أكثر تفكيرًا واستراتيجية مثل تحديد المنتجات الجديدة، وقضاء المزيد من الوقت في إدارة الموظفين وقضاء وقت أكثر جدوى مع الشركاء والعملاء الرئيسيين. هذا التحول في العمل له تأثير إيجابي على سعادة الموظفين. وجدت إحدى الدراسات أن 88٪ من قادة الأعمال(الرابط موجود خارج ibm.com)2 شعروا أن أتمتة العمل ستجعلهم أكثر سعادة وانخراطًا في العمل.
زيادة الاستدامة: من خلال أتمتة العديد من العمليات، وخاصةً عند استخدام السحابة، يمكن للمؤسسات استهلاك قدر أقل من الطاقة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)3 حيث سيتم استخدام التكنولوجيا فقط عند الحاجة إليها. في الأوقات التي يشعر فيها العديد من الأطراف المعنية بالقلق بشأن البصمة البيئية وانبعاثات الكربون من مراكز البيانات، يمكن أن تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات المؤسسات على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديها.
نظرة شاملة لعمليات تكنولوجيا المعلومات: مع مرور الوقت، يؤدي إدخال تقنيات جديدة إلى ظهور ما يُسمَّى "تشتُّت الأدوات"، حيث تظل التقنيات الزائدة عن الحاجة أو القديمة في بيئات تكنولوجيا المعلومات، ويتسبَّب هذا بدوره في إعاقة العمليات. تساعد الأدوات، مثل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، المؤسسات على تحديد المهملات التقنية عبر سلسلة أدواتها بالكامل، ما يؤدي إلى التخلص من الموارد غير الضرورية وتعزيز المزيد من التعاون والكفاءة.
في حين أن أتمتة تكنولوجيا المعلومات تساعد المؤسسات في نهاية المطاف على حل المشكلات الرئيسية مثل نشر الحلول بشكل أسرع، وتخصيص الموارد بشكل أكثر ذكاءً، ورضا الموظفين، إلا أن هناك بعض التحديات الأولية التي يجب على المؤسسة أخذها في الاعتبار عند اتباع استراتيجية أتمتة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
التكاليف الأولية: ستتطلب أتمتة تكنولوجيا المعلومات من خلال التحول الرقمي بعض التكاليف الأولية لتحديث مجموعة التكنولوجيا وترميز بعض الأتمتة التي ستدعم أعمال المؤسسة في المستقبل. في كثير من الأحيان، يمكن للشركات تحقيق وفورات في التكلفة من خلال استخدام منصة أتمتة مثل IBM Instana، والتي تقدم أسعارًا معقولة.
توظيف أو تحسين مهارات العاملين: قد لا يكون لدى الشركات التي ليس لديها أتمتة تكنولوجيا المعلومات فريق تكنولوجيا المعلومات المثالي لتنفيذ التحول الرقمي وفهم كيفية التفاعل مع كمية متزايدة من التكنولوجيا المؤتمتة. والخبر السار هو أن أكثر المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات المرغوبين سيرغبون بشكل متزايد في العمل في المؤسسات التي تعطي الأولوية لأتمتة تكنولوجيا المعلومات، لذلك سيصبح من الأسهل توظيف موظفين مثاليين من خلال إظهار التزام المؤسسة بالأتمتة.
قابلية التوسع والصيانة: كلما زادت الأنظمة المؤتمتة، أصبحت أكثر تعقيدًا، ما يتطلب المزيد من التفكير في إدارتها. وهذا هو السبب في أن منصات أتمتة تكنولوجيا المعلومات المناسبة مصممة مع مراعاة التوسع.
يمكن أن تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات وحدات الأعمال في جميع أنحاء المؤسسة على تبسيط عملياتها بشكل أفضل وجني فوائد كبيرة، مثل توفير التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء. فيما يلي بعض وظائف الأعمال التي تستفيد منها بشكل خاص:
الموارد البشرية والمحاسبة: يعد إرسال الفواتير وتسجيل معلومات الدفع وإضافة موظفين إلى كشوف المرتبات أمثلة على المهام اليدوية التي يمكن أن تتفوق فيها البرامج المؤتمتة. من خلال أتمتة هذه المهام المتكررة وإنتاج أتمتة سير العمل، يمكن لموظفي الخدمات المالية والموارد البشرية التركيز على المشكلات ذات المستوى الأعلى، مثل تحديد البائعين الجدد وقضاء المزيد من الوقت وجهًا لوجه مع الموظفين.
خدمة العملاء: خدمة العملاء هي النشاط المثالي لأتمتة المهام. يمكن للمؤسسات استخدام تحليل المشاعر الآلي لتحديد مشكلات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المنتديات واستخدام روبوت المحادثة/المساعد الافتراضي مثل WatsonX Assistant لأتمتة الردود على أسئلتهم. يساعد القيام بذلك الشركات على تقليل تكاليف إدارة خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء، مما يلغي معدل الدوران المكلف.
التسويق والمبيعات: لقد أحدثت أتمتة التسويق تحولًا في هذا المجال، حيث أتاحت القدرة على تخصيص الرسائل التسويقية واستهداف الجماهير الصغيرة ضمن الحملات الإعلانية. يتيح ذلك للشركات التواصل بشكل أكثر جدوى مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين، وتحسين عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) عن طريق تقليل وقت التحويل.
الرعاية الصحية: يقضي الأطباء والممرضات وغيرهم من المهنيين الطبيين الكثير من الوقت في القيام بالأعمال الورقية الإدارية مثل تدوين الملاحظات وإدخال المعلومات في قاعدة بيانات سجلات المرضى وغيرها من الأعمال الورقية. يمكن لأتمتة تكنولوجيا المعلومات التعامل بشكل متزايد مع العديد من مكونات هذه المهام لتحسين الإنتاجية والكفاءة. تعمل أتمتة هذه المهام اليدوية على تحريرهم لتقديم أفضل رعاية ممكنة وقضاء الوقت في البحث والتعليم حول القضايا الصحية الناشئة واتجاهات الرعاية.
الأمن: ازداد عدد الثغرات الأمنية في بيئة الحوسبة الحديثة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ظهور الجهات الخبيثة والفرص العالية المخاطر للإرهاب الإلكتروني والقرصنة. لا يمكن أن يعتمد الوضع الأمني للمؤسسة على العمال اليدويين الذين يقومون بتحديث أمان الشبكة والاستجابة للتهديدات على أساس مخصص. ستؤدي أتمتة كل شيء بدءاً من النسخ الاحتياطي للبيانات إلى الأمن الإلكتروني وإدارة حماية نقاط النهاية إلى تجنب الانقطاعات المكلفة في العمل.
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تَستخدِم أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والمعروفة أيضًا باسم التشغيل الآلي البرمجي، تقنيات الأتمتة الذكية لأداء المهام المكتبية المتكررة للعاملين البشريين.
الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات هو تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)، مثل معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي، لأتمتة وتبسيط مهام سير العمل التشغيلي.
1Unlocking business acceleration in a hybrid cloud world (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، شركة McKinsey، بتاريخ 5 أغسطس 2019
2 Intelligent Automation Empowers Employees (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، شركة BluePrism
3 How AI and automation make data centers greener and more sustainable (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، شركة Ernst and Young، بتاريخ 1 ديسمبر 2022