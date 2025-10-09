ما المقصود بالتعافي الإلكتروني؟

تستخدم حلول التعافي الإلكتروني بيئة نسخ احتياطي وعناصر برمجية وأجهزة لتخزين نسخ من البيانات الحيوية؛ بهدف استعادة الأنظمة الحرجة بعد هجوم إلكتروني.

بخلاف تخصصات الأمن الإلكتروني والتعافي من الكوارث الأوسع نطاقًا، يركِّز التعافي الإلكتروني على التخفيف من تأثير الهجمات الإلكترونية الموجَّهة من الجهات الخبيثة. الجهات الخبيثة (المعروفة أيضًا باسم عناصر التهديد) هي مجموعات أو أفراد يسعون إلى إلحاق الضرر بالأجهزة والأنظمة الرقمية. تتوقع المؤسسات التي تستثمر في حلول التعافي الإلكتروني الحديثة أن تتعافى بشكل كامل وسريع بعد مثل هذا الهجوم.

مع تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتطورها، تتخذ الشركات نهجًا استباقيًا أكثر مما كانت عليه في الماضي. في حين أن وسائل الدفاع التقليدية مثل جدران الحماية والكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي لا تزال مهمة، فإن الحلول التي تتعامل مع التهديدات الأحدث مثل هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة أصبحت شائعة.

لقد جعلت التقنيات الجديدة الغنية بالبيانات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء (IoT) مشهد التهديدات المؤسسية أكثر صعوبة؛ بسبب كمية البيانات التي تتطلبها. وتلعب حلول التعافي الإلكتروني دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن البيانات واستعادة استمرارية الأعمال بعد وقوع حادث إلكتروني.