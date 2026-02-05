يمكن أن تؤدي البيانات عالية الجودة إلى نماذج ذكاء اصطناعي توليدي عالية الأداء. وعلى الرغم من أن تدقيق البيانات، وتكامل البيانات وإعداد البيانات من الجوانب النموذجية لعملية تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن إضافة السياق المناسب يمكن أن يرفع جودة البيانات ويؤدي إلى مخرجات أكثر وعيًا بالسياق.

تتمثل إحدى طرق تضمين السياق في الضبط الدقيق نموذج تم تدريبه مسبقًا على مجموعات بيانات أصغر خاصةً بمجالك أو مهامك وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي. ويساعد هذا على توفير الوقت والجهد والتكلفة الكبيرة المرتبطة بنماذج التدريب من البداية.

وفي الوقت نفسه، يدمج كل من التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وبروتوكول السياق النموذجي (MCP) السياق في الوقت الحقيقي. ويسترجع نظام RAG البيانات من قاعدة معرفية خارجية، ويعزز المطالبة بسياق محسّن من البيانات المسترجعة وينتج استجابة. ويعمل MCP بشكل مشابه، ولكن بدلاً من إضافة السياق قبل الإنتاج كما يفعل RAG، ويدمج MCP السياق أثناء الإنتاج. فإنه بمثابة طبقة موحدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاتصال بمصادر البيانات والخدمات والأدوات الخارجية، وتسخير البيانات في الوقت الحقيقي.