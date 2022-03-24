¿Qué es la realización de valor?

Para que las empresas logren alinearse con sus objetivos comerciales, es crítico definir y comunicar claramente el valor entregado por la estrategia y los objetivos de tecnología. Un VRO validará y garantizará la alineación continua con la estrategia empresarial a través del proceso de monitoreo, ajuste y calibración de los objetivos definidos. Proporcionar una infraestructura holística y métricas clave para cuantificar los resultados vinculados a los objetivos estratégicos permite una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso.

En un proceso de transformación en la nube, los KPI típicos reflejan una mejor velocidad de comercialización, experiencia del cliente, mayor productividad de los desarrolladores de TI y satisfacción de los empleados, y menores costos de mano de obra de TI. Estos proporcionan una única fuente de verdad para el consumo de los stakeholders e impulsan el valor en toda la empresa. Presentar los resultados visualizados a través de un panel en toda la empresa es clave para la transparencia y la capacidad de ajustarse continuamente hacia los objetivos. El arte de crear estos paneles requiere la matriz correcta de resultados de negocio bien diseñados asignados a métricas objetivas clave en toda la organización.

La función de la gobernanza consiste en encajar las piezas de la realización del valor con la responsabilidad de los procesos y las personas, potenciada por la tecnología y las herramientas. La gobernanza no es una oficina de gestión de proyectos (PMO), se trata de tomar decisiones. Una gobernanza eficaz significa una toma de decisiones de abajo hacia arriba. Es importante empoderar a los equipos para que tomen decisiones que evolucionen con el tiempo y encuentren líderes que eliminen proactivamente los bloqueadores para los equipos. Los mandos intermedios aceleran el cambio al pasar a un lugar de trabajo centrado en las personas, emocionalmente inteligente y auténtico.

Un mecanismo de gobernanza ágil para realizar un seguimiento de los OKR y los KPI, junto con una alineación continua con el liderazgo, permite que los giros e intervenciones rápidos permanezcan alineados con los objetivos. Este enfoque brinda a los equipos suficiente margen de maniobra, elimina las distracciones y aclara cuánto tiempo se necesita para priorizar los objetivos en consecuencia. Las operaciones estables son fundamentales, pero los incidentes, las interrupciones y los retrasos limitarán los ahorros.