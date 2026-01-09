النسخ الاحتياطي السحابي الهجين هو نهج موحَّد يجمع بين البنية التحتية المحلية والبنية التحتية السحابية لحماية البيانات الحيوية للأعمال.
ويمكِّن هذا الشركات من توسيع نطاق البنية التحتية للنسخ الاحتياطي بكفاءة، مع الحفاظ على البيانات المهمة في الموقع من أجل استعادة سريعة، مع استخدام التخزين السحابي للتخزين الأرشيفي الفعَّال من حيث التكلفة والتعافي من الكوارث.
من خلال تحسين الأداء والتكلفة والأمان عبر أعباء العمل المحلية والسحابية، أصبح النسخ الاحتياطي السحابي الهجين جزءًا أساسيًا من استراتيجيات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR). يحمي هذا النهج المعلومات الحيوية من الفقدان والتلف مع حماية البيانات من برامج الفدية وغيرها من تهديدات الأمن الإلكتروني.
بشكل عام، يساعد النسخ الاحتياطي السحابي الهجين منع فقدان البيانات الذي يمكن أن يكلِّف الشركات الصغيرة والكبيرة إيرادات كبيرة ويضر بسمعتها. تشمل حالات استخدام النسخ الاحتياطي السحابي الهجين مؤسسات الرعاية الصحية والمالية والتصنيع والتجزئة التي تستخدمه لدعم مرونة البيانات وتلبية متطلبات العمل المختلفة.
يرتبط النسخ الاحتياطي السحابي الهجين ارتباطًا وثيقًا بالتخزين السحابي الهجين، ولكن هناك فرق كبير بين التقنيتين.
يجمع التخزين السحابي الهجين بين السحابة العامة والتخزين المحلي، ما يُتيح نقل البيانات بسلاسة بين هذه البيئات. توفِّر حلول التخزين السحابية وغيرها من حلول التخزين المقدَّمة من مزوِّدي الخدمات للمؤسسات المرونة وتحسين التكلفة لبنية تحتية سحابية هجينة موحَّدة.
يركِّز النسخ الاحتياطي السحابي الهجين على إنشاء نسخ من البيانات لأغراض النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. يعتمد على المواقع المحلية وحلول النسخ الاحتياطي مثل وحدات التخزين المتصل بالشبكة (NAS) من أجل السرعة واستعادة البيانات بسرعة، ويستخدم بيئات سحابية من أجل التكرار خارج الموقع والاستقرار.
وفقًا لتقرير صادر عن Fortune Business Insights، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق تخزين البيانات عالميًا أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2032.1 وهذا يجعل المؤسسات تواجه ضغوطًا متزايدة لحماية حجم البيانات المتنامي دون التضحية بالأداء. يُلبي النسخ الاحتياطي السحابي الهجين هذا التحدي من خلال السماح للمؤسسات بتوسيع نطاق بنية النسخ الاحتياطي الخاصة بها بكفاءة. تحافظ هذه العملية على البيانات المهمة في الموقع من أجل استعادة سريعة مع الاستفادة من التخزين السحابي من أجل الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث بتكلفة فعَّالة.
يتضمن النسخ الاحتياطي السحابي الهجين العديد من العمليات والعناصر الأساسية. فيما يلي تفصيل عام لدورة حياته:
فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام النسخ الاحتياطي السحابي الهجين:
لتحسين بيئة النسخ الاحتياطي السحابي الهجين، يجب على المؤسسات مراعاة بعض العناصر الاستراتيجية لتلبية احتياجات أعمالها.
يمكن للمؤسسات الاختيار بين خيارات مختلفة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لحلول النسخ الاحتياطي الخاصة بها، بما في ذلك البرمجيات كخدمة (SaaS) ومنصات وحلول النسخ الاحتياطي والاسترداد المحلية. توفِّر خيارات النسخ الاحتياطي والاستعادة كخدمة SaaS (مثل Veeam وIBM Storage Protect Plus وCommvault) إدارة مبسَّطة، وتحديثات تلقائية وتقليل الأعباء على فِرق تكنولوجيا المعلومات.
توفِّر حلول البنية التحتية المحلية والسحابية الخاصة سيطرة أكبر على بنية النسخ الاحتياطي، وغالبًا ما تكون ضرورية للمؤسسات التي تتطلب حوكمة صارمة للبيانات. تعتمد العديد من المؤسسات نهج إدارة البيانات في السحابة الهجينة الذي يدمج بين النموذجين معًا.
يمنع التخزين غير القابل للتغيير تعديل بيانات النسخ الاحتياطية أو حذفها لفترة زمنية محددة، ما يؤدي إلى إنشاء نسخ احتياطية غير قابلة للتغيير تحمي من هجمات برامج الفدية وتلف البيانات.
يجب على المؤسسات الموازنة بين متطلبات الامتثال واحتياجات الاسترداد وتكاليف التخزين عند وضع سياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر البيئات المحلية والسحابية.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة Flexera عام 2025، فإن المؤسسات تهدر في المتوسط ما يُقدَّر بنحو 32% من إنفاقها على الحوسبة السحابية.2سواء أكانت المؤسسة تعمل على نطاق عالمي كبير أم كعمل صغير إلى متوسط (SMB)، فمن المهم مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) بعناية مع مزوِّدي برامج النسخ الاحتياطي ومقدِّمي التخزين السحابي.
تشمل معايير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الأساسية نماذج التسعير، وضمانات التوافر (وقت التشغيل ووقت التوقف)، وتدابير الأمان، والشهادات المعتمدة. غالبًا ما تختار الشركات الصغيرة والمتوسطة حلول تخزين سحابية منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع بمرونة، في حين تحتاج المؤسسات الكبيرة عادةً إلى اتفاقيات مستوى خدمة أكثر شمولًا ودعم مخصص.
يتحقق الاختبار المنتظم من حماية البيانات في جميع بيئات النسخ الاحتياطي السحابي الهجين. يجب على المؤسسات تنفيذ إجراءات التحقق من صحة النسخ الاحتياطية المجدولة، وإجراء اختبارات محاكاة استعادة البيانات في حالات الكوارث، والتحقق من سلامة البيانات من خلال العمليات المؤتمتة.
يدعم ذلك المرونة الإلكترونية واستمرارية الأعمال من خلال التأكد من أن أنظمة النسخ الاحتياطي قادرة على استعادة البيانات بنجاح عند الحاجة.
يستمر النسخ الاحتياطي السحابي الهجين في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) على تحويل النسخ الاحتياطي السحابي الهجين من خلال تعزيز اكتشاف التهديدات، وأتمتة الاستجابة، ودعم التحليلات التنبؤية.
تحدِّد خوارزميات التعلم الآلي الحالات الشاذة في تدفقات بيانات النسخ الاحتياطي التي قد تُشير إلى تهديدات إلكترونية مثل برامج الفدية أو تلف البيانات. تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين جداول النسخ الاحتياطي، والحفاظ على سلامة البيانات، وتقليل التدخل اليدوي.
يمكن للمؤسسات ذات العمليات الموزعة، مثل متاجر البيع بالتجزئة ومرافق التصنيع ومواقع المكاتب البعيدة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية عند الحافة، مع مزامنة البيانات الحيوية إلى التخزين السحابي المركزي لأغراض الاحتفاظ طويل الأمد والتعافي من الكوارث.
تتطور حلول النسخ الاحتياطي السحابي الهجين نحو بيئات متعددة السحابات، حيث يتم توزيع بيانات النسخ الاحتياطي عبر أكثر من مزوِّد سحابي واحد. تقلل هذه الاستراتيجية من الارتباط بمزوِّد واحد، وتعزز الجاهزية للتعافي من الكوارث من خلال تعدُّد المواقع الجغرافية.
كما يُتيح تحسين التكاليف، حيث يمكن للمؤسسات اختيار استراتيجية التخزين الأكثر اقتصادية لتلبية احتياجاتها.
