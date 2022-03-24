¿Qué es la realización de valor?

Una transformación empresarial exitosa se basa en una estrategia comercial bien fundada que madura a través de altos ejecutivos que expresan el respaldo y demuestran un compromiso continuo con una visión clara y transparente. La estrategia debe ser una en la que una organización (de arriba hacia abajo y transversalmente) crea, tenga confianza en la ejecución y se recupere. La realización del valor es fundamental para comprender las características del cambio estratégico y cómo este afecta sus objetivos operativos y de transformación para elaborar una estrategia de implementación.
En términos más simples, la realización del valor es la capacidad de medir la influencia directa de los proyectos y las personas en los objetivos comerciales a nivel ejecutivo. Al rastrear el valor que una empresa o stakeholder recibe de una iniciativa empresarial, se les proporciona una forma tangible de rastrear el impacto comercial real que una iniciativa tiene en los clientes, las operaciones y, en última instancia, en los accionistas. La alineación con los resultados empresariales acelera el recorrido de una empresa hacia la nube híbrida al establecer claramente un retorno de la inversión (ROI) ajustado al riesgo de una transformación general de la cartera con insights y pruebas.
El verdadero cambio requiere comportamientos de liderazgo específicos, asesoramiento y adoptadores tempranos para garantizar un cambio a largo plazo. Los equipos y las organizaciones deben ser flexibles y estar dispuestos a cambiar para ser lo más eficaces posible. Se deben establecer métricas claras para el éxito examinando todos los procesos y funciones centrales para evitar retroceder a las antiguas formas de trabajar. Esto incluye comprender los objetivos actuales, establecer una línea de base sólida y definir valores claros y principios rectores. La realización del valor permite un valor cuantificable y proporciona evidencia del progreso a lo largo de su proceso de transformación.
Un recorrido de realización de valor requiere una "estrella polar", y el enfoque de objetivos y resultados clave (OKR) es una forma líder en el mercado de encontrar una. El enfoque OKR proporciona un método de establecimiento de objetivos que ayuda a mejorar el rendimiento e impulsar el cambio en toda su organización. Estos objetivos están alineados con la estrategia empresarial y se asignan a los resultados clave esperados como resultado de la estrategia. Los resultados clave se formulan a través de un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) o resultados tangibles a través de diversas iniciativas. Luego, los KPI se resumen en resultados, mostrando visibilidad directa de los objetivos comerciales finales.
Hemos visto que la alineación de los KPI o métricas de trabajo con los objetivos de la organización conduce a mejoras significativas, incluido un costo total de propiedad (TCO) reducido en un 40 % y un aumento del 25 % en el tiempo de comercialización. Una empresa puede habilitar una implementación ágil distribuida de realización de valor utilizando un enfoque estandarizado que surge de un Centro de excelencia en la nube (CCoE). A medida que la agilidad organizacional madura, el enfoque del CCoE a menudo cambia a estandarizar su enfoque, medir el valor y acelerar el cambio. Establecer una Oficina de Realización de Valor (VRO) ayudará a definir las mejores prácticas para el liderazgo.
Inicialmente, el VRO se centra en evaluar las prácticas ágiles paralelas actuales y determinar cómo esas prácticas pueden estandarizarse lógicamente en toda la empresa. Con un diseño estandarizado para escalar, el VRO lidera la alineación de los equipos con el diseño empresarial y los pilotos de escala a nuevos equipos. Utilizando los aprendizajes de los datos recopilados de equipos ágiles maduros y áreas piloto, el VRO continúa refinando e iterando el modelo de escalado a medida que implementa el diseño.
Vimos que los clientes que levantan Oficinas de Realización de Valor disfrutan del siguiente beneficio:
Para que las empresas logren alinearse con sus objetivos comerciales, es crítico definir y comunicar claramente el valor entregado por la estrategia y los objetivos de tecnología. Un VRO validará y garantizará la alineación continua con la estrategia empresarial a través del proceso de monitoreo, ajuste y calibración de los objetivos definidos. Proporcionar una infraestructura holística y métricas clave para cuantificar los resultados vinculados a los objetivos estratégicos permite una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso.
En un proceso de transformación en la nube, los KPI típicos reflejan una mejor velocidad de comercialización, experiencia del cliente, mayor productividad de los desarrolladores de TI y satisfacción de los empleados, y menores costos de mano de obra de TI. Estos proporcionan una única fuente de verdad para el consumo de los stakeholders e impulsan el valor en toda la empresa. Presentar los resultados visualizados a través de un panel en toda la empresa es clave para la transparencia y la capacidad de ajustarse continuamente hacia los objetivos. El arte de crear estos paneles requiere la matriz correcta de resultados de negocio bien diseñados asignados a métricas objetivas clave en toda la organización.
La función de la gobernanza consiste en encajar las piezas de la realización del valor con la responsabilidad de los procesos y las personas, potenciada por la tecnología y las herramientas. La gobernanza no es una oficina de gestión de proyectos (PMO), se trata de tomar decisiones. Una gobernanza eficaz significa una toma de decisiones de abajo hacia arriba. Es importante empoderar a los equipos para que tomen decisiones que evolucionen con el tiempo y encuentren líderes que eliminen proactivamente los bloqueadores para los equipos. Los mandos intermedios aceleran el cambio al pasar a un lugar de trabajo centrado en las personas, emocionalmente inteligente y auténtico.
Un mecanismo de gobernanza ágil para realizar un seguimiento de los OKR y los KPI, junto con una alineación continua con el liderazgo, permite que los giros e intervenciones rápidos permanezcan alineados con los objetivos. Este enfoque brinda a los equipos suficiente margen de maniobra, elimina las distracciones y aclara cuánto tiempo se necesita para priorizar los objetivos en consecuencia. Las operaciones estables son fundamentales, pero los incidentes, las interrupciones y los retrasos limitarán los ahorros.
La realización del valor requiere una nueva forma de pensar sobre la medición y el impulso de los objetivos comerciales en todas las empresas. Para tener éxito, la solución de Realización de valor debe ser multifuncional y colaborativa, rompiendo barreras e involucrando a una amplia variedad de stakeholders. Desde programadores a nivel de escuadrón hasta altos ejecutivos, la realización de valor requiere tanto acciones prácticas como liderazgo estratégico.
Una oficina de realización de valor ofrece la oportunidad de liderar la alineación de los equipos. Se convertirá en parte del ADN de la empresa, con cada elección y acción en torno a la pregunta de: "¿Nuestra organización es capaz de vincular esta acción o iniciativa con los objetivos estratégicos generales de la empresa?"
IBM Consulting Asesoría Práctica de Nube Híbrida aprovecha las estrategias probadas por los clientes con activos y aceleradores líderes en las industrias para lograr una alineación perfecta y continua de la adopción de la nube. Para aprender más sobre la oferta de realización de valor de IBM, visite IBM Estrategia de asesoría de nube híbrida.
