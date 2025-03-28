مثال على الأدوات المحدّثة: Frito-Lay

قررت شركة Frito-Lay العملاقة في مجال الوجبات الخفيفة تحسين إنتاجيتها عبر أنظمتها وتحسين الخدمة المقدمة لتجار البيع بالتجزئة بالاستعانة بفريق المبيعات. فقد استعانت Frito-Lay في جهودها للتحول الرقمي بخبراء يركزون على المستخدم من IBM® Consulting وممارسات فريق مبيعات IBM. وقد عملوا معًا على توسيع إستراتيجية Frito-Lay للتجارة الإلكترونية وجعل سير العمل أكثر انسيابية لموظفي الخطوط الأمامية.

من خلال البحث المكثف لاحتياجات المستخدمين الذي أجراه فريق خبراء ™IBM Garage و®IBM iX، توصلت Frito-Lay وفريق IBM إلى حلين مبنيين على منصات فريق المبيعات. وقد أنشأ هذان الحلان أدوات حديثة لكل من تجار البيع بالتجزئة والموظفين. "Snacks to You" هو حل متقدم للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات الصغيرة على تبسيط عملية الطلب والتوصيل. أما "Sales Hub"، المدعوم من سحابة خدمة فريق المبيعات، فهو الحل الثاني الذي توصل إليه الفريق ويعمل على تبسيط الخدمات اللوجستية في الخلفية. ركزت هذه الحلول على التحسين للمستخدمين وتطلبت إعادة التفكير في كيفية تنفيذ العمليات في الماضي.

مثال على البنية التحتية التقنية المحولة: Water Corporation

تقوم شركة المياه الواقعة في غرب أستراليا، وهي كيان مملوك للدولة، بصيانة خطوط الأنابيب التي تنقل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي إلى منطقة تمتد لمسافة 2.6 مليون كيلومتر تقريبًا. تعتمد المؤسسة على بنية SAP لتشغيل مواردها الحيوية، ومؤخرًا اكتشفت أن خوادمها المحلية التي كانت تدعم البنية الأساسية لـ SAP أصبحت قديمة وحان الوقت لتغييرها. وبدلًا من شراء مزيد من الأجهزة، انتقلت المؤسسة إلى استراتيجية تعتمد على التقنية السحابية.

وقع اختيار شركة المياه على IBM Consulting لتخطيط هذا الترحيل الشامل. حيث اختاروا Amazon Web Services (AWS) لتشغيل أنظمة SAP الحساسة وتقنية IBM watsonx Code Assistant لتقديم توصيات رموز التعليمات البرمجية لوظائف الأتمتة التي تدعم ترحيل بيئة SAP وصيانتها.

قدرت IBM Consulting وWater Corporation أن إستراتيجية الأتمتة الجديدة توفر على الشركة ما يقرب من 1500 ساعة من العمل اليدوي المرتبط بدعم البنية التحتية. كما أنها تقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 150 طنًا متريًا سنويًا. كان التحول إلى بيئة SAP الجديدة بمثابة تحول رقمي تطلب تنسيقًا هائلاً بين Water Corporation وشركائها، ولكنه أسفر عن نتيجة جديرة بالاهتمام من شأنها أن تهيئهم في نهاية المطاف لمستقبل رقمي ناجح.

مثال على تجربة عملاء مُعاد تصورها: Camping World

تسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض عدد العملاء بشكل غير مسبوق لشركة Camping World، الرائدة في بيع التجزئة للسيارات الترفيهية، ما كشف عن بعض المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية الحالية لديهم. واجهت الشركة، التي تعتمد على مراكز الاتصال وخدمة العملاء، ثغرات في إدارة وكلائها وأوقات الاستجابة في ظل نمو الأعمال.

لجأت شركة Camping World إلى IBM Consulting لمعالجة مخاوفها. كان الجواب هو الحل الذي يركز على الإنسان للسماح بتوسيع نطاق عملياتها. انتهى الأمر بشركة بيع التجزئة إلى الاستقرار على أداة الذكاء الاصطناعي المعرفي المطورة بواسطة شركة IBM لتحديث مركز اتصالات شركة Camping World من أجل توفير مسيرة أفضل للعميل من الألف إلى الياء. ويتم تشغيل هذا الحل بواسطة IBM watsonx Assistant المدمج في النظام الأساسي السحابي للمحادثة التي تسمى LivePerson. ومن خلال توسيع إمكانيات الأسئلة والهاتف، تعد شركة Camping World أكثر ملاءمة لخدمة عملائها، بإرسال أسئلة أبسط إلى الوكيل الافتراضي، المسمى Arvee بدلًا من الوكيل المباشر. حيث يعمل Arvee على إتاحة وتفريغ الوكلاء المباشرين للرد على أسئلة أكثر تعقيدًا مع الاستمرار في تزويد جميع العملاء بالإجابات التي يحتاجون إليها.

مثال على منصة ذكية لتكامل البيانات: بنك الدولة الهندي

رأى بنك State Bank of India (SBI) أن قاعدة عملائه تزيد ثرواته ووجد أنهم يبحثون عن فرص جديدة. يُعد بنك SBI أكبر بنك قطاع عام في البلاد والأساس المالي للهند. ومن ثَمَّ، كان من المهم أن تظل المؤسسة في الطليعة وتتجه نحو المستقبل الرقمي.

لإنشاء سوق مالية متنقلة، استخدم البنك منهجية IBM Garage. وقد عمل ممثلو البنك عن كثب مع مصممي IBM Garage ومهندسيه ومحلليه للتعاون في كل تخصصات المشروع وتحليل المقاييس. كانت رؤية البنك تمثل محطة واحدة تلبي كل احتياجات العميل في شكل تطبيق للأجهزة المحمولة. وقد أطلقوا عليه اسم "YONO" أو "كل ما تحتاجه في مكان واحد فقط". تعاونت شركة IBM مع بنك SBI من أجل تصميم أحمال التشغيل وبناء نظام أمني قد يدعم الحل ويعزز تجربة العميل.