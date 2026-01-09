سحابة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تعريف النسخ الاحتياطي السحابي الهجين

النسخ الاحتياطي السحابي الهجين هو نهج موحَّد يجمع بين البنية التحتية المحلية والبنية التحتية السحابية لحماية البيانات الحيوية للأعمال.

ويمكِّن هذا الشركات من توسيع نطاق البنية التحتية للنسخ الاحتياطي بكفاءة، مع الحفاظ على البيانات المهمة في الموقع من أجل استعادة سريعة، مع استخدام التخزين السحابي للتخزين الأرشيفي الفعَّال من حيث التكلفة والتعافي من الكوارث.

من خلال تحسين الأداء والتكلفة والأمان عبر أعباء العمل المحلية والسحابية، أصبح النسخ الاحتياطي السحابي الهجين جزءًا أساسيًا من استراتيجيات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR). يحمي هذا النهج المعلومات الحيوية من الفقدان والتلف مع حماية البيانات من برامج الفدية وغيرها من تهديدات الأمن الإلكتروني.

بشكل عام، يساعد النسخ الاحتياطي السحابي الهجين منع فقدان البيانات الذي يمكن أن يكلِّف الشركات الصغيرة والكبيرة إيرادات كبيرة ويضر بسمعتها. تشمل حالات استخدام النسخ الاحتياطي السحابي الهجين مؤسسات الرعاية الصحية والمالية والتصنيع والتجزئة التي تستخدمه لدعم مرونة البيانات وتلبية متطلبات العمل المختلفة.

النسخ الاحتياطي السحابي الهجين مقابل التخزين السحابي الهجين

يرتبط النسخ الاحتياطي السحابي الهجين ارتباطًا وثيقًا بالتخزين السحابي الهجين، ولكن هناك فرق كبير بين التقنيتين.

يجمع التخزين السحابي الهجين بين السحابة العامة والتخزين المحلي، ما يُتيح نقل البيانات بسلاسة بين هذه البيئات. توفِّر حلول التخزين السحابية وغيرها من حلول التخزين المقدَّمة من مزوِّدي الخدمات للمؤسسات المرونة وتحسين التكلفة لبنية تحتية سحابية هجينة موحَّدة.

يركِّز النسخ الاحتياطي السحابي الهجين على إنشاء نسخ من البيانات لأغراض النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. يعتمد على المواقع المحلية وحلول النسخ الاحتياطي مثل وحدات التخزين المتصل بالشبكة (NAS) من أجل السرعة واستعادة البيانات بسرعة، ويستخدم بيئات سحابية من أجل التكرار خارج الموقع والاستقرار.

وفقًا لتقرير صادر عن Fortune Business Insights، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق تخزين البيانات عالميًا أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2032.1 وهذا يجعل المؤسسات تواجه ضغوطًا متزايدة لحماية حجم البيانات المتنامي دون التضحية بالأداء. يُلبي النسخ الاحتياطي السحابي الهجين هذا التحدي من خلال السماح للمؤسسات بتوسيع نطاق بنية النسخ الاحتياطي الخاصة بها بكفاءة. تحافظ هذه العملية على البيانات المهمة في الموقع من أجل استعادة سريعة مع الاستفادة من التخزين السحابي من أجل الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث بتكلفة فعَّالة.

كيف يعمل النسخ الاحتياطي السحابي الهجين؟

يتضمن النسخ الاحتياطي السحابي الهجين العديد من العمليات والعناصر الأساسية. فيما يلي تفصيل عام لدورة حياته:

  1. جدولة وأتمتة النسخ الاحتياطي: تساعد جدولة وأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة على ضمان نسخ البيانات احتياطيًا بانتظام في الأوقات المحددة.
  2. التقاط البيانات وإزالة التكرارات: تضمن إزالة التكرارات والتقاط البيانات وجود نسخة واحدة فقط من كل عنصر بيانات داخل نظام التخزين. تتم إزالة البيانات المكررة أو الزائدة، وتُشير جميع المراجع إلى نسخة واحدة فقط. يقلل هذا الإجراء من متطلبات عرض النطاق الترددي وتكاليف التخزين عن طريق تقليل حجم البيانات المنقولة إلى السحابة.
  3. نقل البيانات إلى السحابة: عادةً ما يستخدم النسخ الاحتياطي السحابي الهجين النسخ الاحتياطي التزايدي، الذي يحفظ فقط البيانات التي تغيَّرت منذ آخر نسخة احتياطية تم إرسالها إلى السحابة. يحافظ هذا الإجراء على تحديث البيانات مع تقليل تكلفة وتكرار النسخ الاحتياطية الكاملة.
  4. استنساخ البيانات ومزامنتها: تتم مزامنة البيانات بانتظام بين النسخ المحلية والسحابية للحفاظ على نسخ احتياطية محدَّثة. يحدث هذا بين التخزين المحلي ومستودعات السحابة، ما يضمن أن تظل كلٌّ من النسخ المحلية وبيانات السحابة محدَّثة. يمكن أن تتم عملية المزامنة بشكل مستمر أو في أوقات محددة، وذلك حسب متطلبات العمل.
  5. تصنيف البيانات: يتم تخزين البيانات المستخدمة بانتظام محليًا عبر مستويات تخزين فريدة، والتي يمكن تعيينها بناءً على سمات مختلفة. يتم الاحتفاظ بالبيانات التي يتم استرجاعها بشكل شائع في الموقع كنسخة احتياطية محلية باستخدام نماذج تخزين عالية الأداء، مثل التخزين بالذاكرة الوميضية أو NAS. يتم نقل بيانات الأرشيف التي لا يتم الوصول إليها بانتظام إلى السحابة لتوفير تخزين أرشيفي فعَّال من حيث التكلفة.
  6. الإدارة والمراقبة المركزية: توفِّر منصة إدارة واحدة رؤية وتحكمًا موحَّدًا عبر جميع مواقع النسخ الاحتياطي. ويُتيح هذا الأمر التنسيق ويساعد على تبسيط الإدارة. تدمج هذه المنصات البنية التحتية المحلية مع التخزين السحابي من مزوِّدي الخدمات السحابية (على سبيل المثال، Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وIBM Cloud وGoogle Cloud) مع واجهات برمجة التطبيقات والموصِّلات الأصلية. باستخدام لوحات المعلومات المركزية، يمكن لفِرق تكنولوجيا المعلومات مراقبة عمليات النسخ الاحتياطي في الوقت الفعلي، وتلقي تنبيهات تلقائية عن حالات الفشل أو الحالات الشاذة، وإنشاء تقارير الامتثال عبر بيئة السحابة الهجينة بأكملها.
  7. الاسترداد والاستعادة: تستخدم عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة نُسخ البيانات الاحتياطية لإعادة الوصول بسرعة إلى التطبيقات والبيانات وموارد تكنولوجيا المعلومات. يمكن للمؤسسات الاستعادة من النسخ الاحتياطية المحلية لتحقيق استرداد سريع، أو التحول إلى الخوادم وأنظمة التخزين السحابية عند عدم توفُّر البنية التحتية المحلية. وتحافظ هذه القدرة على استمرارية الأعمال حتى يصبح مركز البيانات الرئيسي يعمل مرة أخرى.

فوائد النسخ الاحتياطي السحابي الهجين

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام النسخ الاحتياطي السحابي الهجين:

  • استمرارية الأعمال: يدعم النسخ الاحتياطي السحابي الهجين استمرارية الأعمال دون انقطاع ويساعد الشركات على تحقيق أهداف وقت الاسترداد (RTO) وأهداف نقطة الاسترداد (RPO).
  • أمن البيانات والمرونة في مواجهة الكوارث: يساهم هذا النهج للنسخ الاحتياطي في تحسين مستوى الأمان للمؤسسة من خلال تنفيذ ضوابط المصادقة وتشفير البيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين. ومن خلال الاحتفاظ بنسخ سحابية خارج الموقع ومعزولة عن البنية التحتية المحلية، تحصل المؤسسات على حماية ضد برامج الفدية والتهديدات الإلكترونية والانقطاعات وغيرها من الاضطرابات، ما يُتيح التعافي الإلكتروني عند حدوث أي حوادث.
  • المواقع الجغرافية لتكرار البيانات: يعمل النسخ الاحتياطي السحابي الهجين على إنشاء نسخ من الملفات وتخزينها في مركز بيانات أو أكثر في مواقع جغرافية بعيدة. يساعد هذا النهج على الحماية من الكوارث الإقليمية والأعطال على مستوى الموقع، ما يضمن توافر البيانات حتى في حالة تعذُّر الوصول إلى موقع كامل.
  • المرونة وقابلية التوسع: تعمل بنى السحابة الهجينة على توسيع البنية التحتية المحلية لتشمل السحابة الخاصة والسحابة العامة، ما يسمح للمؤسسات بتوسيع موارد السحابة بسرعة استجابةً للطلبات المتطورة، والزيادات المفاجئة في حركة البيانات، واحتياجات سعة التخزين المتزايدة.
  • الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة: يساعد النسخ الاحتياطي السحابي الهجين الشركات على تحسين وضع البيانات، وتقليل مساحة التخزين، وزيادة كفاءة الموارد بشكل عام. تؤدي هذه العملية إلى توفير في تكاليف التشغيل وعائد أفضل على الاستثمار.
  • التنظيم والامتثال: يمكن للمؤسسات تلبية متطلبات سيادة البيانات وسياسات الاحتفاظ بها ومتطلبات الامتثال التنظيمي (على سبيل المثال، HIPAA وGDPR) من خلال وضع النسخ الاحتياطية بشكل استراتيجي عبر البنية التحتية المحلية والسحابية. تُعَد هذه القدرة بالغة الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة، مثل مقدِّمي الرعاية الصحية والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية.

بناء استراتيجية النسخ الاحتياطي السحابي الهجين

لتحسين بيئة النسخ الاحتياطي السحابي الهجين، يجب على المؤسسات مراعاة بعض العناصر الاستراتيجية لتلبية احتياجات أعمالها.

نماذج النشر

يمكن للمؤسسات الاختيار بين خيارات مختلفة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لحلول النسخ الاحتياطي الخاصة بها، بما في ذلك البرمجيات كخدمة (SaaS) ومنصات وحلول النسخ الاحتياطي والاسترداد المحلية. توفِّر خيارات النسخ الاحتياطي والاستعادة كخدمة SaaS (مثل Veeam وIBM Storage Protect Plus وCommvault) إدارة مبسَّطة، وتحديثات تلقائية وتقليل الأعباء على فِرق تكنولوجيا المعلومات.

توفِّر حلول البنية التحتية المحلية والسحابية الخاصة سيطرة أكبر على بنية النسخ الاحتياطي، وغالبًا ما تكون ضرورية للمؤسسات التي تتطلب حوكمة صارمة للبيانات. تعتمد العديد من المؤسسات نهج إدارة البيانات في السحابة الهجينة الذي يدمج بين النموذجين معًا.

حماية البيانات والاحتفاظ بها

يمنع التخزين غير القابل للتغيير تعديل بيانات النسخ الاحتياطية أو حذفها لفترة زمنية محددة، ما يؤدي إلى إنشاء نسخ احتياطية غير قابلة للتغيير تحمي من هجمات برامج الفدية وتلف البيانات.

يجب على المؤسسات الموازنة بين متطلبات الامتثال واحتياجات الاسترداد وتكاليف التخزين عند وضع سياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر البيئات المحلية والسحابية.

تحسين التكلفة

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Flexera عام 2025، فإن المؤسسات تهدر في المتوسط ما يُقدَّر بنحو 32% من إنفاقها على الحوسبة السحابية.2سواء أكانت المؤسسة تعمل على نطاق عالمي كبير أم كعمل صغير إلى متوسط (SMB)، فمن المهم مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) بعناية مع مزوِّدي برامج النسخ الاحتياطي ومقدِّمي التخزين السحابي.

تشمل معايير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الأساسية نماذج التسعير، وضمانات التوافر (وقت التشغيل ووقت التوقف)، وتدابير الأمان، والشهادات المعتمدة. غالبًا ما تختار الشركات الصغيرة والمتوسطة حلول تخزين سحابية منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع بمرونة، في حين تحتاج المؤسسات الكبيرة عادةً إلى اتفاقيات مستوى خدمة أكثر شمولًا ودعم مخصص.

الاختبار والتحقق من الصحة

يتحقق الاختبار المنتظم من حماية البيانات في جميع بيئات النسخ الاحتياطي السحابي الهجين. يجب على المؤسسات تنفيذ إجراءات التحقق من صحة النسخ الاحتياطية المجدولة، وإجراء اختبارات محاكاة استعادة البيانات في حالات الكوارث، والتحقق من سلامة البيانات من خلال العمليات المؤتمتة.

يدعم ذلك المرونة الإلكترونية واستمرارية الأعمال من خلال التأكد من أن أنظمة النسخ الاحتياطي قادرة على استعادة البيانات بنجاح عند الحاجة.

التوجهات في النسخ الاحتياطي السحابي الهجين

يستمر النسخ الاحتياطي السحابي الهجين في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) على تحويل النسخ الاحتياطي السحابي الهجين من خلال تعزيز اكتشاف التهديدات، وأتمتة الاستجابة، ودعم التحليلات التنبؤية.

تحدِّد خوارزميات التعلم الآلي الحالات الشاذة في تدفقات بيانات النسخ الاحتياطي التي قد تُشير إلى تهديدات إلكترونية مثل برامج الفدية أو تلف البيانات. تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين جداول النسخ الاحتياطي، والحفاظ على سلامة البيانات، وتقليل التدخل اليدوي.
إعدادات الحافة

يمكن للمؤسسات ذات العمليات الموزعة، مثل متاجر البيع بالتجزئة ومرافق التصنيع ومواقع المكاتب البعيدة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية عند الحافة، مع مزامنة البيانات الحيوية إلى التخزين السحابي المركزي لأغراض الاحتفاظ طويل الأمد والتعافي من الكوارث.
بيئات السحابة المتعددة

تتطور حلول النسخ الاحتياطي السحابي الهجين نحو بيئات متعددة السحابات، حيث يتم توزيع بيانات النسخ الاحتياطي عبر أكثر من مزوِّد سحابي واحد. تقلل هذه الاستراتيجية من الارتباط بمزوِّد واحد، وتعزز الجاهزية للتعافي من الكوارث من خلال تعدُّد المواقع الجغرافية.

كما يُتيح تحسين التكاليف، حيث يمكن للمؤسسات اختيار استراتيجية التخزين الأكثر اقتصادية لتلبية احتياجاتها.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

