¿Qué es la orquestación de microservicios?

Imagine un director de orquesta sinfónica que dirige a cada músico para que toque en el momento adecuado. Del mismo modo, la orquestación puede garantizar que cada microservicio realice su función específica cuando sea necesario para ofrecer experiencias de usuario sin interrupciones. Sin esta coordinación, habría caos: servicios que se llamarían entre sí aleatoriamente, flujos de trabajo que se interrumpirían cuando fallaran los componentes y no habría visibilidad de lo que sucede en las diversas infraestructuras de TI.

Las organizaciones necesitan orquestación porque las aplicaciones modernas son complejas y constan de cientos de servicios individuales. La orquestación de microservicios actúa como el sistema que transforma estos servicios independientes en aplicaciones bien coordinadas, manteniendo los beneficios de escalabilidad y flexibilidad de una arquitectura distribuida.

Según un informe de Research Nester, el mercado de orquestación de microservicios se valoró en 4.7 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 72.3 mil millones de dólares en 2032. Esta investigación demuestra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23.4 % durante el período de pronóstico.1

Lo que impulsa la expansión constante del mercado es el crecimiento de las aplicaciones en empresas tecnológicas globales como Google y Amazon, junto con la creciente demanda del comercio electrónico, fintech y servicios de streaming.

Los principales servicios de streaming como Netflix y Hulu ejemplifican un caso de uso clásico. Se basan en la orquestación para coordinar cientos de microservicios que manejan todo, desde la autenticación de usuarios y las recomendaciones de contenido hasta el streaming de video y la facturación. Todos deben trabajar al unísono para ofrecer millones de experiencias de visualización personalizadas simultáneamente.