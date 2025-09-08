¿Qué es la planificación estratégica de TI?

La falta de claridad sobre los resultados empresariales contribuye al 43 % de los retrasos en los proyectos de TI, mientras que los plazos poco realistas representan el 42 %, según una encuesta de Boston Consulting Group de 2024. En total, casi la mitad de los altos ejecutivos dicen que al menos el 30 % de sus nuevos proyectos de TI no cumplen con las expectativas presupuestarias o de plazo.

Una de las razones es que las empresas pueden asumir nuevos proyectos sin examinar completamente su alcance o costos. Debido a que las empresas asignan en promedio el 5.5 % de su presupuesto anual a inversiones en tecnología, las consecuencias financieras de las operaciones de TI canceladas pueden sumarse rápidamente, perjudicando el estado fiscal de la empresa.

La planeación estratégica de TI es uno de los factores más importantes que determinan si un nuevo proyecto de TI logra éxito a largo plazo. Los planes estratégicos eficaces pueden condensar las principales prioridades de la compañía en iniciativas aplicables en la práctica y evaluar de forma preventiva cómo los nuevos proyectos pueden contribuir significativamente a ellas.

Además de las consideraciones presupuestarias, los procesos de planeación estratégica también ayudan a los stakeholders a unirse alrededor de un conjunto compartido de objetivos comerciales. Pueden mejorar la responsabilidad al establecer expectativas claras, plazos y puntos de referencia para que los equipos realicen un seguimiento del progreso. Los planes estratégicos de TI eficaces también tienen en cuenta temas como la ciberseguridad, la infraestructura de TI, la asignación de recursos y la gestión de riesgos.

Por ejemplo, una compañía podría decidir:

Reducir su gasto en hardware para adaptar a un nuevo contrato que ofrece computación a través de la nube .

Invierta en herramientas de cifrado sólidas para responder al aumento de las amenazas de ciberseguridad

Priorizar tecnología de punta como machine learning , edge networking y computación cuántica para lograr un beneficio competitivo

Cuando estas decisiones se toman en la fase de planificación, las organizaciones tienen la oportunidad de debatir su utilidad y escalabilidad, y crear una infraestructura para medir su impacto.

La planificación estratégica de TI es un proceso continuo que involucra a numerosos stakeholders, incluidos los líderes ejecutivos, los equipos de TI, los líderes de unidad de negocio, los proveedores y los clientes. Las empresas pueden realizar sesiones de planificación de Estrategia anualmente, o una vez cada pocos años, junto con comentarios trimestrales o mensuales que tienen un alcance más limitado.

Sin embargo, las empresas pueden reevaluar su plan de TI en cualquier momento en respuesta a los cambios del mercado, los puntos de referencia de rendimiento y otras consideraciones. De principio a fin, el proceso de planificación suele tardar entre tres y seis meses, aunque el plazo puede variar según la organización.

Los directores de sistemas de información (CIO) o directores de tecnología (CTO) suelen encabezar el proceso de planificación estratégica. Luego, los gerentes de proyecto se encargan de llevar a cabo los objetivos estratégicos del plan e informar el progreso de sus equipos.