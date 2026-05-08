ما المقصود بالنسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)؟

في هذا النموذج من الخدمات السحابية، يتولى مزوِّد BaaS إدارة العمليات اليومية، بما في ذلك برامج النسخ الاحتياطي والتخزين ومراقبة أمن البيانات. وفي الوقت نفسه، تحتفظ المؤسسات بالتحكم في سياسات النسخ الاحتياطي، ويمكنها تحديد مستوى الإدارة الذي تريد إسناده إلى مزوِّد الخدمة.

يُشار إلى BaaS أحيانًا باسم النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت أو النسخ الاحتياطي السحابي، وقد تم استخدامه في البداية كأداة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (BCDR). وغالبًا ما يتم استخدامه إلى جانب التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) وغيرها من حلول التعافي من الكوارث، إلا أنه تطور ليصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أشمل لحماية البيانات.

يوفر مزوِّدو الخدمة اليوم إمكانات لاكتشاف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرات الاستعادة السريعة للبيانات، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد أعطال الأجهزة أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية أو البرمجيات الضارة أو غيرها من الاضطرابات الكبرى.

وفقًا لمؤسسة Fortune Business Insights، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لحلول BaaS من 14.49 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 132.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 31.81%.1 ويعكس هذا النمو التوسع في اعتماد السحابة الهجينة، إلى جانب الزيادة المستمرة في أحجام بيانات المؤسسات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة البيع بالتجزئة.